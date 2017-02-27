zРадио написав:Даже нерезы с 15%-ыми облигациями на руках сбрасывают их (т.е. при нулевой доходности американских трежерей, выходит, что ожидают девальвацию гривны выше 15% в год)
Так уже с начала года (24.12) относительно сегодня (28.12) девал 16,5%.
То-есть чтоб выйти в ноль нужно было положить под 19,8% депозит.
Таких ставок не было, а значит даже самые матерые стовбчиколюбы в минусе на сегодня. А где остановимся к концу года - не понятно.
Не за кого не агитируя, вы считаете неправильно. Стовбчик на то и стовбчик, чтоб положив туда десятку по 24 можно было что в марте по 28,8 добавлять, что сейчас по 28, или любых промежуточных значениях в зависимости от личных планов, прогнозов и денежного потока. У меня к примеру есть пополняемые столбики на которых пятерка пока лежит, до апреля их можно заполнить под 17,5%.
zРадио написав:Даже нерезы с 15%-ыми облигациями на руках сбрасывают их (т.е. при нулевой доходности американских трежерей, выходит, что ожидают девальвацию гривны выше 15% в год)
Так уже с начала года (24.12) относительно сегодня (28.12) девал 16,5%.
То-есть чтоб выйти в ноль нужно было положить под 19,8% депозит.
Таких ставок не было, а значит даже самые матерые стовбчиколюбы в минусе на сегодня. А где остановимся к концу года - не понятно.
Не за кого не агитируя, вы считаете неправильно. Стовбчик на то и стовбчик, чтоб положив туда десятку по 24 можно было что в марте по 28,8 добавлять, что сейчас по 28, или любых промежуточных значениях в зависимости от личных планов, прогнозов и денежного потока. У меня к примеру есть пополняемые столбики на которых пятерка пока лежит, до апреля их можно заполнить под 17,5%.
тут всі помнять скрішоти долярчикових стовпчиків, так що не тре ляля, там 90% в самій гарній і повні очі надії на іпатеку ПА10 від нелоха
somilitark написав:Так на межбанке реально творится клоунада,госы гоняют лысого на пустом месте,сначала выходят с покупкой выше рынка,все продавцы ломятся к придворным,начинает курс расти,немного подумав появляются те же госы и начинают заливать пожар. Как только курс более менее устаканивается,причём обязательно набрав 2-5-или как сегодня 10 копеек,так тут уже появляется малахольный НБУ и опять ломает шахматную доску,а потом все удивляются,что происходит? Девал они хотят,желательно кратный,шоб мы опять жЫлы по-новому(((
Госы и НБУ походу зарабатывают на девале. Утром купил по 28.00 , курс вверх, вечером продал по 28.10. Профит. Можно и наоборот , утром продал по 28.10, курс вниз, вечером откупил по 28.00. Но пока движемся не в эту сторону.
Востаннє редагувалось andrein в Вів 15 вер, 2020 21:12, всього редагувалось 1 раз.
Alex2006 написав:Бред какой-то, в посте видна его затаившаяся обида на гос банки, наверное мешают им наваривать сливки на рынке спекуляций. Яша грамотно руководил НБУ, благодаря чему курс возвращался к ЭОК и НБУ при этом мог выкупать десятки миллионов в ЗВР. Так что тот "эксперт" и вправду не более, чем диванный аналитик с обидой на гос банки.
Яша не грамотно, а срамотно рулил! Спекулянты фиксировали прибыли, пока производство погружалось на дно. Вот же кайф...
Производство начало погружаться на дно при Зеленском и его Гончаруках И производство - это зона ответственности КабМина, а не НБУ
Формально, при раннем Зеленском - да, при Гончаруке - нет. Промышленность снижается с августа 2019-го. Кабмин возглавлял еще Гройсман, и в принципе вся команда власти, кроме самого Зеленского и зачатков его канцеляции (ОП), была еще папередничья.
Но даже если было бы не так, на каком основании ты снимаешь ответственность за производство (и экономическую динамику в целом, как я понял) с денежных властей? ФРС и ЕЦБ, выходит, отвечают, а НБУ - нет? Везет же
Срадіо повторяє кремлівьку мантру. По зло,а при Зе процвітання,таке що скоро долярчик навіть побіжить скупляти валюту. Зараз головне не повторяти помилок ,як на минулих виборах. Нехай місцеві виберуть хто їм кращий ,але не слуг кремля. Виженуть запроданців,тоді може і буде і мир і стабільність.
Бонус за оформлення картки: +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bankhttp://lx4.me/c/H2odtdc8! +100 грн Монобанкhttps://monobank.ua/r/rkC6
Ethereum написав:Срадіо повторяє кремлівьку мантру. По зло,а при Зе процвітання,таке що скоро долярчик навіть побіжить скупляти валюту. Зараз головне не повторяти помилок ,як на минулих виборах. Нехай місцеві виберуть хто їм кращий ,але не слуг кремля. Виженуть запроданців,тоді може і буде і мир і стабільність.
Провокатор, иди на политическую ветку - здесь не место для подобных разборок.
PS: про Порошенко вообше говорил не я. А Зеленского выбрали 73% украинцев - ты всех их слугами кремля назвал, гений?
VALONI написав:Завтра во второй половине дня ожидаем перелом тренда и небольшой откат назад с уровней 28.30, выше полагаю не дорастем.
На МБ аккурат в середине обеда, 13-30, кто-то с продажей выходил и цена корректировалась к 28,08, но сейчас снова поднялась до 28.10. До 28.30 могут и не дотянуть. На недельном графике RSI почти 69, то есть у верхней границы. Именно с этого уровня 20 июля началась коррекция. На дневном графике RSI 75, то есть гривна в зоне перепроданности.
На этот раз, как правильно выше было замечено, этот кто-то уже не Укргазбанк, а НБУ, видимо объемы серъезные, пришлось сбивать. 28.30 - это верхняя граница для текущей недели, но теханализ это - сказки для дурачков, особенно в отношении гривни. Надо смотреть на потоки денег, используя информацию из всех ресурсов возможных, а также планируемые события ну и конечно эмоциональный фон. Например, дисбаланс в недельных депо-сертификатах очень хороший индикатор, если в большой плюс ликвидности, значит для чего то гривна нужна, - может для покупки большого объекта, а может для покупки валюты для вывода денег.Или, например, вышла ликвидность из казначейства в банк, надо смотреть числа месяца, может под выплату зарплаты бюджетникам, а может возврат ОВГЗ и завтра все это понесется на межбанк. Много факторов, но есть некоторые ключевые моменты. Я вообще-то расчитывал что на форуме мне помогут с этим детальнее разобраться, но тут очень много трешевого офф-топа к сожалению
для такого надо бы построить модель перетоков денег, и определить, где оперативно брать данные по ключевым точкам задачка интересная, и вроде бы решаемая, но... надо брать и делать модель
пока оперируют в принципе этими параметрами, но как-то отрывками, не системно - пока ни у кого не увидел обоснованных причинно-следственных связей, а уж прогнозов
я пока тоже специалист объяснять задним числом, по факту