|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 вер, 2020 10:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
это еще не смена тренда, а пока только его убыстрение. Для продаж на наличке еще рано
https://novo.od.ua/
Додано: Сер 16 вер, 2020 11:17
тобто ще можна "усрєдняцца" зливаючи валюту
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 16 вер, 2020 11:22
эта пара далеко не евро/доллар.
можно так доусредняться, что потом остаться с гривной при средней продаже 28,5 и при курсе 30.
а потом себя убеждать "мне всё равно гривна была нужна для перекрытия кассовых разрывов".
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 16 вер, 2020 11:26
Вот и Искатель вернулся, народ переживал и огорчался куда Вы пропали.
Да, похоже НБУ пока не готов идти выше, но спрос на валюту все еще высокий и экспортеры не спешат пока до 20-го числа есть время.
Объемы межбанка на этой неделе выше предыдущей.
Додано: Сер 16 вер, 2020 11:29
28,05 остановится до начало октября
выше регулятор не даст
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 16 вер, 2020 11:39
Нацбанк молодец! Сначала подкидывал дровишки в огонь, а теперь будет тушить пожар...
Додано: Сер 16 вер, 2020 11:39
Спасибо, я вроде никуда особо не пропадал, просто писать часто некогда.
Кстати, а в сентябре разве есть какие-то крупные платежи в бюджет к 20-м числам? По календарю бухгалтера вроде ничего существенного. Вопрос к бухгалтерам, подскажите, если не тяжело, буду крайне признателен.
А экспортерам гривна ж не только на налоги нужна А НДС явно зажимают. Приходится лить понемногу.
Додано: Сер 16 вер, 2020 11:55
Додано: Сер 16 вер, 2020 11:57
Рада прием 28.12
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
|