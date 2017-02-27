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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6393639463956396

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 282
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
139
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 22:24

  zzzzzz написав:Почитайте частное мнение трейдера одного крупного негосударственного украинского банка .


Купівля валюти на мізерах, коли нема об’ємів, коли нема і великої пропозиції – просто НБУ своїм бідом гнав курс, показував, куди далі йти… Те саме вони робили і роблять і без купівлі, виставляючи котирування ранішні. Те же саме роблять держбанки, причому видно і коли вони роблять це через своїх обізян, які всі відомі на міжбанку…


Ну тут спочатку потрібно розібратись чи це самодіяльність НБУ чи це він у зв'язці із Мінфіном працює. Бо тут на форумі чомусь "всіх собак спускають" тільки на НБУ.
От п. Яків не влаштовував одних, бо не хотів йти проти ринку і жорсткіше тримати гривню від укріплення. Тепер прийшов п. Кирило і вже інші кричать "що за діла" чому НБУ на міжбанку має більше симпатій до девальвації національної валюти?
Невдоволені будуть завжди. Як правило найбільше кричать ті, у кого є інтерес!
Не бачу передумов, чому потрібно робити послугу і випускати нерезидентів із наших ОВДП по хорошому курсу. Також дешевша гривня допомагає бюджету та нашим експортерам. Критичному імпорту все-одно. За будь яку девальвацію все одно заплатить кінцевий споживач. А от некритичного імпорту поменшає що допоможе торговельному балансу.
Якщо грошова маса буде рости такими темпами як в останні два квартали, то ракета "ту зе мун" відміняється. Як ми бачимо "дров для ракети" поки що не має. І якщо вони з'являться, (емісія) то за це в першу чергу буде відповідальний Мінфін і вже аж тоді НБУ якщо він цю емісію освоїть придбавши ОВДП.
Проблем у значеннях курсу 28,5-29,0 не бачу. Думку висловлюю як пересічний.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 22:43

  zzzzzz написав:Сегодня состоялся очередной аукцион Минфина.
Обратите внимание что ставки по двух и трехлеткам сейчас выше чем в январе. И пофиг что там НБУ рисует со своими 6% учетными. Это как мертвому припарки. Если бы НБУ не выдавал рефинанс , рыночные ставки были бы в районе 11-12%

Ставку знизили бо дозволила інфляція. Вона і так була доволі довгий час завищена, що дозволяло українським банкам заробляти гроші із повітря. ЇЇ повинні були знизити. А ринкові ставки, на відміну від облікової ставки, включають в себе ризики, які за останні місяці суттєво виросли.

  zzzzzz написав:Это говорит о том что никто не верит в гривну на три года с доходностью в 10% как это было в январе, даже не смотря на снижение учетной ставки.

Ви можете із впевненістю сказати що облікова ставка через пів року не буде наприклад 8% і вище? Отож бо. Знову ж таки. Виросли ризики, тому ніхто не вірить в гривню.

  zzzzzz написав:Но эти клоуны в Минфине продолжают устраивать показуху. Ага, дешевые кредиты, шо ж Минфин на 3 года даже под 10% не может взять денег ?????

Підтримую повністю. Але із іншого боку, що їм ще залишається. Що б зробили ви на їхньому місці?
Інвестори повірили у нового Макрона а отримали ..... Я краще промовчу.
Основні ризики для інвесторів в Україні зараз закладені виключно у тій команді яка зараз керує країною. А точніше у не розумінні що від неї (команди) чекати завтра.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 23:10

  Realist написав:Проблем у значеннях курсу 28,5-29,0 не бачу. Думку висловлюю як пересічний.


Курс із 8 майже до 32 був і небо не рухнуло.
А при безвізі і доларизації/євроларизації поготів небо не рухне від зміни курсу.
Єдине що підпихання курсу виглядає дивно, це якби віз пхати попереду коняки.
Але кловани мають своє особливе бачення: "я художнік, я так віжу".
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 23:12

  Realist написав:Основні ризики для інвесторів в Україні зараз закладені виключно у тій команді яка зараз керує країною. А точніше у не розумінні що від неї (команди) чекати завтра.


Кловани вертяться як флюгєр за рейтінгом.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 15 вер, 2020 23:17, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 23:15

  twin написав:
  unicdima написав:Пожлобився вчора взяти євро по 33,15 і от маєш.
Все, досить, познімаю гривню з карток і куплю валюту по чому буде, ці ігри набридли.
І поки не буде адекватних відсотків по залишках дулю їм.

І отримаєте валюту на піку...)

не факт. якщо і на піку то відскок буде недовгим і потім вище.
Що цікаво, я сам весною тут писав, що долар піде до 30, але раніше і тому вирішив, що помилився і трохи забагато гривні залишив. :D
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 23:23

  Moneta написав:
  zРадио написав:Даже нерезы с 15%-ыми облигациями на руках сбрасывают их (т.е. при нулевой доходности американских трежерей, выходит, что ожидают девальвацию гривны выше 15% в год)


Так уже с начала года (24.12) относительно сегодня (28.12) девал 16,5%.

То-есть чтоб выйти в ноль нужно было положить под 19,8% депозит.

Таких ставок не было, а значит даже самые матерые стовбчиколюбы в минусе на сегодня. А где остановимся к концу года - не понятно.


Ну у многих нерезов были 15%-ные трехлетки и даже пятилетки, а их YTM чуть другой - как минимум, за каждый "недоношенный" год по 5% премии к текущим бумагам с доходностью 10%. Так что в пролете условные долярчики, но не киты
zРадио
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  #<1 ... 6393639463956396
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