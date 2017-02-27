Додано: Вів 15 вер, 2020 19:49

zzzzzz написав: Почитайте частное мнение трейдера одного крупного негосударственного украинского банка .





І ясно, шо це в рамках урядової програми боротьби із законами всесвітнього тяжіння – намагання впихнути невпіхуєме, реалізувати взаємовиключні цілі, і мати слабку гривню, і низькі ставки по гривні, і модерейт інфляцію, і кредитування, бо вони продали цю ідею презу, вони самі собі втілющили в голови, шо це можливо, бо просто нема кому сказати, шо це тупорильство і долбоєбізм со взломом.

Почитайте частное мнение трейдера одного крупного негосударственного украинского банка .

при наличии печатного станка и карманных банков курс можно сделать любой от 8 до бесконечности (на сколько хватит резервов и прочности покупателей). Так же станком можно опустить ставку и заменить собой рынок.С инфляцией сложнее, не может пока нбу печатать товары и услуги, а так наверное хочется.. Моё мнение курс задирают чтобы нерезы охладили свой пыл в стремлении выйти из бумаг. Очереди желающих не наблюдается а бесконтрольная эмиссия чревата кратным девалом, в котором не заинтересован никто. Но других вариантов связывания лишних денег нет, кроме роста ставки по овгз и в целом стоимости денег.За сегодня 2 банка позвонили предлагали разместить у них депозиты, в последний раз по этому поводу звонили михайловский и траст (разумеется до ва). Зачем вам мои деньги? берите у нбу под 6% но видимо запахло жаренным и в канун девальвации лавочка дешевых денег иссякла. Потому что дешевые деньги при девальвации это нонсенс. Зачем вкладчику их 11% грязью если на разнице курса можно поиметь столько же но за месяц-два?