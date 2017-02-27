zРадио написав:Даже нерезы с 15%-ыми облигациями на руках сбрасывают их (т.е. при нулевой доходности американских трежерей, выходит, что ожидают девальвацию гривны выше 15% в год)
Так уже с начала года (24.12) относительно сегодня (28.12) девал 16,5%.
То-есть чтоб выйти в ноль нужно было положить под 19,8% депозит.
Таких ставок не было, а значит даже самые матерые стовбчиколюбы в минусе на сегодня. А где остановимся к концу года - не понятно.
Не за кого не агитируя, вы считаете неправильно. Стовбчик на то и стовбчик, чтоб положив туда десятку по 24 можно было что в марте по 28,8 добавлять, что сейчас по 28, или любых промежуточных значениях в зависимости от личных планов, прогнозов и денежного потока. У меня к примеру есть пополняемые столбики на которых пятерка пока лежит, до апреля их можно заполнить под 17,5%.
zРадио написав:Даже нерезы с 15%-ыми облигациями на руках сбрасывают их (т.е. при нулевой доходности американских трежерей, выходит, что ожидают девальвацию гривны выше 15% в год)
Так уже с начала года (24.12) относительно сегодня (28.12) девал 16,5%.
То-есть чтоб выйти в ноль нужно было положить под 19,8% депозит.
Таких ставок не было, а значит даже самые матерые стовбчиколюбы в минусе на сегодня. А где остановимся к концу года - не понятно.
Не за кого не агитируя, вы считаете неправильно. Стовбчик на то и стовбчик, чтоб положив туда десятку по 24 можно было что в марте по 28,8 добавлять, что сейчас по 28, или любых промежуточных значениях в зависимости от личных планов, прогнозов и денежного потока. У меня к примеру есть пополняемые столбики на которых пятерка пока лежит, до апреля их можно заполнить под 17,5%.
тут всі помнять скрішоти долярчикових стовпчиків, так що не тре ляля, там 90% в самій гарній і повні очі надії на іпатеку ПА10 від нелоха
somilitark написав:Так на межбанке реально творится клоунада,госы гоняют лысого на пустом месте,сначала выходят с покупкой выше рынка,все продавцы ломятся к придворным,начинает курс расти,немного подумав появляются те же госы и начинают заливать пожар. Как только курс более менее устаканивается,причём обязательно набрав 2-5-или как сегодня 10 копеек,так тут уже появляется малахольный НБУ и опять ломает шахматную доску,а потом все удивляются,что происходит? Девал они хотят,желательно кратный,шоб мы опять жЫлы по-новому(((
Госы и НБУ походу зарабатывают на девале. Утром купил по 28.00 , курс вверх, вечером продал по 28.10. Профит. Можно и наоборот , утром продал по 28.10, курс вниз, вечером откупил по 28.00. Но пока движемся не в эту сторону.
Востаннє редагувалось andrein в Вів 15 вер, 2020 21:12, всього редагувалось 1 раз.
Alex2006 написав:Бред какой-то, в посте видна его затаившаяся обида на гос банки, наверное мешают им наваривать сливки на рынке спекуляций. Яша грамотно руководил НБУ, благодаря чему курс возвращался к ЭОК и НБУ при этом мог выкупать десятки миллионов в ЗВР. Так что тот "эксперт" и вправду не более, чем диванный аналитик с обидой на гос банки.
Яша не грамотно, а срамотно рулил! Спекулянты фиксировали прибыли, пока производство погружалось на дно. Вот же кайф...
Производство начало погружаться на дно при Зеленском и его Гончаруках И производство - это зона ответственности КабМина, а не НБУ
Формально, при раннем Зеленском - да, при Гончаруке - нет. Промышленность снижается с августа 2019-го. Кабмин возглавлял еще Гройсман, и в принципе вся команда власти, кроме самого Зеленского и зачатков его канцеляции (ОП), была еще папередничья.
Но даже если было бы не так, на каком основании ты снимаешь ответственность за производство (и экономическую динамику в целом, как я понял) с денежных властей? ФРС и ЕЦБ, выходит, отвечают, а НБУ - нет? Везет же