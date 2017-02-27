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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6388638963906391

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 281
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
139
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 16:16

  Igneus написав:
  VALONI написав:Завтра во второй половине дня ожидаем перелом тренда и небольшой откат назад с уровней 28.30, выше полагаю не дорастем.

На МБ аккурат в середине обеда, 13-30, кто-то с продажей выходил и цена корректировалась к 28,08, но сейчас снова поднялась до 28.10.
До 28.30 могут и не дотянуть.
На недельном графике RSI почти 69, то есть у верхней границы. Именно с этого уровня 20 июля началась коррекция.
На дневном графике RSI 75, то есть гривна в зоне перепроданности.


На этот раз, как правильно выше было замечено, этот кто-то уже не Укргазбанк, а НБУ, видимо объемы серъезные, пришлось сбивать. 28.30 - это верхняя граница для текущей недели, но теханализ это - сказки для дурачков, особенно в отношении гривни. Надо смотреть на потоки денег, используя информацию из всех ресурсов возможных, а также планируемые события ну и конечно эмоциональный фон. Например, дисбаланс в недельных депо-сертификатах очень хороший индикатор, если в большой плюс ликвидности, значит для чего то гривна нужна, - может для покупки большого объекта, а может для покупки валюты для вывода денег.Или, например, вышла ликвидность из казначейства в банк, надо смотреть числа месяца, может под выплату зарплаты бюджетникам, а может возврат ОВГЗ и завтра все это понесется на межбанк. Много факторов, но есть некоторые ключевые моменты. Я вообще-то расчитывал что на форуме мне помогут с этим детальнее разобраться, но тут очень много трешевого офф-топа к сожалению :(
VALONI
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 16:27

Можно делать как НБУ, он вроде как всегда в плюс работает.
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 16:27

  Alex2006 написав:
  eduard_k написав:Почему нацбанк не выходит с интервенциями? Дальнейший рост курса приведет к ооттоку гривневых депозитов и лавинообразному спросу на валюту, это же глуопсть, кого они надурить хотят?

Каким образом? Депозиты неразрывные, а оленья ликвидность рано или поздно выдохнеться. А загончики были есть и будут, экспортеры всегда будут пытаться слиться по-дороже :)


Депозиты уже давно перестали привлекать доходностью, а вернее убыточностью. Бодро растущая М1 подтверждение, что начался приличный отток, замещаемый напечатанным рефинансом. Кроме того, есть около 100 млрд несвязанной гривни на текущих\карточных. Нерезы подсуетились -0.4 млрд за вчера.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 16:45

Инвестиции на подходе. :)

В Одессе будут сортировать ядерные отходы со всей Европы, а в будущем и со всего мира

Появилась информация, что китайцы в ближайшее время откроют в Одессе сортировочный пункт для ядерных отходов, которые будут привозить с Европы. Эта инициатива проводится в рамках проекта «Новый шелковый путь», которую китайские инвесторы реализуют совместно с Украиной.

На днях вышло интервью руководителя проекта Ли Сунь Цзян, где он впервые рассказал, что с украинской стороны они маскимально быстро получили «зеленый свет» лично от президента Зеленского и мэра Труханова, которые сейчас заинтересованы в крупных инвестициях.
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 16:46

Курс гривни снизится до 30 грн/$ к концу года, – ICU

https://biz.censor.net/news/3219370/kur ... u_goda_icu
zРадио
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