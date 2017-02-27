Alex2006 написав:Бред какой-то, в посте видна его затаившаяся обида на гос банки, наверное мешают им наваривать сливки на рынке спекуляций. Яша грамотно руководил НБУ, благодаря чему курс возвращался к ЭОК и НБУ при этом мог выкупать десятки миллионов в ЗВР. Так что тот "эксперт" и вправду не более, чем диванный аналитик с обидой на гос банки.
Яша не грамотно, а срамотно рулил! Спекулянты фиксировали прибыли, пока производство погружалось на дно. Вот же кайф...
Извиняюсь, а как депозит заработает вам проценты - считаете это возможным без прокрутки денег через реальный сектор? Не, ну возможно, конечно, только в финале будет игра в музыкальные стулья - чтобы выплатить 15% годовых вам в валюте (технически - гривне, но вы же за стабильность, а то и укрепляж), нужно, чтобы ее откуда-то на 15% больше в экономике стало.
Назовите мне хотя бы один источник поступления валюты, который бы показывал в 2020-м позитивную динамику. МВФ? Мимо - это деньги в SDR, они существуют только как резерв под печать гривны. Экспорт - упал, переводы от заробитчан - упали, ПИИ - вообще в минусе...
Даже нерезы с 15%-ыми облигациями на руках сбрасывают их (т.е. при нулевой доходности американских трежерей, выходит, что ожидают девальвацию гривны выше 15% в год)...
Как видите, источников финансирования вашей пассивной прибыли в твердой валюте (или твердом курсе, если угодно) не существует! Итог - эмиссия, или дефолт. Выбор очевиден - эмиссия.
zzzzzz написав:Почитайте частное мнение трейдера одного крупного негосударственного украинского банка .
І ясно, шо це в рамках урядової програми боротьби із законами всесвітнього тяжіння – намагання впихнути невпіхуєме, реалізувати взаємовиключні цілі, і мати слабку гривню, і низькі ставки по гривні, і модерейт інфляцію, і кредитування, бо вони продали цю ідею презу, вони самі собі втілющили в голови, шо це можливо, бо просто нема кому сказати, шо це тупорильство і долбоєбізм со взломом.
при наличии печатного станка и карманных банков курс можно сделать любой от 8 до бесконечности (на сколько хватит резервов и прочности покупателей). Так же станком можно опустить ставку и заменить собой рынок.
С инфляцией сложнее, не может пока нбу печатать товары и услуги, а так наверное хочется.. Моё мнение курс задирают чтобы нерезы охладили свой пыл в стремлении выйти из бумаг. Очереди желающих не наблюдается а бесконтрольная эмиссия чревата кратным девалом, в котором не заинтересован никто. Но других вариантов связывания лишних денег нет, кроме роста ставки по овгз и в целом стоимости денег.
За сегодня 2 банка позвонили предлагали разместить у них депозиты, в последний раз по этому поводу звонили михайловский и траст (разумеется до ва). Зачем вам мои деньги? берите у нбу под 6% но видимо запахло жаренным и в канун девальвации лавочка дешевых денег иссякла. Потому что дешевые деньги при девальвации это нонсенс. Зачем вкладчику их 11% грязью если на разнице курса можно поиметь столько же но за месяц-два?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 15 вер, 2020 20:07, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
unicdima написав:Пожлобився вчора взяти євро по 33,15 і от маєш. Все, досить, познімаю гривню з карток і куплю валюту по чому буде, ці ігри набридли. І поки не буде адекватних відсотків по залишках дулю їм.