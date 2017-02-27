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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6394639563966397

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 282
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
139
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 01:41

  Shaman написав:для такого надо бы построить модель перетоков денег, и определить, где оперативно брать данные по ключевым точкам
задачка интересная, и вроде бы решаемая, но... надо брать и делать модель

пока оперируют в принципе этими параметрами, но как-то отрывками, не системно - пока ни у кого не увидел обоснованных причинно-следственных связей, а уж прогнозов

я пока тоже специалист объяснять задним числом, по факту :roll:

На сайте НБУ все цифры есть, - и ликвидность, и ОВГЗ, объемы перетоков денег, состояние банковской системы. Вот, например, анализ ликвидности, https://bank.gov.ua/ua/markets/fm-liquidity и дальше там по ссылкам.
VALONI
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 07:24

  VALONI написав:
  Shaman написав:для такого надо бы построить модель перетоков денег, и определить, где оперативно брать данные по ключевым точкам
задачка интересная, и вроде бы решаемая, но... надо брать и делать модель

пока оперируют в принципе этими параметрами, но как-то отрывками, не системно - пока ни у кого не увидел обоснованных причинно-следственных связей, а уж прогнозов

я пока тоже специалист объяснять задним числом, по факту :roll:

На сайте НБУ все цифры есть, - и ликвидность, и ОВГЗ, объемы перетоков денег, состояние банковской системы. Вот, например, анализ ликвидности, https://bank.gov.ua/ua/markets/fm-liquidity и дальше там по ссылкам.


все есть, согласен - а вот теперь это надо увязать в одну модель;)
плюс не указал один сложнопрогнозируемый фактор - кеш на руках, как грн, так и дол. его очень много по сравнению с безналом. и еще он делится на 2 части - на руках у населения, и та, что обеспечивает теневую часть бизнеса - эти части могут по разному влиять на курс. нигде даже не встречал каких-либо оценок по этому вопросу
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 07:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доброе Утро !
Удачных начинаний и прибыли .
Здоровья и Удачи Всем !

Сегодня День Рождения Александра Алексеевича Дмитриенко , коротко ДС .

Хотя бы сегодня давайте про валюту ?!!!

Не хочу кого нибудь обидеть, но читать форум стало очень тяжело .
Верю в то , что пока помнят человека , его душа находится по близости .
Помяните ДС !
Уважьте его Душу !
Царствие Небесное , ДС!
Пусть Господь Простит Вам все грехи вольные и не вольные и Дарует Царствие Небесное .
Скоро Буду писать Вам жалобы ,,,,, даже пробовали писать зеленым цветом ....
Ой , Вы бы тут за неделю порядок бы не навели .
Жаль что Вы не снами .
холява
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  #<1 ... 6394639563966397
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