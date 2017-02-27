Додано: Вів 15 вер, 2020 22:24

zzzzzz написав: Почитайте частное мнение трейдера одного крупного негосударственного украинского банка .





Купівля валюти на мізерах, коли нема об’ємів, коли нема і великої пропозиції – просто НБУ своїм бідом гнав курс, показував, куди далі йти… Те саме вони робили і роблять і без купівлі, виставляючи котирування ранішні. Те же саме роблять держбанки, причому видно і коли вони роблять це через своїх обізян, які всі відомі на міжбанку…



Почитайте частное мнение трейдера одного крупного негосударственного украинского банка .

Ну тут спочатку потрібно розібратись чи це самодіяльність НБУ чи це він у зв'язці із Мінфіном працює. Бо тут на форумі чомусь "всіх собак спускають" тільки на НБУ.От п. Яків не влаштовував одних, бо не хотів йти проти ринку і жорсткіше тримати гривню від укріплення. Тепер прийшов п. Кирило і вже інші кричать "що за діла" чому НБУ на міжбанку має більше симпатій до девальвації національної валюти?Невдоволені будуть завжди. Як правило найбільше кричать ті, у кого є інтерес!Не бачу передумов, чому потрібно робити послугу і випускати нерезидентів із наших ОВДП по хорошому курсу. Також дешевша гривня допомагає бюджету та нашим експортерам. Критичному імпорту все-одно. За будь яку девальвацію все одно заплатить кінцевий споживач. А от некритичного імпорту поменшає що допоможе торговельному балансу.Якщо грошова маса буде рости такими темпами як в останні два квартали, то ракета "ту зе мун" відміняється. Як ми бачимо "дров для ракети" поки що не має. І якщо вони з'являться, (емісія) то за це в першу чергу буде відповідальний Мінфін і вже аж тоді НБУ якщо він цю емісію освоїть придбавши ОВДП.Проблем у значеннях курсу 28,5-29,0 не бачу. Думку висловлюю як пересічний.