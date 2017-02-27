Shaman написав:для такого надо бы построить модель перетоков денег, и определить, где оперативно брать данные по ключевым точкам задачка интересная, и вроде бы решаемая, но... надо брать и делать модель
пока оперируют в принципе этими параметрами, но как-то отрывками, не системно - пока ни у кого не увидел обоснованных причинно-следственных связей, а уж прогнозов
я пока тоже специалист объяснять задним числом, по факту
Shaman написав:для такого надо бы построить модель перетоков денег, и определить, где оперативно брать данные по ключевым точкам задачка интересная, и вроде бы решаемая, но... надо брать и делать модель
пока оперируют в принципе этими параметрами, но как-то отрывками, не системно - пока ни у кого не увидел обоснованных причинно-следственных связей, а уж прогнозов
я пока тоже специалист объяснять задним числом, по факту
все есть, согласен - а вот теперь это надо увязать в одну модель;) плюс не указал один сложнопрогнозируемый фактор - кеш на руках, как грн, так и дол. его очень много по сравнению с безналом. и еще он делится на 2 части - на руках у населения, и та, что обеспечивает теневую часть бизнеса - эти части могут по разному влиять на курс. нигде даже не встречал каких-либо оценок по этому вопросу
Доброе Утро ! Удачных начинаний и прибыли . Здоровья и Удачи Всем !
Сегодня День Рождения Александра Алексеевича Дмитриенко , коротко ДС .
Хотя бы сегодня давайте про валюту ?!!!
Не хочу кого нибудь обидеть, но читать форум стало очень тяжело . Верю в то , что пока помнят человека , его душа находится по близости . Помяните ДС ! Уважьте его Душу ! Царствие Небесное , ДС! Пусть Господь Простит Вам все грехи вольные и не вольные и Дарует Царствие Небесное . Скоро Буду писать Вам жалобы ,,,,, даже пробовали писать зеленым цветом .... Ой , Вы бы тут за неделю порядок бы не навели . Жаль что Вы не снами .