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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 вер, 2020 14:59
Вітання долярчикам
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Додано: Вів 15 вер, 2020 15:03
Zebra написав:
15% только на одни проценты
andrein написав:
Средства на выплату и обслуживание государственного долга Украины в 2021 году запланировали в размере 599,8 млрд грн. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко 14 сентября на брифинге.
Украина в 2021 году планирует потратить на погашение государственного долга 439,3 млрд грн. На обслуживание госдолга предусмотрено 160,5 млрд грн.
Доходная часть в украинском бюджете на 2021 год составит 1071,1 млрд грн. То есть более 50% процентов от этих средств пойдут на погашение госдолга.
. На армию и то меньше уходит. В условиях, когда враг у ворот, нужно было еще в 2014 году послать всех этих липовых оффшорных кредиторов.
Примерно как в США, там вроде 13.
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hxbbgaf
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Додано: Вів 15 вер, 2020 15:10
На сегодня официальный курс доллара - 28,0003. Впервые с 31 марта этого года.
Для интереса посмотрел архивы, когда был курс НБУ выше 28,0:
- Весь январь 2018 г.
- Конец августа 2018, сентябрь, почти весь октябрь а также частично ноябрь (иногда опускался ниже) и до начала декабря;
- После праздников в январе 2019 г. и до Крещения. Недолго в общем;
- Ну и в конце марта 2020 г. (24, 27, 30 и 31-го).
И максимальный курс был 23.01.2018 - 28,8758
в 2019 году максимум - 11.01.2019 - 28,2701
в 2020 г. - 30.03.2020 - 28,1830
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Patrick
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Додано: Вів 15 вер, 2020 15:32
НБУ наливает по 28.11.
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andrein
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Додано: Вів 15 вер, 2020 15:48
Patrick написав:
На сегодня официальный курс доллара - 28,0003. Впервые с 31 марта этого года.
Для интереса посмотрел архивы, когда был курс НБУ выше 28,0:
- Весь январь 2018 г.
- Конец августа 2018, сентябрь, почти весь октябрь а также частично ноябрь (иногда опускался ниже) и до начала декабря;
- После праздников в январе 2019 г. и до Крещения. Недолго в общем;
- Ну и в конце марта 2020 г. (24, 27, 30 и 31-го).
И максимальный курс был 23.01.2018 - 28,8758
в 2019 году максимум - 11.01.2019 - 28,2701
в 2020 г. - 30.03.2020 - 28,1830
єто только начало...
будем рости аж до февраля
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Mustang
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Додано: Вів 15 вер, 2020 15:49
andrein написав:
НБУ наливает по 28.11.
О, ура, наконец-то и они заработают, а не только олигархи
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Alex2006
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Додано: Вів 15 вер, 2020 15:53
Почему нацбанк не выходит с интервенциями? Дальнейший рост курса приведет к ооттоку гривневых депозитов и лавинообразному спросу на валюту, это же глуопсть, кого они надурить хотят?
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eduard_k
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Додано: Вів 15 вер, 2020 15:53
hxbbgaf написав: Zebra написав:
15% только на одни проценты
andrein написав:
Средства на выплату и обслуживание государственного долга Украины в 2021 году запланировали в размере 599,8 млрд грн. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко 14 сентября на брифинге.
Украина в 2021 году планирует потратить на погашение государственного долга 439,3 млрд грн. На обслуживание госдолга предусмотрено 160,5 млрд грн.
Доходная часть в украинском бюджете на 2021 год составит 1071,1 млрд грн. То есть более 50% процентов от этих средств пойдут на погашение госдолга.
. На армию и то меньше уходит. В условиях, когда враг у ворот, нужно было еще в 2014 году послать всех этих липовых оффшорных кредиторов.
Примерно как в США, там вроде 13.
В США обслуживание госдолга обходится в 0%, даже бумагу не нужно тратить, чтоб по процентам заплатить.
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Zebra
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Додано: Вів 15 вер, 2020 15:56
Mustang написав:
єто только начало...
будем рости аж до февраля
Почему, позвольте спросить ?
Спасибо.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 16:10
eduard_k написав:
Почему нацбанк не выходит с интервенциями? Дальнейший рост курса приведет к ооттоку гривневых депозитов и лавинообразному спросу на валюту, это же глуопсть, кого они надурить хотят?
Каким образом? Депозиты неразрывные, а оленья ликвидность рано или поздно выдохнеться. А загончики были есть и будут, экспортеры всегда будут пытаться слиться по-дороже
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
-
Alex2006
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