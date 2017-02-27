Додано: Вів 15 вер, 2020 16:52

Qwerty написав: Libo написав: lrs7719 написав: Приветствую! Как считаете - вчера была частичная фиксация перед выпуском по рынку труда (ну и вытряска слабых рук) или всё таки признаки разворота на фоне информации о вакцине и вероятности ФРС пересмотра позиции по ЕQ? Понятное дело, что вопрос глобальный информации внятной нет и аргументированный ответ сформулировать тяжело - потому вопрос к интуиции, опыту и ощущениям. Приветствую! Как считаете - вчера была частичная фиксация перед выпуском по рынку труда (ну и вытряска слабых рук) или всё таки признаки разворота на фоне информации о вакцине и вероятности ФРС пересмотра позиции по ЕQ? Понятное дело, что вопрос глобальный информации внятной нет и аргументированный ответ сформулировать тяжело - потому вопрос к интуиции, опыту и ощущениям.



Коронавирусный шторм заканчивается, на горизонте спокойная и ясная погода. Уже понятно, что бурю пережили и скоро дойдем до спокойной воды.

Пора Уолл Стриту разгружаться от технологических акций, в которых пересиживали в шторм и на которых очень хорошо заработали даже в ненастную погоду. Вот и полетели всякие эплы и теслы. Остальные за день-два отойдут. Рудники двинутся к новым высотам. Правы танкисты, которые говорят, что главное в танке это не бздеть.

Коронавирусный шторм заканчивается, на горизонте спокойная и ясная погода. Уже понятно, что бурю пережили и скоро дойдем до спокойной воды.Пора Уолл Стриту разгружаться от технологических акций, в которых пересиживали в шторм и на которых очень хорошо заработали даже в ненастную погоду. Вот и полетели всякие эплы и теслы. Остальные за день-два отойдут. Рудники двинутся к новым высотам. Правы танкисты, которые говорят, что главное в танке это не бздеть.

Ну шо там?! Вірусом, шторм якого закінчується, не захворів?! А то шо то ти совсєм поплохєл! Ну шо там?! Вірусом, шторм якого закінчується, не захворів?! А то шо то ти совсєм поплохєл!

Ярким показателем того, насколько увлечены инвесторы горсткой быстрорастущих технологических компаний, является тот факт, что Apple Inc. стоит столько же, сколько весь индекс британского фондового рынка.Производитель iPhone является аналогом четвертого по величине фондового рынка в мире, уступая только США, Японии и Китаю и значительно опережая Канаду. Но инвесторам не стоит рассчитывать, что эта, очевидно, абсурдная ситуация в ближайшее время устранится, считает Роберт Бакленд, глобальный стратег Citigroup.Потребуются более широкие экономические сдвиги, в частности, отход от минимальных процентных ставок, чтобы инвесторы предпочли широкий ассортимент циклических акций, а не быстрорастущих суперзвезд, таких как Apple.Время ротации из технологических акций в циклические еще не наступило и не наступит, пока глобальный цикл процентных ставок не изменится. До этого момента может быть еще далеко считает Роберт Бакленд.Последние несколько месяцев были особенно болезненными для инвестирующих в циклические бумаги. Они наблюдали, как их любимые бумаги дешевеют, в то время как несколько звезд рвутся ввысь.В январе, например, капитализация Apple составляла половину рыночной капитализации индекса FTSE 100, который включает в состав 100 крупнейших компаний на Лондонской фондовой бирже. Сегодня Apple и FTSE 100 стоят примерно одинаково — около 2 трлн долларов.Однако оценки двух инвестиций очень разныеЗначительный рост стоимости акций Apple с начала года привел к тому, что компания теперь смотрится чрезвычайно дорого. Сейчас она торгуется с коэффициентом 29х — понадобиться 30 лет, чтобы отбить прибыль. Это вдвое больше, чем у розничных торговцев, банков, горнодобывающих и энергетических компаний, входящих в индекс FTSE 100.Apple также выплачивает гораздо более низкие дивиденды — 0,8% по сравнению с 4,3% для FTSE. Согласно расчетам эксперта Citi? даже если вы сделаете поправку на гораздо более высокие темпы роста технологического гиганта, FTSE по-прежнему выглядит значительно более дешевым вариантом.Однако, несмотря на этот разрыв в оценке, он утверждает, что нет особых причин ожидать, что британские акции — или стоимость инвестиций в целом — наберут скорость до тех пор, пока не произойдут более фундаментальные изменения.По его словам, индекс FTSE 100 и другие ценные бумаги «начнут стабильно опережать результаты только тогда, когда начнется рост реальной доходности». «Это может произойти, если мировая экономика ускорится, инфляционные ожидания увеличатся, а рыночные цены будут более высокими».В такой среде продажи и рост прибыли станут обычным явлением для широкого круга компаний, что снизит мотивацию инвесторов платить заоблачные цены за горстку высокотехнологичных компаний, подобно Apple.