RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6391639263936394

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 282
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
139
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 19:40

  Alex2006 написав:Бред какой-то, в посте видна его затаившаяся обида на гос банки, наверное мешают им наваривать сливки на рынке спекуляций. Яша грамотно руководил НБУ, благодаря чему курс возвращался к ЭОК и НБУ при этом мог выкупать десятки миллионов в ЗВР. Так что тот "эксперт" и вправду не более, чем диванный аналитик с обидой на гос банки.


Яша не грамотно, а срамотно рулил! Спекулянты фиксировали прибыли, пока производство погружалось на дно. Вот же кайф...

Извиняюсь, а как депозит заработает вам проценты - считаете это возможным без прокрутки денег через реальный сектор? Не, ну возможно, конечно, только в финале будет игра в музыкальные стулья - чтобы выплатить 15% годовых вам в валюте (технически - гривне, но вы же за стабильность, а то и укрепляж), нужно, чтобы ее откуда-то на 15% больше в экономике стало.

Назовите мне хотя бы один источник поступления валюты, который бы показывал в 2020-м позитивную динамику. МВФ? :mrgreen: Мимо - это деньги в SDR, они существуют только как резерв под печать гривны. Экспорт - упал, переводы от заробитчан - упали, ПИИ - вообще в минусе...

Даже нерезы с 15%-ыми облигациями на руках сбрасывают их (т.е. при нулевой доходности американских трежерей, выходит, что ожидают девальвацию гривны выше 15% в год)...

Как видите, источников финансирования вашей пассивной прибыли в твердой валюте (или твердом курсе, если угодно) не существует! Итог - эмиссия, или дефолт. Выбор очевиден - эмиссия.

Возражайте, жду :D
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7400
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1320 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 19:49

  zzzzzz написав:Почитайте частное мнение трейдера одного крупного негосударственного украинского банка .


І ясно, шо це в рамках урядової програми боротьби із законами всесвітнього тяжіння – намагання впихнути невпіхуєме, реалізувати взаємовиключні цілі, і мати слабку гривню, і низькі ставки по гривні, і модерейт інфляцію, і кредитування, бо вони продали цю ідею презу, вони самі собі втілющили в голови, шо це можливо, бо просто нема кому сказати, шо це тупорильство і долбоєбізм со взломом.

при наличии печатного станка и карманных банков курс можно сделать любой от 8 до бесконечности (на сколько хватит резервов и прочности покупателей). Так же станком можно опустить ставку и заменить собой рынок.

С инфляцией сложнее, не может пока нбу печатать товары и услуги, а так наверное хочется.. Моё мнение курс задирают чтобы нерезы охладили свой пыл в стремлении выйти из бумаг. Очереди желающих не наблюдается а бесконтрольная эмиссия чревата кратным девалом, в котором не заинтересован никто. Но других вариантов связывания лишних денег нет, кроме роста ставки по овгз и в целом стоимости денег.

За сегодня 2 банка позвонили предлагали разместить у них депозиты, в последний раз по этому поводу звонили михайловский и траст (разумеется до ва). Зачем вам мои деньги? берите у нбу под 6% но видимо запахло жаренным и в канун девальвации лавочка дешевых денег иссякла. Потому что дешевые деньги при девальвации это нонсенс. Зачем вкладчику их 11% грязью если на разнице курса можно поиметь столько же но за месяц-два?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 15 вер, 2020 20:07, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4485
З нами з: 06.04.16
Подякував: 948 раз.
Подякували: 1280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 20:05

  unicdima написав:Пожлобився вчора взяти євро по 33,15 і от маєш.
Все, досить, познімаю гривню з карток і куплю валюту по чому буде, ці ігри набридли.
І поки не буде адекватних відсотків по залишках дулю їм.

І отримаєте валюту на піку...)
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3362
З нами з: 19.01.09
Подякував: 32 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6391639263936394
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1984, 1985, 1986
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19858 2505052
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 вер, 2020 18:53
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 721, 722, 723
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7227 1647698
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 вер, 2020 13:03
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
514 120984
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 17:17
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.