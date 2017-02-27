unicdima написав:Пожлобився вчора взяти євро по 33,15 і от маєш. Все, досить, познімаю гривню з карток і куплю валюту по чому буде, ці ігри набридли. І поки не буде адекватних відсотків по залишках дулю їм.
unicdima написав:Пожлобився вчора взяти євро по 33,15 і от маєш. Все, досить, познімаю гривню з карток і куплю валюту по чому буде, ці ігри набридли. І поки не буде адекватних відсотків по залишках дулю їм.
Дивно, я навпаки, продаю валюту
Сцать против тренда, все равно что против ветра в данном случае.
Почитайте частное мнение трейдера одного крупного негосударственного украинского банка .
Дивлюсь, шо якось люди дивуються, коли кажеш, шо ось це зниження курсу гришки з моменту уходу попереднього керівництва і дотепер – це суто нацбанківська “робота” + мінфін із своїми ручними держбанками – ринку тут нема взагалі фактично, як драйвера.
Ясно, шо в це важко повірити, шо в ЕМ центробанк делібератлі послабляє курс, коли цього не вимагає ринок, економічна ситуація, коли відсутній попит з якоїсь зі сторін. В минулому році – це було стримування сильного укріплення через великі об’єми притоку, тепер же – це цілеспрямований тиск і підштовхування ринку у заданому напрямку. Але зараз це просто навмисне штовхання в одному напрямку, здешевлення, причому абсолютно безглузде.
Купівля валюти на мізерах, коли нема об’ємів, коли нема і великої пропозиції – просто НБУ своїм бідом гнав курс, показував, куди далі йти… Те саме вони робили і роблять і без купівлі, виставляючи котирування ранішні. Те же саме роблять держбанки, причому видно і коли вони роблять це через своїх обізян, які всі відомі на міжбанку…
І ясно, шо це в рамках урядової програми боротьби із законами всесвітнього тяжіння – намагання впихнути невпіхуєме, реалізувати взаємовиключні цілі, і мати слабку гривню, і низькі ставки по гривні, і модерейт інфляцію, і кредитування, бо вони продали цю ідею презу, вони самі собі втілющили в голови, шо це можливо, бо просто нема кому сказати, шо це тупорильство і долбоєбізм со взломом.
Це ж тут типова ця історія ці роки – та, тіпа, пофіг на Ньютона, пофіг на книжки – ви самі бачили ту гравітацію? Не мішайте типу людям працювать. Дайте зробити, а потім критикуйте, діванні критики. Не мішайте крєпким госпідарам і піарщикам малювать і далі картинки та ізі він історії із офісу наіпростєйших та різних одноклєточних рєшеній.
Я вже мовчу, шо і цей штучний мізерний дєвал, послаблення, він нічого не рішає, і нікому не допомагає, і з бюджетом він не допомагає. Але, якшо вони переборщать із цими приколами, та ше й додасться рух на світовому ринку, то кловани потім гришку вже не піймають за хвоста…
І тут я не думаю, шо в них є якийсь інтерес – це просто піар і намагання робити те, в чому вони убідили і уговорили прєза. Ті ж яники в 12-му і то тримали і шорт сквіз таки зробили, ніби, маючи великі пози в NDFах, але вони стояли на стороні гришки, а не, як в цьому бєссмислєнному цирку…
Это те, которые обещали 32 на конец 2016 года? Вижу, группы Пороха и Гонтаревой вложились в бакс и бояться опять пролететь) Как в старые добрые, пошла информационная обработка оленей от главных загонял
unicdima написав:Пожлобився вчора взяти євро по 33,15 і от маєш. Все, досить, познімаю гривню з карток і куплю валюту по чому буде, ці ігри набридли.
Отличная идея, как раз этого экспоретры и добивались такими рисованиями роста) Согласен, стоит поддержать их и валютчиков в это трудное время и помочь им дорого слить валюту
Moneta написав:
Alex2006 написав:
eduard_k написав:Почему нацбанк не выходит с интервенциями? Дальнейший рост курса приведет к ооттоку гривневых депозитов и лавинообразному спросу на валюту, это же глуопсть, кого они надурить хотят?
Каким образом? Депозиты неразрывные, а оленья ликвидность рано или поздно выдохнеться. А загончики были есть и будут, экспортеры всегда будут пытаться слиться по-дороже )
Депозиты уже давно перестали привлекать доходностью, а вернее убыточностью. Бодро растущая М1 подтверждение, что начался приличный отток, замещаемый напечатанным рефинансом. Кроме того, есть около 100 млрд несвязанной гривни на текущих\карточных. Нерезы подсуетились -0.4 млрд за вчера.
Это если вы не додумались сделать "столбики" А так, уверен, у многих еще полно столбиков под 14-17%. А убыточности у депозитов нет, не вводите в заблуждение. Убыточность может быть только у бакса, если покупать его во время пика загона. А так, покупательная способность растет выше инфляции.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
zzzzzz написав:Почитайте частное мнение трейдера одного крупного негосударственного украинского банка .
Дивлюсь, шо якось люди дивуються, коли кажеш, шо ось це зниження курсу гришки з моменту уходу попереднього керівництва і дотепер – це суто нацбанківська “робота” + мінфін із своїми ручними держбанками – ринку тут нема взагалі фактично, як драйвера.
Ясно, шо в це важко повірити, шо в ЕМ центробанк делібератлі послабляє курс, коли цього не вимагає ринок, економічна ситуація, коли відсутній попит з якоїсь зі сторін. В минулому році – це було стримування сильного укріплення через великі об’єми притоку, тепер же – це цілеспрямований тиск і підштовхування ринку у заданому напрямку. Але зараз це просто навмисне штовхання в одному напрямку, здешевлення, причому абсолютно безглузде.
Купівля валюти на мізерах, коли нема об’ємів, коли нема і великої пропозиції – просто НБУ своїм бідом гнав курс, показував, куди далі йти… Те саме вони робили і роблять і без купівлі, виставляючи котирування ранішні. Те же саме роблять держбанки, причому видно і коли вони роблять це через своїх обізян, які всі відомі на міжбанку…
І ясно, шо це в рамках урядової програми боротьби із законами всесвітнього тяжіння – намагання впихнути невпіхуєме, реалізувати взаємовиключні цілі, і мати слабку гривню, і низькі ставки по гривні, і модерейт інфляцію, і кредитування, бо вони продали цю ідею презу, вони самі собі втілющили в голови, шо це можливо, бо просто нема кому сказати, шо це тупорильство і долбоєбізм со взломом.
Це ж тут типова ця історія ці роки – та, тіпа, пофіг на Ньютона, пофіг на книжки – ви самі бачили ту гравітацію? Не мішайте типу людям працювать. Дайте зробити, а потім критикуйте, діванні критики. Не мішайте крєпким госпідарам і піарщикам малювать і далі картинки та ізі він історії із офісу наіпростєйших та різних одноклєточних рєшеній.
Я вже мовчу, шо і цей штучний мізерний дєвал, послаблення, він нічого не рішає, і нікому не допомагає, і з бюджетом він не допомагає. Але, якшо вони переборщать із цими приколами, та ше й додасться рух на світовому ринку, то кловани потім гришку вже не піймають за хвоста…
І тут я не думаю, шо в них є якийсь інтерес – це просто піар і намагання робити те, в чому вони убідили і уговорили прєза. Ті ж яники в 12-му і то тримали і шорт сквіз таки зробили, ніби, маючи великі пози в NDFах, але вони стояли на стороні гришки, а не, як в цьому бєссмислєнному цирку…
Бред какой-то, в посте видна его затаившаяся обида на гос банки, наверное мешают им наваривать сливки на рынке спекуляций. Яша грамотно руководил НБУ, благодаря чему курс возвращался к ЭОК и НБУ при этом мог выкупать десятки миллионов в ЗВР. Так что тот "эксперт" и вправду не более, чем диванный аналитик с обидой на гос банки.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006 написав:Это те, которые обещали 32 на конец 2016 года? Вижу, группы Пороха и Гонтаревой вложились в бакс и бояться опять пролететь) Как в старые добрые, пошла информационная обработка оленей от главных загонял
В природе не существует ни одного средне- и долгосрочного держателя бакса, который бы проиграл адепту самой красивой. Пролететь, как вы выразились, можно только краткосрочно
Так на межбанке реально творится клоунада,госы гоняют лысого на пустом месте,сначала выходят с покупкой выше рынка,все продавцы ломятся к придворным,начинает курс расти,немного подумав появляются те же госы и начинают заливать пожар. Как только курс более менее устаканивается,причём обязательно набрав 2-5-или как сегодня 10 копеек,так тут уже появляется малахольный НБУ и опять ломает шахматную доску,а потом все удивляются,что происходит? Девал они хотят,желательно кратный,шоб мы опять жЫлы по-новому(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
А вы мне стали напоминать Тимошенко,она в последнее время такое несёт,что от неё последние сторонники начали бэкать во всех смыслах. На вас уже почти никто не реагирует,городской Алекс короче,компания Юры01 годиков,Доллярчика и дипломнета это конечно мощно,но выглядит как реальные похороны форума Смотрю немного олени просыпаются,даже розничные обменки стали ставить 28.05 на приём,продажа в основном 28.20.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.