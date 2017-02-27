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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6388638963906391>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 281
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
139
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:59

Вітання долярчикам :)
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:03

  Zebra написав:
  andrein написав:Средства на выплату и обслуживание государственного долга Украины в 2021 году запланировали в размере 599,8 млрд грн. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко 14 сентября на брифинге.

Украина в 2021 году планирует потратить на погашение государственного долга 439,3 млрд грн. На обслуживание госдолга предусмотрено 160,5 млрд грн.

Доходная часть в украинском бюджете на 2021 год составит 1071,1 млрд грн. То есть более 50% процентов от этих средств пойдут на погашение госдолга.

15% только на одни проценты. На армию и то меньше уходит. В условиях, когда враг у ворот, нужно было еще в 2014 году послать всех этих липовых оффшорных кредиторов.

Примерно как в США, там вроде 13.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:10

На сегодня официальный курс доллара - 28,0003. Впервые с 31 марта этого года.

Для интереса посмотрел архивы, когда был курс НБУ выше 28,0:
- Весь январь 2018 г.
- Конец августа 2018, сентябрь, почти весь октябрь а также частично ноябрь (иногда опускался ниже) и до начала декабря;
- После праздников в январе 2019 г. и до Крещения. Недолго в общем;
- Ну и в конце марта 2020 г. (24, 27, 30 и 31-го).

И максимальный курс был 23.01.2018 - 28,8758
в 2019 году максимум - 11.01.2019 - 28,2701
в 2020 г. - 30.03.2020 - 28,1830
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:32

НБУ наливает по 28.11.
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:48

  Patrick написав:На сегодня официальный курс доллара - 28,0003. Впервые с 31 марта этого года.

Для интереса посмотрел архивы, когда был курс НБУ выше 28,0:
- Весь январь 2018 г.
- Конец августа 2018, сентябрь, почти весь октябрь а также частично ноябрь (иногда опускался ниже) и до начала декабря;
- После праздников в январе 2019 г. и до Крещения. Недолго в общем;
- Ну и в конце марта 2020 г. (24, 27, 30 и 31-го).

И максимальный курс был 23.01.2018 - 28,8758
в 2019 году максимум - 11.01.2019 - 28,2701
в 2020 г. - 30.03.2020 - 28,1830


єто только начало...
будем рости аж до февраля
Mustang
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:49

  andrein написав:НБУ наливает по 28.11.

О, ура, наконец-то и они заработают, а не только олигархи :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:53

Почему нацбанк не выходит с интервенциями? Дальнейший рост курса приведет к ооттоку гривневых депозитов и лавинообразному спросу на валюту, это же глуопсть, кого они надурить хотят?
eduard_k
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:53

  hxbbgaf написав:
  Zebra написав:
  andrein написав:Средства на выплату и обслуживание государственного долга Украины в 2021 году запланировали в размере 599,8 млрд грн. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко 14 сентября на брифинге.

Украина в 2021 году планирует потратить на погашение государственного долга 439,3 млрд грн. На обслуживание госдолга предусмотрено 160,5 млрд грн.

Доходная часть в украинском бюджете на 2021 год составит 1071,1 млрд грн. То есть более 50% процентов от этих средств пойдут на погашение госдолга.

15% только на одни проценты. На армию и то меньше уходит. В условиях, когда враг у ворот, нужно было еще в 2014 году послать всех этих липовых оффшорных кредиторов.

Примерно как в США, там вроде 13.

В США обслуживание госдолга обходится в 0%, даже бумагу не нужно тратить, чтоб по процентам заплатить.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:56

  Mustang написав:
єто только начало...
будем рости аж до февраля



Почему, позвольте спросить ?

Спасибо.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 16:10

  eduard_k написав:Почему нацбанк не выходит с интервенциями? Дальнейший рост курса приведет к ооттоку гривневых депозитов и лавинообразному спросу на валюту, это же глуопсть, кого они надурить хотят?

Каким образом? Депозиты неразрывные, а оленья ликвидность рано или поздно выдохнеться. А загончики были есть и будут, экспортеры всегда будут пытаться слиться по-дороже :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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