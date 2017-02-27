VALONI написав:

Igneus написав: VALONI написав: Завтра во второй половине дня ожидаем перелом тренда и небольшой откат назад с уровней 28.30, выше полагаю не дорастем. Завтра во второй половине дня ожидаем перелом тренда и небольшой откат назад с уровней 28.30, выше полагаю не дорастем.

На МБ аккурат в середине обеда, 13-30, кто-то с продажей выходил и цена корректировалась к 28,08, но сейчас снова поднялась до 28.10.

До 28.30 могут и не дотянуть.

На недельном графике RSI почти 69, то есть у верхней границы. Именно с этого уровня 20 июля началась коррекция.

На дневном графике RSI 75, то есть гривна в зоне перепроданности. На МБ аккурат в середине обеда, 13-30, кто-то с продажей выходил и цена корректировалась к 28,08, но сейчас снова поднялась до 28.10.До 28.30 могут и не дотянуть.На недельном графике RSI почти 69, то есть у верхней границы. Именно с этого уровня 20 июля началась коррекция.На дневном графике RSI 75, то есть гривна в зоне перепроданности.

На этот раз, как правильно выше было замечено, этот кто-то уже не Укргазбанк, а НБУ, видимо объемы серъезные, пришлось сбивать. 28.30 - это верхняя граница для текущей недели, но теханализ это - сказки для дурачков, особенно в отношении гривни. Надо смотреть на потоки денег, используя информацию из всех ресурсов возможных, а также планируемые события ну и конечно эмоциональный фон. Например, дисбаланс в недельных депо-сертификатах очень хороший индикатор, если в большой плюс ликвидности, значит для чего то гривна нужна, - может для покупки большого объекта, а может для покупки валюты для вывода денег.Или, например, вышла ликвидность из казначейства в банк, надо смотреть числа месяца, может под выплату зарплаты бюджетникам, а может возврат ОВГЗ и завтра все это понесется на межбанк. Много факторов, но есть некоторые ключевые моменты. Я вообще-то расчитывал что на форуме мне помогут с этим детальнее разобраться, но тут очень много трешевого офф-топа к сожалению