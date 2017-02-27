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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6392639363946395>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 284
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
141
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 12:13

уже можно привыкнуть к осенним скачкам.
1. резкий подьём в течении нескольких дней, при этом регулятор молчит.
2. через 3-4 дня регулятор выходит и тушит пожар, при этом даёт возможность дол. подняться копеек на 20-30 вверх.
3. далее тишина пару недель и далее опять тот же сценарий.
4. к декабрю выйдем плавно к отметке 29- 29,5
всё проходит без особых потрясений, но в то же время валюта плавно уходит вверх. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 12:37

  shatenerbi написав:
  Игорь Алексеевич написав:28,05 остановится до начало октября :P
выше регулятор не даст :roll:


Почему решили,что не даст?

Он уже выше.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 12:42

  shatenerbi написав:
  shatenerbi написав:
  Игорь Алексеевич написав:28,05 остановится до начало октября :P
выше регулятор не даст :roll:


Почему решили,что не даст?

Он уже выше.


так сег. - завтра уйдёт к этой отметке.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 12:48

В проекте государственного бюджета на 2021 год прописана норма, согласно которой работникам госорганов смогут "заморозить" зарплату.

Об этом со ссылкой на документ пишет "Судебно-юридическая газета".

Так, в статье №28 проекта закона о государственном бюджете Украины на 2021 №4000 прописано: "Установить, что в 2021 году для всех категорий работников государственных органов применяются размеры и условия оплаты труда, действующих на 1 сентября 2020 года".
kwon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 13:37

  flyman написав:
  Zebra написав:
  flyman написав:Дивно, я навпаки, продаю валюту

Сцать против тренда, все равно что против ветра в данном случае.

Я свої 25% річних у гривні отримав.
До того ж тре гривня на покриття касових розривів.

Считать доходы в гривне,конечно же можно.Но разумно ли это?
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 13:45

OECD, Организация экономического сотрудничества и развития, улучшила прогноз падения мирового ВВП с 6% до 4,5%, при этом снизив прогноз по скорости его восстановления в 2021-м.

Зображення

Уровня ноября 2019-го глобальная экономика, как ожидается, достигнет в 3-м кв. 2021-го, при этом многие страны, среди которых и развитые, и развивающиеся, не восстановятся даже в 2022-м.

Зображення

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver ... 260BB2B6A7
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 13:51

Запоріжжя 28-28.10/28.20-28.25
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 13:56

Продавцы поняли что выше 28.15 НБУ пока не пускает и предсказуемым образом начали продавать ранее придерживаемую валюту. Так что, как и планировалось, со второй половины дня сегодня пошел откат назад к уровням 28.00.
VALONI
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:07

  Yuri_T написав:
  flyman написав:
  Волк написав:это еще не смена тренда, а пока только его убыстрение. Для продаж на наличке еще рано

тобто ще можна "усрєдняцца" зливаючи валюту

эта пара далеко не евро/доллар.
можно так доусредняться, что потом остаться с гривной при средней продаже 28,5 и при курсе 30.
а потом себя убеждать "мне всё равно гривна была нужна для перекрытия кассовых разрывов".

Усреднився сьогодні на $200 ПА28.1

В чомусь ти правий, але я порахував, що зараз ліпше поміняти долари "на касові розриви", а грн. хай ще покрутиться на старих стовпчиках.

Якби курс був би ПА26,5 то я би докупляв долар за свіжоотриману гривню.

А зараз навпаки, вирішив витрати долар, який в перерахунку на грн. дав більший приріст.

п.с.
ніхто не знає майбутнього
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:09

  Искатель написав:
  VALONI написав:
  Искатель написав:Вчера Нацбанк продал 35 млн. долларов по 28,11.
15 минут назад вышел и продает по 28,15.
Похоже, остановка близко.


Вот и Искатель вернулся, народ переживал и огорчался куда Вы пропали.
Да, похоже НБУ пока не готов идти выше, но спрос на валюту все еще высокий и экспортеры не спешат пока до 20-го числа есть время.


Спасибо, я вроде никуда особо не пропадал, просто писать часто некогда.
Кстати, а в сентябре разве есть какие-то крупные платежи в бюджет к 20-м числам? По календарю бухгалтера вроде ничего существенного. Вопрос к бухгалтерам, подскажите, если не тяжело, буду крайне признателен.
А экспортерам гривна ж не только на налоги нужна :) А НДС явно зажимают. Приходится лить понемногу.

Як на мене, "фактор 20-го" -перебільшення.
До 20-го сплачується хіба що податок на прибуток (і ЄП юр.осіб), але це до 20 числа 2 иісяця кварталу, тобто до 20 серпня, листопада і т.д.(і то податок на прибуток "розмивається" авнсовими платежами). Але в кого зараз прибутки, крім НБУ і НАКу?
У вересні ніби нема нічого, тільки з/п.
ПС Інфо не 100% - я не проф.бух., але стараюся бути "в темі"
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