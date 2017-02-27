RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6394639563966397

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 282
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
139
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 00:25

  Alex2007 написав:
  flyman написав:Єдине що підпихання курсу виглядає дивно, це якби віз пхати попереду коняки.


Якщо я не помиляюсь, то влітку 2014 року курс з 12 спочатку також йшов на малих об`ємах і його також хтось постійно підпирав - "турпоход в горы с пустыми рюкзаками"(ДС).
наприклад, viewtopic.php?p=2482801#p2482801 (курс був близько 12.5 проти "основних" літніх близько 12.00)
А потім решта поступово долучалися до процесу.

Це я до того, що об'єми нажаль також не показник майбутнього курсу. :roll:

То речь шла о текущих тенденциях, я думаю, у ДС не было цели прогноза курсовой ситуации на месяцы и годы вперед в том посте. Но проблемы тогда были видны невооруженным глазом. Помню где-то за пару недель до того, в июле 14-го мне надо было купить 200 баксов, оббегал пол Троещины и не купил, курс был что-то около 12.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21748
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1572 раз.
Подякували: 2253 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 00:41

hxbbgaf
Уже рамблер рассеянский приводим ? докатился называется, смешно это все читать, равно как слушать твои и рассеянские бредни о крахе доллара, вот еще, посмотри, сколько подробного бреда https://www.youtube.com/watch?v=wIiPAUkDDNk , такие же вещатели.
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 282
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6394639563966397
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1985, 1986, 1987
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19867 2505757
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 вер, 2020 00:13
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 721, 722, 723
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7227 1647863
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 вер, 2020 13:03
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
514 121005
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 17:17
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.