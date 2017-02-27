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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6390639163926393>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 282
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
139
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 23:15

  twin написав:
  unicdima написав:Пожлобився вчора взяти євро по 33,15 і от маєш.
Все, досить, познімаю гривню з карток і куплю валюту по чому буде, ці ігри набридли.
І поки не буде адекватних відсотків по залишках дулю їм.

І отримаєте валюту на піку...)

не факт. якщо і на піку то відскок буде недовгим і потім вище.
Що цікаво, я сам весною тут писав, що долар піде до 30, але раніше і тому вирішив, що помилився і трохи забагато гривні залишив. :D
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 23:23

  Moneta написав:
  zРадио написав:Даже нерезы с 15%-ыми облигациями на руках сбрасывают их (т.е. при нулевой доходности американских трежерей, выходит, что ожидают девальвацию гривны выше 15% в год)


Так уже с начала года (24.12) относительно сегодня (28.12) девал 16,5%.

То-есть чтоб выйти в ноль нужно было положить под 19,8% депозит.

Таких ставок не было, а значит даже самые матерые стовбчиколюбы в минусе на сегодня. А где остановимся к концу года - не понятно.


Ну у многих нерезов были (и есть) 15%-ные трехлетки и даже пятилетки, а их YTM чуть другой - за каждый "недоношенный" год по 5% премии к текущим бумагам с доходностью 10%. Так что в пролете условные долярчики, но не киты
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 23:48

  Realist написав:Проблем у значеннях курсу 28,5-29,0 не бачу. Думку висловлюю як пересічний.


З початку року зарплата просіла на 16% у доларах, але пересічний проблем не бачить. :shock:
slonic32
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 00:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Єдине що підпихання курсу виглядає дивно, це якби віз пхати попереду коняки.


Якщо я не помиляюсь, то влітку 2014 року курс з 12 спочатку також йшов на малих об`ємах і його також хтось постійно підпирав - "турпоход в горы с пустыми рюкзаками"(ДС).
наприклад, viewtopic.php?p=2482801#p2482801 (курс був близько 12.5 проти "основних" літніх близько 12.00)
А потім решта поступово долучалися до процесу.

Це я до того, що об'єми нажаль також не показник майбутнього курсу. :roll:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 16 вер, 2020 00:12, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 00:02

  zРадио написав:
  Ethereum написав:Срадіо повторяє кремлівьку мантру.
По зло,а при Зе процвітання,таке що скоро долярчик навіть побіжить скупляти валюту.

PS: про Порошенко вообше говорил не я. А Зеленского выбрали 73% украинцев - ты всех их слугами кремля назвал, гений?


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sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 01:10

  slonic32 написав:
  Realist написав:Проблем у значеннях курсу 28,5-29,0 не бачу. Думку висловлюю як пересічний.


З початку року зарплата просіла на 16% у доларах, але пересічний проблем не бачить. :shock


Таким чином можна порівнювати зп і з курсом на початок 2017, 2018, 2019 року, коли було 28+- = так тоді виходить, що не змінилась зарплата.
тут коректніше порівнювати зарплату з середнім курсом за більш-менш довгий період (наприклад 5 років), а він щось між 26 і 27 і не факт, що курс зараз (у найближчий рік - півроку) сильно віддалиться від цих значень.


Для мене чесно кажучи теж трохи дивно, чому при слабкому доларі у світі долар у неньці росте при нинішніх зврах, відносно невеликих на найближчий час погашеннях боргів і не най-найгіршій ситуації в економіці (станом на зараз). Наприклад, у 2016 році ситуація на валютному ринку із-за приватбанку була ризиковішою та курс тоді міг зірватися "в разнос").
Поки що у сша покращень немає, отже будуть заливати гроші так чи інакше, ставку ніхто підвищувати теж не буде; навіть якщо почнеться ріст економіки, то деякий час будуть казати "нам потрібен деякий час, щоб переконатись у стабільному рості економіки та рості зайнятості" (як мінімум потрібно дочекатись кінця коронобєсія, а це до весни, поки не буде 100% працюючої вакцини) і тільки після цього можливо пійде стабільний ріст баксу у світі і в Україні. Можливо. якщо не обнулиться чи його не відмінять :twisted:
А це півроку-рік, як мінімум.
А у нас (наших фінансових керманичів) тим часом, є шанс додати гривневу масу в економіку, можливо мінфін+нбу перетиснуть "ринок" з відносно низькими ставками, якось трохи пожвавлять напівдохлу економіку (ну як мінімум при інших негативах не дадуть впасти в нуль :D ) і якось на цих противагах переконтуватись цей час на близьких до теперішніх значеннях курсах. Навіть якщо трохи загляне за 30 - це не така трагедія. А "кратности" поки що взагалі не видно, якщо чесно.

Оте підвищення фонду гарантування до 600 тис, дуже можливо це буде в комплекті з нулевим декларуванням (+овдп на рік / депозит в банку на рік + податок?), про яке вони мріють (тобто якось трохи підбрити пересічних, ну тут нічого нового у їх відношенні до людей :evil: ). Щось мені здається, що після виборів ця тема разом з прийняттям бюджету актуалізується і почнеться приїзд Зельца до Ради з казочками "А то нам мвф гроші не дасть, проголосуйте будь-ласка. ну будь-ласка".
В кінці кінців 5 років якось тримались на 25(23) - 28(29), а скільки криків було. :mrgreen: Шанс що курс відносно протримається ще рік-півроку таки є.
Але потім краще мабуть ховатись.
Но это не точно - у нас країна чудес :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 01:41

  Shaman написав:для такого надо бы построить модель перетоков денег, и определить, где оперативно брать данные по ключевым точкам
задачка интересная, и вроде бы решаемая, но... надо брать и делать модель

пока оперируют в принципе этими параметрами, но как-то отрывками, не системно - пока ни у кого не увидел обоснованных причинно-следственных связей, а уж прогнозов

я пока тоже специалист объяснять задним числом, по факту :roll:

На сайте НБУ все цифры есть, - и ликвидность, и ОВГЗ, объемы перетоков денег, состояние банковской системы. Вот, например, анализ ликвидности, https://bank.gov.ua/ua/markets/fm-liquidity и дальше там по ссылкам.
VALONI
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 07:24

  VALONI написав:
  Shaman написав:для такого надо бы построить модель перетоков денег, и определить, где оперативно брать данные по ключевым точкам
задачка интересная, и вроде бы решаемая, но... надо брать и делать модель

пока оперируют в принципе этими параметрами, но как-то отрывками, не системно - пока ни у кого не увидел обоснованных причинно-следственных связей, а уж прогнозов

я пока тоже специалист объяснять задним числом, по факту :roll:

На сайте НБУ все цифры есть, - и ликвидность, и ОВГЗ, объемы перетоков денег, состояние банковской системы. Вот, например, анализ ликвидности, https://bank.gov.ua/ua/markets/fm-liquidity и дальше там по ссылкам.


все есть, согласен - а вот теперь это надо увязать в одну модель;)
плюс не указал один сложнопрогнозируемый фактор - кеш на руках, как грн, так и дол. его очень много по сравнению с безналом. и еще он делится на 2 части - на руках у населения, и та, что обеспечивает теневую часть бизнеса - эти части могут по разному влиять на курс. нигде даже не встречал каких-либо оценок по этому вопросу
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 07:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доброе Утро !
Удачных начинаний и прибыли .
Здоровья и Удачи Всем !

Сегодня День Рождения Александра Алексеевича Дмитренко , коротко ДС .

Хотя бы сегодня давайте про валюту ?!!!

Не хочу кого нибудь обидеть, но читать форум стало очень тяжело .
Верю в то , что пока помнят человека , его душа находится по близости .
Помяните ДС !
Уважьте его Душу !
Царствие Небесное , ДС!
Пусть Господь Простит Вам все грехи вольные и не вольные и Дарует Царствие Небесное .
Скоро Буду писать Вам жалобы ,,,,, даже пробовали писать зеленым цветом ....
Ой , Вы бы тут за неделю порядок бы не навели .
Жаль что Вы не снами .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:44

Вчера Нацбанк продал 35 млн. долларов по 28,11.
15 минут назад вышел и продает по 28,15.
Похоже, остановка близко.
Искатель
 
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