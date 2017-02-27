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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6391639263936394>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 282
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
139
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:49

  vitaliy_berdinskikh написав:Сначала люди бегут покупать валюту по чем есть, а потом сидя перед телевизором и глядя на новости о росте курса ругают правительство которое обвалило гривну :mrgreen:

Готівковий курс не мав ніяких передумов до росту, якби не ігри на міжбанку.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:52

  unicdima написав:Пожлобився вчора взяти євро по 33,15 і от маєш.
Все, досить, познімаю гривню з карток і куплю валюту по чому буде, ці ігри набридли.
І поки не буде адекватних відсотків по залишках дулю їм.

Дивно, я навпаки, продаю валюту
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:57

  flyman написав:
  unicdima написав:Пожлобився вчора взяти євро по 33,15 і от маєш.
Все, досить, познімаю гривню з карток і куплю валюту по чому буде, ці ігри набридли.
І поки не буде адекватних відсотків по залишках дулю їм.

Дивно, я навпаки, продаю валюту

Сцать против тренда, все равно что против ветра в данном случае.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:58

Какие-то "нереальные" еще пару недель назад курсы под вечер:

Харьков 28.12 - 28.17..28.20
Сумы 28.05 - 28.20
Полтава 28.12 - 28.23

Из позитива: сегодня можно будет посмотреть матч. И еще, совсем не позитив .. сумчане запасайтесь водой, половину города могут завтра отключить:
"КП «Міськводоканал» радить до ранку запастися водою через невизначену ситуацію з боргами" http://debaty.sumy.ua/news/utilities/kp-miskvodokanal-radit-do-ranku-zapastisya-vodoyu-cherez-neviznachenu-situatsiyu-z-borgami
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 19:01

Почитайте частное мнение трейдера одного крупного негосударственного украинского банка .


Дивлюсь, шо якось люди дивуються, коли кажеш, шо ось це зниження курсу гришки з моменту уходу попереднього керівництва і дотепер – це суто нацбанківська “робота” + мінфін із своїми ручними держбанками – ринку тут нема взагалі фактично, як драйвера.

Ясно, шо в це важко повірити, шо в ЕМ центробанк делібератлі послабляє курс, коли цього не вимагає ринок, економічна ситуація, коли відсутній попит з якоїсь зі сторін. В минулому році – це було стримування сильного укріплення через великі об’єми притоку, тепер же – це цілеспрямований тиск і підштовхування ринку у заданому напрямку. Але зараз це просто навмисне штовхання в одному напрямку, здешевлення, причому абсолютно безглузде.

Купівля валюти на мізерах, коли нема об’ємів, коли нема і великої пропозиції – просто НБУ своїм бідом гнав курс, показував, куди далі йти… Те саме вони робили і роблять і без купівлі, виставляючи котирування ранішні. Те же саме роблять держбанки, причому видно і коли вони роблять це через своїх обізян, які всі відомі на міжбанку…

І ясно, шо це в рамках урядової програми боротьби із законами всесвітнього тяжіння – намагання впихнути невпіхуєме, реалізувати взаємовиключні цілі, і мати слабку гривню, і низькі ставки по гривні, і модерейт інфляцію, і кредитування, бо вони продали цю ідею презу, вони самі собі втілющили в голови, шо це можливо, бо просто нема кому сказати, шо це тупорильство і долбоєбізм со взломом.

Це ж тут типова ця історія ці роки – та, тіпа, пофіг на Ньютона, пофіг на книжки – ви самі бачили ту гравітацію? Не мішайте типу людям працювать. Дайте зробити, а потім критикуйте, діванні критики. Не мішайте крєпким госпідарам і піарщикам малювать і далі картинки та ізі він історії із офісу наіпростєйших та різних одноклєточних рєшеній.

Я вже мовчу, шо і цей штучний мізерний дєвал, послаблення, він нічого не рішає, і нікому не допомагає, і з бюджетом він не допомагає. Але, якшо вони переборщать із цими приколами, та ше й додасться рух на світовому ринку, то кловани потім гришку вже не піймають за хвоста…

І тут я не думаю, шо в них є якийсь інтерес – це просто піар і намагання робити те, в чому вони убідили і уговорили прєза. Ті ж яники в 12-му і то тримали і шорт сквіз таки зробили, ніби, маючи великі пози в NDFах, але вони стояли на стороні гришки, а не, як в цьому бєссмислєнному цирку…
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 19:14

  zРадио написав:Курс гривни снизится до 30 грн/$ к концу года, – ICU
https://biz.censor.net/news/3219370/kur ... u_goda_icu

Это те, которые обещали 32 на конец 2016 года? :) Вижу, группы Пороха и Гонтаревой вложились в бакс и бояться опять пролететь) Как в старые добрые, пошла информационная обработка оленей от главных загонял :)

  unicdima написав:Пожлобився вчора взяти євро по 33,15 і от маєш.
Все, досить, познімаю гривню з карток і куплю валюту по чому буде, ці ігри набридли.

Отличная идея, как раз этого экспоретры и добивались такими рисованиями роста) Согласен, стоит поддержать их и валютчиков в это трудное время и помочь им дорого слить валюту :)

  Moneta написав:
  Alex2006 написав:
  eduard_k написав:Почему нацбанк не выходит с интервенциями? Дальнейший рост курса приведет к ооттоку гривневых депозитов и лавинообразному спросу на валюту, это же глуопсть, кого они надурить хотят?

Каким образом? Депозиты неразрывные, а оленья ликвидность рано или поздно выдохнеться. А загончики были есть и будут, экспортеры всегда будут пытаться слиться по-дороже )


Депозиты уже давно перестали привлекать доходностью, а вернее убыточностью. Бодро растущая М1 подтверждение, что начался приличный отток, замещаемый напечатанным рефинансом. Кроме того, есть около 100 млрд несвязанной гривни на текущих\карточных. Нерезы подсуетились -0.4 млрд за вчера.

Это если вы не додумались сделать "столбики" :) А так, уверен, у многих еще полно столбиков под 14-17%. А убыточности у депозитов нет, не вводите в заблуждение. Убыточность может быть только у бакса, если покупать его во время пика загона. А так, покупательная способность растет выше инфляции.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 19:19

  zzzzzz написав:Почитайте частное мнение трейдера одного крупного негосударственного украинского банка .


Дивлюсь, шо якось люди дивуються, коли кажеш, шо ось це зниження курсу гришки з моменту уходу попереднього керівництва і дотепер – це суто нацбанківська “робота” + мінфін із своїми ручними держбанками – ринку тут нема взагалі фактично, як драйвера.

Ясно, шо в це важко повірити, шо в ЕМ центробанк делібератлі послабляє курс, коли цього не вимагає ринок, економічна ситуація, коли відсутній попит з якоїсь зі сторін. В минулому році – це було стримування сильного укріплення через великі об’єми притоку, тепер же – це цілеспрямований тиск і підштовхування ринку у заданому напрямку. Але зараз це просто навмисне штовхання в одному напрямку, здешевлення, причому абсолютно безглузде.

Купівля валюти на мізерах, коли нема об’ємів, коли нема і великої пропозиції – просто НБУ своїм бідом гнав курс, показував, куди далі йти… Те саме вони робили і роблять і без купівлі, виставляючи котирування ранішні. Те же саме роблять держбанки, причому видно і коли вони роблять це через своїх обізян, які всі відомі на міжбанку…

І ясно, шо це в рамках урядової програми боротьби із законами всесвітнього тяжіння – намагання впихнути невпіхуєме, реалізувати взаємовиключні цілі, і мати слабку гривню, і низькі ставки по гривні, і модерейт інфляцію, і кредитування, бо вони продали цю ідею презу, вони самі собі втілющили в голови, шо це можливо, бо просто нема кому сказати, шо це тупорильство і долбоєбізм со взломом.

Це ж тут типова ця історія ці роки – та, тіпа, пофіг на Ньютона, пофіг на книжки – ви самі бачили ту гравітацію? Не мішайте типу людям працювать. Дайте зробити, а потім критикуйте, діванні критики. Не мішайте крєпким госпідарам і піарщикам малювать і далі картинки та ізі він історії із офісу наіпростєйших та різних одноклєточних рєшеній.

Я вже мовчу, шо і цей штучний мізерний дєвал, послаблення, він нічого не рішає, і нікому не допомагає, і з бюджетом він не допомагає. Але, якшо вони переборщать із цими приколами, та ше й додасться рух на світовому ринку, то кловани потім гришку вже не піймають за хвоста…

І тут я не думаю, шо в них є якийсь інтерес – це просто піар і намагання робити те, в чому вони убідили і уговорили прєза. Ті ж яники в 12-му і то тримали і шорт сквіз таки зробили, ніби, маючи великі пози в NDFах, але вони стояли на стороні гришки, а не, як в цьому бєссмислєнному цирку…

Бред какой-то, в посте видна его затаившаяся обида на гос банки, наверное мешают им наваривать сливки на рынке спекуляций. Яша грамотно руководил НБУ, благодаря чему курс возвращался к ЭОК и НБУ при этом мог выкупать десятки миллионов в ЗВР. Так что тот "эксперт" и вправду не более, чем диванный аналитик с обидой на гос банки.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 19:23

  Alex2006 написав:Это те, которые обещали 32 на конец 2016 года? :) Вижу, группы Пороха и Гонтаревой вложились в бакс и бояться опять пролететь) Как в старые добрые, пошла информационная обработка оленей от главных загонял :)


В природе не существует ни одного средне- и долгосрочного держателя бакса, который бы проиграл адепту самой красивой. Пролететь, как вы выразились, можно только краткосрочно
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 19:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Так на межбанке реально творится клоунада,госы гоняют лысого на пустом месте,сначала выходят с покупкой выше рынка,все продавцы ломятся к придворным,начинает курс расти,немного подумав появляются те же госы и начинают заливать пожар.
Как только курс более менее устаканивается,причём обязательно набрав 2-5-или как сегодня 10 копеек,так тут уже появляется малахольный НБУ и опять ломает шахматную доску,а потом все удивляются,что происходит?
Девал они хотят,желательно кратный,шоб мы опять жЫлы по-новому(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 19:35

  Alex2006 написав:Бред какой-то

А вы мне стали напоминать Тимошенко,она в последнее время такое несёт,что от неё последние сторонники начали бэкать во всех смыслах.
На вас уже почти никто не реагирует,городской Алекс короче,компания Юры01 годиков,Доллярчика и дипломнета это конечно мощно,но выглядит как реальные похороны форума :?
Смотрю немного олени просыпаются,даже розничные обменки стали ставить 28.05 на приём,продажа в основном 28.20.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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