Волк написав:это еще не смена тренда, а пока только его убыстрение. Для продаж на наличке еще рано
тобто ще можна "усрєдняцца" зливаючи валюту
эта пара далеко не евро/доллар. можно так доусредняться, что потом остаться с гривной при средней продаже 28,5 и при курсе 30. а потом себя убеждать "мне всё равно гривна была нужна для перекрытия кассовых разрывов".
Искатель написав:Вчера Нацбанк продал 35 млн. долларов по 28,11. 15 минут назад вышел и продает по 28,15. Похоже, остановка близко.
Вот и Искатель вернулся, народ переживал и огорчался куда Вы пропали. Да, похоже НБУ пока не готов идти выше, но спрос на валюту все еще высокий и экспортеры не спешат пока до 20-го числа есть время.
Спасибо, я вроде никуда особо не пропадал, просто писать часто некогда. Кстати, а в сентябре разве есть какие-то крупные платежи в бюджет к 20-м числам? По календарю бухгалтера вроде ничего существенного. Вопрос к бухгалтерам, подскажите, если не тяжело, буду крайне признателен. А экспортерам гривна ж не только на налоги нужна А НДС явно зажимают. Приходится лить понемногу.