рахую і в грн. і доларі,
я привів порівняльний аналіз для долярчиків із стовпчиками, які тут бадьоро клікали кожен день по 100500 разів скріншоти і пропали при ПА28 і ПА33(євро)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 вер, 2020 14:10
рахую і в грн. і доларі,
я привів порівняльний аналіз для долярчиків із стовпчиками, які тут бадьоро клікали кожен день по 100500 разів скріншоти і пропали при ПА28 і ПА33(євро)
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 16 вер, 2020 14:21
Додано: Сер 16 вер, 2020 14:42
L
Скорее всего, речь о выплате зарплаты. Ее вторую официальную часть надо выплатить до 22-го числа. Ну, и перечислить с нее НДФЛ, ЕСВ и военный сбор. Сбор денег - за пару дней до дня Х.
https://novo.od.ua/
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