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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6392639363946395>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 282
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
139
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 19:40

  Alex2006 написав:Бред какой-то, в посте видна его затаившаяся обида на гос банки, наверное мешают им наваривать сливки на рынке спекуляций. Яша грамотно руководил НБУ, благодаря чему курс возвращался к ЭОК и НБУ при этом мог выкупать десятки миллионов в ЗВР. Так что тот "эксперт" и вправду не более, чем диванный аналитик с обидой на гос банки.


Яша не грамотно, а срамотно рулил! Спекулянты фиксировали прибыли, пока производство погружалось на дно. Вот же кайф...

Извиняюсь, а как депозит заработает вам проценты - считаете это возможным без прокрутки денег через реальный сектор? Не, ну возможно, конечно, только в финале будет игра в музыкальные стулья - чтобы выплатить 15% годовых вам в валюте (технически - гривне, но вы же за стабильность, а то и укрепляж), нужно, чтобы ее откуда-то на 15% больше в экономике стало.

Назовите мне хотя бы один источник поступления валюты, который бы показывал в 2020-м позитивную динамику. МВФ? :mrgreen: Мимо - это деньги в SDR, они существуют только как резерв под печать гривны. Экспорт - упал, переводы от заробитчан - упали, ПИИ - вообще в минусе...

Даже нерезы с 15%-ыми облигациями на руках сбрасывают их (т.е. при нулевой доходности американских трежерей, выходит, что ожидают девальвацию гривны выше 15% в год)...

Как видите, источников финансирования вашей пассивной прибыли в твердой валюте (или твердом курсе, если угодно) не существует! Итог - эмиссия, или дефолт. Выбор очевиден - эмиссия.

Возражайте, жду :D
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 19:49

  zzzzzz написав:Почитайте частное мнение трейдера одного крупного негосударственного украинского банка .


І ясно, шо це в рамках урядової програми боротьби із законами всесвітнього тяжіння – намагання впихнути невпіхуєме, реалізувати взаємовиключні цілі, і мати слабку гривню, і низькі ставки по гривні, і модерейт інфляцію, і кредитування, бо вони продали цю ідею презу, вони самі собі втілющили в голови, шо це можливо, бо просто нема кому сказати, шо це тупорильство і долбоєбізм со взломом.

при наличии печатного станка и карманных банков курс можно сделать любой от 8 до бесконечности (на сколько хватит резервов и прочности покупателей). Так же станком можно опустить ставку и заменить собой рынок.

С инфляцией сложнее, не может пока нбу печатать товары и услуги, а так наверное хочется.. Моё мнение курс задирают чтобы нерезы охладили свой пыл в стремлении выйти из бумаг. Очереди желающих не наблюдается а бесконтрольная эмиссия чревата кратным девалом, в котором не заинтересован никто. Но других вариантов связывания лишних денег нет, кроме роста ставки по овгз и в целом стоимости денег.

За сегодня 2 банка позвонили предлагали разместить у них депозиты, в последний раз по этому поводу звонили михайловский и траст (разумеется до ва). Зачем вам мои деньги? берите у нбу под 6% но видимо запахло жаренным и в канун девальвации лавочка дешевых денег иссякла. Потому что дешевые деньги при девальвации это нонсенс. Зачем вкладчику их 11% грязью если на разнице курса можно поиметь столько же но за месяц-два?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 15 вер, 2020 20:07, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 20:05

  unicdima написав:Пожлобився вчора взяти євро по 33,15 і от маєш.
Все, досить, познімаю гривню з карток і куплю валюту по чому буде, ці ігри набридли.
І поки не буде адекватних відсотків по залишках дулю їм.

І отримаєте валюту на піку...)
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 20:15

  zРадио написав:
  Alex2006 написав:Бред какой-то, в посте видна его затаившаяся обида на гос банки, наверное мешают им наваривать сливки на рынке спекуляций. Яша грамотно руководил НБУ, благодаря чему курс возвращался к ЭОК и НБУ при этом мог выкупать десятки миллионов в ЗВР. Так что тот "эксперт" и вправду не более, чем диванный аналитик с обидой на гос банки.


Яша не грамотно, а срамотно рулил! Спекулянты фиксировали прибыли, пока производство погружалось на дно. Вот же кайф...

Производство начало погружаться на дно при Зеленском и его Гончаруках
И производство - это зона ответственности КабМина, а не НБУ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 20:25

  Zebra написав:
  flyman написав:Дивно, я навпаки, продаю валюту

Сцать против тренда, все равно что против ветра в данном случае.

Я свої 25% річних у гривні отримав.
До того ж тре гривня на покриття касових розривів.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 20:27

  pesikot написав:Производство начало погружаться на дно при Зеленском и его Гончаруках
И производство - это зона ответственности КабМина, а не НБУ

Производство начало тонуть еще при великом поклоннике предвыборных катерных атак По, при профессиональных самокатчиках Зе кривая просто ушла еще ниже.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 20:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Даже нерезы с 15%-ыми облигациями на руках сбрасывают их (т.е. при нулевой доходности американских трежерей, выходит, что ожидают девальвацию гривны выше 15% в год)


Так уже с начала года (24.12) относительно сегодня (28.12) девал 16,5%.

То-есть чтоб выйти в ноль нужно было положить под 19,8% депозит.

Таких ставок не было, а значит даже самые матерые стовбчиколюбы в минусе на сегодня. А где остановимся к концу года - не понятно.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 20:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:Это если вы не додумались сделать "столбики" А так, уверен, у многих еще полно столбиков под 14-17%. А убыточности у депозитов нет, не вводите в заблуждение. Убыточность может быть только у бакса, если покупать его во время пика загона. А так, покупательная способность растет выше инфляции

при ПА28 уже гривне депозитчики в збитках, порахуй рік2рік дохідність в доларі США, а ще ліпше в євро
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 20:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:То-есть чтоб выйти в ноль нужно было положить под 19,8% депозит.

Таких ставок не было, а значит даже самые матерые стовбчиколюбы в минусе на сегодня


Найматеріші ще з понад рік мають консолідовані у приваті на 5 років під 20% з щомісячною виплатою.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 20:43

  Alex2006 написав:
  zzzzzz написав:Почитайте частное мнение трейдера одного крупного негосударственного украинского банка .


Дивлюсь, шо якось люди дивуються, коли кажеш, шо ось це зниження курсу гришки з моменту уходу попереднього керівництва і дотепер – це суто нацбанківська “робота” + мінфін із своїми ручними держбанками – ринку тут нема взагалі фактично, як драйвера.

Ясно, шо в це важко повірити, шо в ЕМ центробанк делібератлі послабляє курс, коли цього не вимагає ринок, економічна ситуація, коли відсутній попит з якоїсь зі сторін. В минулому році – це було стримування сильного укріплення через великі об’єми притоку, тепер же – це цілеспрямований тиск і підштовхування ринку у заданому напрямку. Але зараз це просто навмисне штовхання в одному напрямку, здешевлення, причому абсолютно безглузде.

Купівля валюти на мізерах, коли нема об’ємів, коли нема і великої пропозиції – просто НБУ своїм бідом гнав курс, показував, куди далі йти… Те саме вони робили і роблять і без купівлі, виставляючи котирування ранішні. Те же саме роблять держбанки, причому видно і коли вони роблять це через своїх обізян, які всі відомі на міжбанку…

І ясно, шо це в рамках урядової програми боротьби із законами всесвітнього тяжіння – намагання впихнути невпіхуєме, реалізувати взаємовиключні цілі, і мати слабку гривню, і низькі ставки по гривні, і модерейт інфляцію, і кредитування, бо вони продали цю ідею презу, вони самі собі втілющили в голови, шо це можливо, бо просто нема кому сказати, шо це тупорильство і долбоєбізм со взломом.

Це ж тут типова ця історія ці роки – та, тіпа, пофіг на Ньютона, пофіг на книжки – ви самі бачили ту гравітацію? Не мішайте типу людям працювать. Дайте зробити, а потім критикуйте, діванні критики. Не мішайте крєпким госпідарам і піарщикам малювать і далі картинки та ізі він історії із офісу наіпростєйших та різних одноклєточних рєшеній.

Я вже мовчу, шо і цей штучний мізерний дєвал, послаблення, він нічого не рішає, і нікому не допомагає, і з бюджетом він не допомагає. Але, якшо вони переборщать із цими приколами, та ше й додасться рух на світовому ринку, то кловани потім гришку вже не піймають за хвоста…

І тут я не думаю, шо в них є якийсь інтерес – це просто піар і намагання робити те, в чому вони убідили і уговорили прєза. Ті ж яники в 12-му і то тримали і шорт сквіз таки зробили, ніби, маючи великі пози в NDFах, але вони стояли на стороні гришки, а не, як в цьому бєссмислєнному цирку…

Бред какой-то, в посте видна его затаившаяся обида на гос банки, наверное мешают им наваривать сливки на рынке спекуляций. Яша грамотно руководил НБУ, благодаря чему курс возвращался к ЭОК и НБУ при этом мог выкупать десятки миллионов в ЗВР. Так что тот "эксперт" и вправду не более, чем диванный аналитик с обидой на гос банки.

маячня крім "гришку вже не піймають за хвоста…"
але це при любих теперішніх розкладах, або прийдеться тоді рефінанс гнати до 20%, як депоставки на грн. і ставки по гривневим ОВДП
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