zzzzzz написав:Почитайте частное мнение трейдера одного крупного негосударственного украинского банка .
Купівля валюти на мізерах, коли нема об’ємів, коли нема і великої пропозиції – просто НБУ своїм бідом гнав курс, показував, куди далі йти… Те саме вони робили і роблять і без купівлі, виставляючи котирування ранішні. Те же саме роблять держбанки, причому видно і коли вони роблять це через своїх обізян, які всі відомі на міжбанку…
Ну тут спочатку потрібно розібратись чи це самодіяльність НБУ чи це він у зв'язці із Мінфіном працює. Бо тут на форумі чомусь "всіх собак спускають" тільки на НБУ. От п. Яків не влаштовував одних, бо не хотів йти проти ринку і жорсткіше тримати гривню від укріплення. Тепер прийшов п. Кирило і вже інші кричать "що за діла" чому НБУ на міжбанку має більше симпатій до девальвації національної валюти? Невдоволені будуть завжди. Як правило найбільше кричать ті, у кого є інтерес! Не бачу передумов, чому потрібно робити послугу і випускати нерезидентів із наших ОВДП по хорошому курсу. Також дешевша гривня допомагає бюджету та нашим експортерам. Критичному імпорту все-одно. За будь яку девальвацію все одно заплатить кінцевий споживач. А от некритичного імпорту поменшає що допоможе торговельному балансу. Якщо грошова маса буде рости такими темпами як в останні два квартали, то ракета "ту зе мун" відміняється. Як ми бачимо "дров для ракети" поки що не має. І якщо вони з'являться, (емісія) то за це в першу чергу буде відповідальний Мінфін і вже аж тоді НБУ якщо він цю емісію освоїть придбавши ОВДП. Проблем у значеннях курсу 28,5-29,0 не бачу. Думку висловлюю як пересічний.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
zzzzzz написав:Сегодня состоялся очередной аукцион Минфина. Обратите внимание что ставки по двух и трехлеткам сейчас выше чем в январе. И пофиг что там НБУ рисует со своими 6% учетными. Это как мертвому припарки. Если бы НБУ не выдавал рефинанс , рыночные ставки были бы в районе 11-12%
Ставку знизили бо дозволила інфляція. Вона і так була доволі довгий час завищена, що дозволяло українським банкам заробляти гроші із повітря. ЇЇ повинні були знизити. А ринкові ставки, на відміну від облікової ставки, включають в себе ризики, які за останні місяці суттєво виросли.
zzzzzz написав:Это говорит о том что никто не верит в гривну на три года с доходностью в 10% как это было в январе, даже не смотря на снижение учетной ставки.
Ви можете із впевненістю сказати що облікова ставка через пів року не буде наприклад 8% і вище? Отож бо. Знову ж таки. Виросли ризики, тому ніхто не вірить в гривню.
zzzzzz написав:Но эти клоуны в Минфине продолжают устраивать показуху. Ага, дешевые кредиты, шо ж Минфин на 3 года даже под 10% не может взять денег ?????
Підтримую повністю. Але із іншого боку, що їм ще залишається. Що б зробили ви на їхньому місці? Інвестори повірили у нового Макрона а отримали ..... Я краще промовчу. Основні ризики для інвесторів в Україні зараз закладені виключно у тій команді яка зараз керує країною. А точніше у не розумінні що від неї (команди) чекати завтра.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist написав:Проблем у значеннях курсу 28,5-29,0 не бачу. Думку висловлюю як пересічний.
Курс із 8 майже до 32 був і небо не рухнуло. А при безвізі і доларизації/євроларизації поготів небо не рухне від зміни курсу. Єдине що підпихання курсу виглядає дивно, це якби віз пхати попереду коняки. Але кловани мають своє особливе бачення: "я художнік, я так віжу".
unicdima написав:Пожлобився вчора взяти євро по 33,15 і от маєш. Все, досить, познімаю гривню з карток і куплю валюту по чому буде, ці ігри набридли. І поки не буде адекватних відсотків по залишках дулю їм.
І отримаєте валюту на піку...)
не факт. якщо і на піку то відскок буде недовгим і потім вище. Що цікаво, я сам весною тут писав, що долар піде до 30, але раніше і тому вирішив, що помилився і трохи забагато гривні залишив.
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zРадио написав:Даже нерезы с 15%-ыми облигациями на руках сбрасывают их (т.е. при нулевой доходности американских трежерей, выходит, что ожидают девальвацию гривны выше 15% в год)
Так уже с начала года (24.12) относительно сегодня (28.12) девал 16,5%.
То-есть чтоб выйти в ноль нужно было положить под 19,8% депозит.
Таких ставок не было, а значит даже самые матерые стовбчиколюбы в минусе на сегодня. А где остановимся к концу года - не понятно.
Ну у многих нерезов были (и есть) 15%-ные трехлетки и даже пятилетки, а их YTM чуть другой - за каждый "недоношенный" год по 5% премии к текущим бумагам с доходностью 10%. Так что в пролете условные долярчики, но не киты
flyman написав:Єдине що підпихання курсу виглядає дивно, це якби віз пхати попереду коняки.
Якщо я не помиляюсь, то влітку 2014 року курс з 12 спочатку також йшов на малих об`ємах і його також хтось постійно підпирав - "турпоход в горы с пустыми рюкзаками"(ДС). наприклад, viewtopic.php?p=2482801#p2482801 (курс був близько 12.5 проти "основних" літніх близько 12.00) А потім решта поступово долучалися до процесу.
Це я до того, що об'єми нажаль також не показник майбутнього курсу.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 16 вер, 2020 00:12, всього редагувалось 2 разів.