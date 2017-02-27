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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6389639063916392

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 281
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
139
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 17:35

Халва-халва-халва... Интерес сохраняют, но по 200 млн грн в среднем каждую торговую сессию выводят...

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ СОХРАНЯЮТ ИНТЕРЕС К УКРАИНСКОМУ РЫНКУ КАПИТАЛА, НЕСМОТРЯ НА НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИКИ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ - онлайн-конференция, проведенная группой ICU.

В конференции со вступительным словом принял участие Сергей Марченко, Министр Финансов Украины, в общении с которым иностранные инвесторы подтвердили, что считают украинский рынок привлекательным наряду с другими рынками локальных валют стран с развивающейся экономикой.

«Низкая инфляция в Украине вместе с относительно высокими реальными ставками помогает поддерживать интерес к нашему рынку капитала, - прокомментировал Юрий Буца, Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом. – Сейчас мы видим возобновление интереса к более длинным бумагам. На прошлой неделе впервые за пару месяцев у нас был спрос на 3-летние бумаги с доходностью 10,46% объемом более $200 млн. Мы стремимся и дальше предлагать рынку инструменты на этой части кривой, так как считаем, что это привлекательная позиция и для местных, и для международных игроков».

Катерина Рожкова, первый заместитель Председателя Национального банка Украины, заявила, что украинская экономика вступила в глобальный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, с более весомым запасом прочности, чем во время кризисов 2008 и 2014 годов. «Национальный банк своевременно принял эффективные меры по поддержке экономики и банковского сектора. Для возобновления экономического роста в 2021 году на 4% крайне важно продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом и международными партнерами. Ключевым риском для макрофинансовой стабильности остается длительное продолжение пандемии коронавируса с усилением карантинных мер».

https://www.icu.ua/ru/about-icu/news/in ... ndemii-icu
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 17:38

zРадио если не повысят % по овгз, доллар улетит за 40
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 17:40

всё отлично.
как я и писал в середине августа, что в середине сентября будет 28.
далее регулятор не даст подниматься выше и до начало октября будет сбивать накал. поэтому с понед. начнутся временные качели 28,00 - 28.15, регулятор будет постоянно выходить на меж.банк.
курс 28 я делал 30.08. на ветке прогнозов валют на 15.09. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пожлобився вчора взяти євро по 33,15 і от маєш.
Все, досить, познімаю гривню з карток і куплю валюту по чому буде, ці ігри набридли.
І поки не буде адекватних відсотків по залишках дулю їм.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:23

Сегодня состоялся очередной аукцион Минфина.

По 6 месячным было традиционно мало заявок. Всего 4 . Из которых 2 заявки объемом 2,1 млрд грн по ставке 7,82% которые и удовлетворил Минфин ( понятно что это госы подставляют дружественное плече Минфину) Ни единому нормальному банку Такая доходность не интересна.

По годовым аукциона не было ввиду отсутствия спроса.

По двухлеткам было 7 заявок в диапазоне 10,25-11%. Минфин сделал отсечку на уровне 10,5% таким образом удовлетворив 6 заявок объемом 0,8 млрд.грн.

По долларам было 30 заявок в диапазоне 3,5 - 4,0% . Минфин удовлетворил 28 заявок объемом 110 млн.долларов по ставке 3,5%

Всего привлекли 2,9 млрд.грн и 111 млн.долларов.

Обратите внимание что ставки по двух и трехлеткам сейчас выше чем в январе. И пофиг что там НБУ рисует со своими 6% учетными. Это как мертвому припарки. Если бы НБУ не выдавал рефинанс , рыночные ставки были бы в районе 11-12% Это говорит о том что никто не верит в гривну на три года с доходностью в 10% как это было в январе, даже не смотря на снижение учетной ставки. Но эти клоуны в Минфине продолжают устраивать показуху. Ага, дешевые кредиты, шо ж Минфин на 3 года даже под 10% не может взять денег ?????

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  unicdima написав:куплю валюту по чому буде

Сначала люди бегут покупать валюту по чем есть, а потом сидя перед телевизором и глядя на новости о росте курса ругают правительство которое обвалило гривну :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:По долларам было 30 заявок в диапазоне 3,5 - 4,0% .

Эх, депозиты б под такой процент, и чтоб это было чистыми на выходе.
Mind the gap.
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