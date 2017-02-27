Каким образом? Депозиты неразрывные, а оленья ликвидность рано или поздно выдохнеться. А загончики были есть и будут, экспортеры всегда будут пытаться слиться по-дороже
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 вер, 2020 16:10
Каким образом? Депозиты неразрывные, а оленья ликвидность рано или поздно выдохнеться. А загончики были есть и будут, экспортеры всегда будут пытаться слиться по-дороже
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 15 вер, 2020 16:16
На этот раз, как правильно выше было замечено, этот кто-то уже не Укргазбанк, а НБУ, видимо объемы серъезные, пришлось сбивать. 28.30 - это верхняя граница для текущей недели, но теханализ это - сказки для дурачков, особенно в отношении гривни. Надо смотреть на потоки денег, используя информацию из всех ресурсов возможных, а также планируемые события ну и конечно эмоциональный фон. Например, дисбаланс в недельных депо-сертификатах очень хороший индикатор, если в большой плюс ликвидности, значит для чего то гривна нужна, - может для покупки большого объекта, а может для покупки валюты для вывода денег.Или, например, вышла ликвидность из казначейства в банк, надо смотреть числа месяца, может под выплату зарплаты бюджетникам, а может возврат ОВГЗ и завтра все это понесется на межбанк. Много факторов, но есть некоторые ключевые моменты. Я вообще-то расчитывал что на форуме мне помогут с этим детальнее разобраться, но тут очень много трешевого офф-топа к сожалению
Додано: Вів 15 вер, 2020 16:27
Депозиты уже давно перестали привлекать доходностью, а вернее убыточностью. Бодро растущая М1 подтверждение, что начался приличный отток, замещаемый напечатанным рефинансом. Кроме того, есть около 100 млрд несвязанной гривни на текущих\карточных. Нерезы подсуетились -0.4 млрд за вчера.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 15 вер, 2020 16:46
Курс гривни снизится до 30 грн/$ к концу года, – ICU
Додано: Вів 15 вер, 2020 16:52
Ярким показателем того, насколько увлечены инвесторы горсткой быстрорастущих технологических компаний, является тот факт, что Apple Inc. стоит столько же, сколько весь индекс британского фондового рынка.
Производитель iPhone является аналогом четвертого по величине фондового рынка в мире, уступая только США, Японии и Китаю и значительно опережая Канаду. Но инвесторам не стоит рассчитывать, что эта, очевидно, абсурдная ситуация в ближайшее время устранится, считает Роберт Бакленд, глобальный стратег Citigroup.
Потребуются более широкие экономические сдвиги, в частности, отход от минимальных процентных ставок, чтобы инвесторы предпочли широкий ассортимент циклических акций, а не быстрорастущих суперзвезд, таких как Apple.
Время ротации из технологических акций в циклические еще не наступило и не наступит, пока глобальный цикл процентных ставок не изменится. До этого момента может быть еще далеко считает Роберт Бакленд.
Последние несколько месяцев были особенно болезненными для инвестирующих в циклические бумаги. Они наблюдали, как их любимые бумаги дешевеют, в то время как несколько звезд рвутся ввысь.
В январе, например, капитализация Apple составляла половину рыночной капитализации индекса FTSE 100, который включает в состав 100 крупнейших компаний на Лондонской фондовой бирже. Сегодня Apple и FTSE 100 стоят примерно одинаково — около 2 трлн долларов.
Однако оценки двух инвестиций очень разные
Значительный рост стоимости акций Apple с начала года привел к тому, что компания теперь смотрится чрезвычайно дорого. Сейчас она торгуется с коэффициентом 29х — понадобиться 30 лет, чтобы отбить прибыль. Это вдвое больше, чем у розничных торговцев, банков, горнодобывающих и энергетических компаний, входящих в индекс FTSE 100.
Apple также выплачивает гораздо более низкие дивиденды — 0,8% по сравнению с 4,3% для FTSE. Согласно расчетам эксперта Citi? даже если вы сделаете поправку на гораздо более высокие темпы роста технологического гиганта, FTSE по-прежнему выглядит значительно более дешевым вариантом.
Однако, несмотря на этот разрыв в оценке, он утверждает, что нет особых причин ожидать, что британские акции — или стоимость инвестиций в целом — наберут скорость до тех пор, пока не произойдут более фундаментальные изменения.
По его словам, индекс FTSE 100 и другие ценные бумаги «начнут стабильно опережать результаты только тогда, когда начнется рост реальной доходности». «Это может произойти, если мировая экономика ускорится, инфляционные ожидания увеличатся, а рыночные цены будут более высокими».
В такой среде продажи и рост прибыли станут обычным явлением для широкого круга компаний, что снизит мотивацию инвесторов платить заоблачные цены за горстку высокотехнологичных компаний, подобно Apple.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
Додано: Вів 15 вер, 2020 17:09
Вроде как вышел. Завтра увидим, для галочки или реально собрались останавливать рост.
Додано: Вів 15 вер, 2020 17:16
треба злити отриманий транш по високому курсу, як і баблішко заведене з офшорів під вибори.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 17:19
не лякайте долярчиків, їм ще ПА25 майорить
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Додано: Вів 15 вер, 2020 17:30
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