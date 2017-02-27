Додано: Сер 16 вер, 2020 01:10

slonic32 написав: Realist написав: Проблем у значеннях курсу 28,5-29,0 не бачу. Думку висловлюю як пересічний. Проблем у значеннях курсу 28,5-29,0 не бачу. Думку висловлюю як пересічний.



З початку року зарплата просіла на 16% у доларах, але пересічний проблем не бачить. :shock З початку року зарплата просіла на 16% у доларах, але пересічний проблем не бачить. :shock

Таким чином можна порівнювати зп і з курсом на початок 2017, 2018, 2019 року, коли було 28+- = так тоді виходить, що не змінилась зарплата.тут коректніше порівнювати зарплату з середнім курсом за більш-менш довгий період (наприклад 5 років), а він щось між 26 і 27 і не факт, що курс зараз (у найближчий рік - півроку) сильно віддалиться від цих значень.Для мене чесно кажучи теж трохи дивно, чому при слабкому доларі у світі долар у неньці росте при нинішніх зврах, відносно невеликих на найближчий час погашеннях боргів і не най-найгіршій ситуації в економіці (станом на зараз). Наприклад, у 2016 році ситуація на валютному ринку із-за приватбанку була ризиковішою та курс тоді міг зірватися "в разнос").Поки що у сша покращень немає, отже будуть заливати гроші так чи інакше, ставку ніхто підвищувати теж не буде; навіть якщо почнеться ріст економіки, то деякий час будуть казати "нам потрібен деякий час, щоб переконатись у стабільному рості економіки та рості зайнятості" (як мінімум потрібно дочекатись кінця коронобєсія, а це до весни, поки не буде 100% працюючої вакцини) і тільки після цього можливо пійде стабільний ріст баксу у світі і в Україні. Можливо. якщо не обнулиться чи його не відмінятьА це півроку-рік, як мінімум.А у нас (наших фінансових керманичів) тим часом, є шанс додати гривневу масу в економіку, можливо мінфін+нбу перетиснуть "ринок" з відносно низькими ставками, якось трохи пожвавлять напівдохлу економіку (ну як мінімум при інших негативах не дадуть впасти в нуль) і якось на цих противагах переконтуватись цей час на близьких до теперішніх значеннях курсах. Навіть якщо трохи загляне за 30 - це не така трагедія. А "кратности" поки що взагалі не видно, якщо чесно.Оте підвищення фонду гарантування до 600 тис, дуже можливо це буде в комплекті з нулевим декларуванням (+овдп на рік / депозит в банку на рік + податок?), про яке вони мріють (тобто якось трохи підбрити пересічних, ну тут нічого нового у їх відношенні до людей). Щось мені здається, що після виборів ця тема разом з прийняттям бюджету актуалізується і почнеться приїзд Зельца до Ради з казочками "А то нам мвф гроші не дасть, проголосуйте будь-ласка. ну будь-ласка".В кінці кінців 5 років якось тримались на 25(23) - 28(29), а скільки криків було.Шанс що курс відносно протримається ще рік-півроку таки є.Але потім краще мабуть ховатись.Но это не точно - у нас країна чудес