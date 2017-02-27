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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6390639163926393

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 282
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
139
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

это еще не смена тренда, а пока только его убыстрение. Для продаж на наличке еще рано
https://novo.od.ua/
Волк
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:59

Кеды когда доставать, наверное ещё рано...
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 11:17

  Волк написав:это еще не смена тренда, а пока только его убыстрение. Для продаж на наличке еще рано

тобто ще можна "усрєдняцца" зливаючи валюту
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 11:22

  flyman написав:
  Волк написав:это еще не смена тренда, а пока только его убыстрение. Для продаж на наличке еще рано

тобто ще можна "усрєдняцца" зливаючи валюту

эта пара далеко не евро/доллар.
можно так доусредняться, что потом остаться с гривной при средней продаже 28,5 и при курсе 30.
а потом себя убеждать "мне всё равно гривна была нужна для перекрытия кассовых разрывов".
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 11:26

  Искатель написав:Вчера Нацбанк продал 35 млн. долларов по 28,11.
15 минут назад вышел и продает по 28,15.
Похоже, остановка близко.


Вот и Искатель вернулся, народ переживал и огорчался куда Вы пропали.
Да, похоже НБУ пока не готов идти выше, но спрос на валюту все еще высокий и экспортеры не спешат пока до 20-го числа есть время.

Объемы межбанка на этой неделе выше предыдущей.


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VALONI
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 11:29

28,05 остановится до начало октября :P
выше регулятор не даст :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 11:39

Нацбанк молодец! Сначала подкидывал дровишки в огонь, а теперь будет тушить пожар...
xsh
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 11:39

  VALONI написав:
  Искатель написав:Вчера Нацбанк продал 35 млн. долларов по 28,11.
15 минут назад вышел и продает по 28,15.
Похоже, остановка близко.


Вот и Искатель вернулся, народ переживал и огорчался куда Вы пропали.
Да, похоже НБУ пока не готов идти выше, но спрос на валюту все еще высокий и экспортеры не спешат пока до 20-го числа есть время.


Спасибо, я вроде никуда особо не пропадал, просто писать часто некогда.
Кстати, а в сентябре разве есть какие-то крупные платежи в бюджет к 20-м числам? По календарю бухгалтера вроде ничего существенного. Вопрос к бухгалтерам, подскажите, если не тяжело, буду крайне признателен.
А экспортерам гривна ж не только на налоги нужна :) А НДС явно зажимают. Приходится лить понемногу.
Искатель
 
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  #<1 ... 6390639163926393
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