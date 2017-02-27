flyman написав:Єдине що підпихання курсу виглядає дивно, це якби віз пхати попереду коняки.
Якщо я не помиляюсь, то влітку 2014 року курс з 12 спочатку також йшов на малих об`ємах і його також хтось постійно підпирав - "турпоход в горы с пустыми рюкзаками"(ДС). наприклад, viewtopic.php?p=2482801#p2482801 (курс був близько 12.5 проти "основних" літніх близько 12.00) А потім решта поступово долучалися до процесу.
Це я до того, що об'єми нажаль також не показник майбутнього курсу.
То речь шла о текущих тенденциях, я думаю, у ДС не было цели прогноза курсовой ситуации на месяцы и годы вперед в том посте. Но проблемы тогда были видны невооруженным глазом. Помню где-то за пару недель до того, в июле 14-го мне надо было купить 200 баксов, оббегал пол Троещины и не купил, курс был что-то около 12.
hxbbgaf Уже рамблер рассеянский приводим ? докатился называется, смешно это все читать, равно как слушать твои и рассеянские бредни о крахе доллара, вот еще, посмотри, сколько подробного бреда https://www.youtube.com/watch?v=wIiPAUkDDNk , такие же вещатели.