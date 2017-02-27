уже можно привыкнуть к осенним скачкам. 1. резкий подьём в течении нескольких дней, при этом регулятор молчит. 2. через 3-4 дня регулятор выходит и тушит пожар, при этом даёт возможность дол. подняться копеек на 20-30 вверх. 3. далее тишина пару недель и далее опять тот же сценарий. 4. к декабрю выйдем плавно к отметке 29- 29,5 всё проходит без особых потрясений, но в то же время валюта плавно уходит вверх.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
В проекте государственного бюджета на 2021 год прописана норма, согласно которой работникам госорганов смогут "заморозить" зарплату.
Об этом со ссылкой на документ пишет "Судебно-юридическая газета".
Так, в статье №28 проекта закона о государственном бюджете Украины на 2021 №4000 прописано: "Установить, что в 2021 году для всех категорий работников государственных органов применяются размеры и условия оплаты труда, действующих на 1 сентября 2020 года".
Продавцы поняли что выше 28.15 НБУ пока не пускает и предсказуемым образом начали продавать ранее придерживаемую валюту. Так что, как и планировалось, со второй половины дня сегодня пошел откат назад к уровням 28.00.
Волк написав:это еще не смена тренда, а пока только его убыстрение. Для продаж на наличке еще рано
тобто ще можна "усрєдняцца" зливаючи валюту
эта пара далеко не евро/доллар. можно так доусредняться, что потом остаться с гривной при средней продаже 28,5 и при курсе 30. а потом себя убеждать "мне всё равно гривна была нужна для перекрытия кассовых разрывов".
Усреднився сьогодні на $200 ПА28.1
В чомусь ти правий, але я порахував, що зараз ліпше поміняти долари "на касові розриви", а грн. хай ще покрутиться на старих стовпчиках.
Якби курс був би ПА26,5 то я би докупляв долар за свіжоотриману гривню.
А зараз навпаки, вирішив витрати долар, який в перерахунку на грн. дав більший приріст.
Искатель написав:Вчера Нацбанк продал 35 млн. долларов по 28,11. 15 минут назад вышел и продает по 28,15. Похоже, остановка близко.
Вот и Искатель вернулся, народ переживал и огорчался куда Вы пропали. Да, похоже НБУ пока не готов идти выше, но спрос на валюту все еще высокий и экспортеры не спешат пока до 20-го числа есть время.
Спасибо, я вроде никуда особо не пропадал, просто писать часто некогда. Кстати, а в сентябре разве есть какие-то крупные платежи в бюджет к 20-м числам? По календарю бухгалтера вроде ничего существенного. Вопрос к бухгалтерам, подскажите, если не тяжело, буду крайне признателен. А экспортерам гривна ж не только на налоги нужна А НДС явно зажимают. Приходится лить понемногу.
Як на мене, "фактор 20-го" -перебільшення. До 20-го сплачується хіба що податок на прибуток (і ЄП юр.осіб), але це до 20 числа 2 иісяця кварталу, тобто до 20 серпня, листопада і т.д.(і то податок на прибуток "розмивається" авнсовими платежами). Але в кого зараз прибутки, крім НБУ і НАКу? У вересні ніби нема нічого, тільки з/п. ПС Інфо не 100% - я не проф.бух., але стараюся бути "в темі"