Додано: Вів 15 вер, 2020 18:23

Сегодня состоялся очередной аукцион Минфина.По 6 месячным было традиционно мало заявок. Всего 4 . Из которых 2 заявки объемом 2,1 млрд грн по ставке 7,82% которые и удовлетворил Минфин ( понятно что это госы подставляют дружественное плече Минфину) Ни единому нормальному банку Такая доходность не интересна.По годовым аукциона не было ввиду отсутствия спроса.По двухлеткам было 7 заявок в диапазоне 10,25-11%. Минфин сделал отсечку на уровне 10,5% таким образом удовлетворив 6 заявок объемом 0,8 млрд.грн.По долларам было 30 заявок в диапазоне 3,5 - 4,0% . Минфин удовлетворил 28 заявок объемом 110 млн.долларов по ставке 3,5%Всего привлекли 2,9 млрд.грн и 111 млн.долларов.Обратите внимание что ставки по двух и трехлеткам сейчас выше чем в январе. И пофиг что там НБУ рисует со своими 6% учетными. Это как мертвому припарки. Если бы НБУ не выдавал рефинанс , рыночные ставки были бы в районе 11-12% Это говорит о том что никто не верит в гривну на три года с доходностью в 10% как это было в январе, даже не смотря на снижение учетной ставки. Но эти клоуны в Минфине продолжают устраивать показуху. Ага, дешевые кредиты, шо ж Минфин на 3 года даже под 10% не может взять денег ?????