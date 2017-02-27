не факт. якщо і на піку то відскок буде недовгим і потім вище.
Що цікаво, я сам весною тут писав, що долар піде до 30, але раніше і тому вирішив, що помилився і трохи забагато гривні залишив.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 вер, 2020 23:15
не факт. якщо і на піку то відскок буде недовгим і потім вище.
Що цікаво, я сам весною тут писав, що долар піде до 30, але раніше і тому вирішив, що помилився і трохи забагато гривні залишив.
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Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Вів 15 вер, 2020 23:23
Ну у многих нерезов были (и есть) 15%-ные трехлетки и даже пятилетки, а их YTM чуть другой - за каждый "недоношенный" год по 5% премии к текущим бумагам с доходностью 10%. Так что в пролете условные долярчики, но не киты
Додано: Вів 15 вер, 2020 23:48
Додано: Сер 16 вер, 2020 00:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Якщо я не помиляюсь, то влітку 2014 року курс з 12 спочатку також йшов на малих об`ємах і його також хтось постійно підпирав - "турпоход в горы с пустыми рюкзаками"(ДС).
наприклад, viewtopic.php?p=2482801#p2482801 (курс був близько 12.5 проти "основних" літніх близько 12.00)
А потім решта поступово долучалися до процесу.
Це я до того, що об'єми нажаль також не показник майбутнього курсу.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 16 вер, 2020 00:12, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 16 вер, 2020 00:02
Додано: Сер 16 вер, 2020 01:10
Таким чином можна порівнювати зп і з курсом на початок 2017, 2018, 2019 року, коли було 28+- = так тоді виходить, що не змінилась зарплата.
тут коректніше порівнювати зарплату з середнім курсом за більш-менш довгий період (наприклад 5 років), а він щось між 26 і 27 і не факт, що курс зараз (у найближчий рік - півроку) сильно віддалиться від цих значень.
Для мене чесно кажучи теж трохи дивно, чому при слабкому доларі у світі долар у неньці росте при нинішніх зврах, відносно невеликих на найближчий час погашеннях боргів і не най-найгіршій ситуації в економіці (станом на зараз). Наприклад, у 2016 році ситуація на валютному ринку із-за приватбанку була ризиковішою та курс тоді міг зірватися "в разнос").
Поки що у сша покращень немає, отже будуть заливати гроші так чи інакше, ставку ніхто підвищувати теж не буде; навіть якщо почнеться ріст економіки, то деякий час будуть казати "нам потрібен деякий час, щоб переконатись у стабільному рості економіки та рості зайнятості" (як мінімум потрібно дочекатись кінця коронобєсія, а це до весни, поки не буде 100% працюючої вакцини) і тільки після цього можливо пійде стабільний ріст баксу у світі і в Україні. Можливо. якщо не обнулиться чи його не відмінять
А це півроку-рік, як мінімум.
А у нас (наших фінансових керманичів) тим часом, є шанс додати гривневу масу в економіку, можливо мінфін+нбу перетиснуть "ринок" з відносно низькими ставками, якось трохи пожвавлять напівдохлу економіку (ну як мінімум при інших негативах не дадуть впасти в нуль ) і якось на цих противагах переконтуватись цей час на близьких до теперішніх значеннях курсах. Навіть якщо трохи загляне за 30 - це не така трагедія. А "кратности" поки що взагалі не видно, якщо чесно.
Оте підвищення фонду гарантування до 600 тис, дуже можливо це буде в комплекті з нулевим декларуванням (+овдп на рік / депозит в банку на рік + податок?), про яке вони мріють (тобто якось трохи підбрити пересічних, ну тут нічого нового у їх відношенні до людей ). Щось мені здається, що після виборів ця тема разом з прийняттям бюджету актуалізується і почнеться приїзд Зельца до Ради з казочками "А то нам мвф гроші не дасть, проголосуйте будь-ласка. ну будь-ласка".
В кінці кінців 5 років якось тримались на 25(23) - 28(29), а скільки криків було. Шанс що курс відносно протримається ще рік-півроку таки є.
Але потім краще мабуть ховатись.
Но это не точно - у нас країна чудес
Додано: Сер 16 вер, 2020 01:41
На сайте НБУ все цифры есть, - и ликвидность, и ОВГЗ, объемы перетоков денег, состояние банковской системы. Вот, например, анализ ликвидности,
Додано: Сер 16 вер, 2020 07:24
все есть, согласен - а вот теперь это надо увязать в одну модель;)
плюс не указал один сложнопрогнозируемый фактор - кеш на руках, как грн, так и дол. его очень много по сравнению с безналом. и еще он делится на 2 части - на руках у населения, и та, что обеспечивает теневую часть бизнеса - эти части могут по разному влиять на курс. нигде даже не встречал каких-либо оценок по этому вопросу
Додано: Сер 16 вер, 2020 07:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Доброе Утро !
Удачных начинаний и прибыли .
Здоровья и Удачи Всем !
Сегодня День Рождения Александра Алексеевича Дмитренко , коротко ДС .
Хотя бы сегодня давайте про валюту ?!!!
Не хочу кого нибудь обидеть, но читать форум стало очень тяжело .
Верю в то , что пока помнят человека , его душа находится по близости .
Помяните ДС !
Уважьте его Душу !
Царствие Небесное , ДС!
Пусть Господь Простит Вам все грехи вольные и не вольные и Дарует Царствие Небесное .
Скоро Буду писать Вам жалобы ,,,,, даже пробовали писать зеленым цветом ....
Ой , Вы бы тут за неделю порядок бы не навели .
Жаль что Вы не снами .
Додано: Сер 16 вер, 2020 10:44
Вчера Нацбанк продал 35 млн. долларов по 28,11.
15 минут назад вышел и продает по 28,15.
Похоже, остановка близко.
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