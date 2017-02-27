RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 63906391639263936394>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 282
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
139
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 17:35

Халва-халва-халва... Интерес сохраняют, но по 200 млн грн в среднем каждую торговую сессию выводят...

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ СОХРАНЯЮТ ИНТЕРЕС К УКРАИНСКОМУ РЫНКУ КАПИТАЛА, НЕСМОТРЯ НА НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИКИ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ - онлайн-конференция, проведенная группой ICU.

В конференции со вступительным словом принял участие Сергей Марченко, Министр Финансов Украины, в общении с которым иностранные инвесторы подтвердили, что считают украинский рынок привлекательным наряду с другими рынками локальных валют стран с развивающейся экономикой.

«Низкая инфляция в Украине вместе с относительно высокими реальными ставками помогает поддерживать интерес к нашему рынку капитала, - прокомментировал Юрий Буца, Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом. – Сейчас мы видим возобновление интереса к более длинным бумагам. На прошлой неделе впервые за пару месяцев у нас был спрос на 3-летние бумаги с доходностью 10,46% объемом более $200 млн. Мы стремимся и дальше предлагать рынку инструменты на этой части кривой, так как считаем, что это привлекательная позиция и для местных, и для международных игроков».

Катерина Рожкова, первый заместитель Председателя Национального банка Украины, заявила, что украинская экономика вступила в глобальный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, с более весомым запасом прочности, чем во время кризисов 2008 и 2014 годов. «Национальный банк своевременно принял эффективные меры по поддержке экономики и банковского сектора. Для возобновления экономического роста в 2021 году на 4% крайне важно продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом и международными партнерами. Ключевым риском для макрофинансовой стабильности остается длительное продолжение пандемии коронавируса с усилением карантинных мер».

https://www.icu.ua/ru/about-icu/news/in ... ndemii-icu
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7400
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1320 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 17:38

zРадио если не повысят % по овгз, доллар улетит за 40
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4485
З нами з: 06.04.16
Подякував: 948 раз.
Подякували: 1280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 17:40

всё отлично.
как я и писал в середине августа, что в середине сентября будет 28.
далее регулятор не даст подниматься выше и до начало октября будет сбивать накал. поэтому с понед. начнутся временные качели 28,00 - 28.15, регулятор будет постоянно выходить на меж.банк.
курс 28 я делал 30.08. на ветке прогнозов валют на 15.09. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5153
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пожлобився вчора взяти євро по 33,15 і от маєш.
Все, досить, познімаю гривню з карток і куплю валюту по чому буде, ці ігри набридли.
І поки не буде адекватних відсотків по залишках дулю їм.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 791
З нами з: 10.06.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:23

Сегодня состоялся очередной аукцион Минфина.

По 6 месячным было традиционно мало заявок. Всего 4 . Из которых 2 заявки объемом 2,1 млрд грн по ставке 7,82% которые и удовлетворил Минфин ( понятно что это госы подставляют дружественное плече Минфину) Ни единому нормальному банку Такая доходность не интересна.

По годовым аукциона не было ввиду отсутствия спроса.

По двухлеткам было 7 заявок в диапазоне 10,25-11%. Минфин сделал отсечку на уровне 10,5% таким образом удовлетворив 6 заявок объемом 0,8 млрд.грн.

По долларам было 30 заявок в диапазоне 3,5 - 4,0% . Минфин удовлетворил 28 заявок объемом 110 млн.долларов по ставке 3,5%

Всего привлекли 2,9 млрд.грн и 111 млн.долларов.

Обратите внимание что ставки по двух и трехлеткам сейчас выше чем в январе. И пофиг что там НБУ рисует со своими 6% учетными. Это как мертвому припарки. Если бы НБУ не выдавал рефинанс , рыночные ставки были бы в районе 11-12% Это говорит о том что никто не верит в гривну на три года с доходностью в 10% как это было в январе, даже не смотря на снижение учетной ставки. Но эти клоуны в Минфине продолжают устраивать показуху. Ага, дешевые кредиты, шо ж Минфин на 3 года даже под 10% не может взять денег ?????

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37913
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3641 раз.
Подякували: 10953 раз.
 
Профіль
52
21
2
1
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  unicdima написав:куплю валюту по чому буде

Сначала люди бегут покупать валюту по чем есть, а потом сидя перед телевизором и глядя на новости о росте курса ругают правительство которое обвалило гривну :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1306
З нами з: 06.08.19
Подякував: 321 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:По долларам было 30 заявок в диапазоне 3,5 - 4,0% .

Эх, депозиты б под такой процент, и чтоб это было чистыми на выходе.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1306
З нами з: 06.08.19
Подякував: 321 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:34

  vitaliy_berdinskikh написав:
  zzzzzz написав:По долларам было 30 заявок в диапазоне 3,5 - 4,0% .

Эх, депозиты б под такой процент, и чтоб это было чистыми на выходе.

А на чем тогда банки будут зарабатывать? Схема проста как два пальца - у населения взять, да еще и налогом обложить, накинуть свой интерес и купить ОВГЗ.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8854
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1014 раз.
Подякували: 1471 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:45

  KirillT8 написав:Ярким показателем того, насколько увлечены инвесторы горсткой быстрорастущих технологических компаний, является тот факт, что Apple Inc. стоит столько же, сколько весь индекс британского фондового рынка.

KirillT8
можете дать ссылку на первоисточник. Спасибо.
Patrick
 
Повідомлень: 1103
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1912 раз.
Подякували: 1346 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:46

  Zebra написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  zzzzzz написав:По долларам было 30 заявок в диапазоне 3,5 - 4,0% .

Эх, депозиты б под такой процент, и чтоб это было чистыми на выходе.

А на чем тогда банки будут зарабатывать? Схема проста как два пальца - у населения взять, да еще и налогом обложить, накинуть свой интерес и купить ОВГЗ.

Вот на эти 2% и живу (с) :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37913
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3641 раз.
Подякували: 10953 раз.
 
Профіль
52
21
2
1
  #<1 ... 63906391639263936394>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1984, 1985, 1986
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19858 2505051
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 вер, 2020 18:53
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 721, 722, 723
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7227 1647698
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 вер, 2020 13:03
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
514 120984
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 17:17
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.