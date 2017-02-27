Халва-халва-халва... Интерес сохраняют, но по 200 млн грн в среднем каждую торговую сессию выводят...
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ СОХРАНЯЮТ ИНТЕРЕС К УКРАИНСКОМУ РЫНКУ КАПИТАЛА, НЕСМОТРЯ НА НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИКИ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ - онлайн-конференция, проведенная группой ICU.
В конференции со вступительным словом принял участие Сергей Марченко, Министр Финансов Украины, в общении с которым иностранные инвесторы подтвердили, что считают украинский рынок привлекательным наряду с другими рынками локальных валют стран с развивающейся экономикой.
«Низкая инфляция в Украине вместе с относительно высокими реальными ставками помогает поддерживать интерес к нашему рынку капитала, - прокомментировал Юрий Буца, Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом. – Сейчас мы видим возобновление интереса к более длинным бумагам. На прошлой неделе впервые за пару месяцев у нас был спрос на 3-летние бумаги с доходностью 10,46% объемом более $200 млн. Мы стремимся и дальше предлагать рынку инструменты на этой части кривой, так как считаем, что это привлекательная позиция и для местных, и для международных игроков».
Катерина Рожкова, первый заместитель Председателя Национального банка Украины, заявила, что украинская экономика вступила в глобальный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, с более весомым запасом прочности, чем во время кризисов 2008 и 2014 годов. «Национальный банк своевременно принял эффективные меры по поддержке экономики и банковского сектора. Для возобновления экономического роста в 2021 году на 4% крайне важно продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом и международными партнерами. Ключевым риском для макрофинансовой стабильности остается длительное продолжение пандемии коронавируса с усилением карантинных мер».
всё отлично. как я и писал в середине августа, что в середине сентября будет 28. далее регулятор не даст подниматься выше и до начало октября будет сбивать накал. поэтому с понед. начнутся временные качели 28,00 - 28.15, регулятор будет постоянно выходить на меж.банк. курс 28 я делал 30.08. на ветке прогнозов валют на 15.09.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
По 6 месячным было традиционно мало заявок. Всего 4 . Из которых 2 заявки объемом 2,1 млрд грн по ставке 7,82% которые и удовлетворил Минфин ( понятно что это госы подставляют дружественное плече Минфину) Ни единому нормальному банку Такая доходность не интересна.
По годовым аукциона не было ввиду отсутствия спроса.
По двухлеткам было 7 заявок в диапазоне 10,25-11%. Минфин сделал отсечку на уровне 10,5% таким образом удовлетворив 6 заявок объемом 0,8 млрд.грн.
По долларам было 30 заявок в диапазоне 3,5 - 4,0% . Минфин удовлетворил 28 заявок объемом 110 млн.долларов по ставке 3,5%
Всего привлекли 2,9 млрд.грн и 111 млн.долларов.
Обратите внимание что ставки по двух и трехлеткам сейчас выше чем в январе. И пофиг что там НБУ рисует со своими 6% учетными. Это как мертвому припарки. Если бы НБУ не выдавал рефинанс , рыночные ставки были бы в районе 11-12% Это говорит о том что никто не верит в гривну на три года с доходностью в 10% как это было в январе, даже не смотря на снижение учетной ставки. Но эти клоуны в Минфине продолжают устраивать показуху. Ага, дешевые кредиты, шо ж Минфин на 3 года даже под 10% не может взять денег ?????
KirillT8 написав:Ярким показателем того, насколько увлечены инвесторы горсткой быстрорастущих технологических компаний, является тот факт, что Apple Inc. стоит столько же, сколько весь индекс британского фондового рынка.
KirillT8 можете дать ссылку на первоисточник. Спасибо.