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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6393639463956396>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 284
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
141
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:10

  goldfinger написав:
  flyman написав:
  Zebra написав:Сцать против тренда, все равно что против ветра в данном случае.

Я свої 25% річних у гривні отримав.
До того ж тре гривня на покриття касових розривів.

Считать доходы в гривне,конечно же можно.Но разумно ли это?

рахую і в грн. і доларі,
я привів порівняльний аналіз для долярчиків із стовпчиками, які тут бадьоро клікали кожен день по 100500 разів скріншоти і пропали при ПА28 і ПА33(євро)
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:21

  гуляйполе написав:Запоріжжя 28-28.10/28.20-28.25

14-15:
Харьков, есть небольшой откат. Во всяком случае уже нет утренних оферов 28.25 (остались только в рознице). Также утром был прием 28.13
28.10..28.12 - 28.15..28.17 (опт)

14-20:
Сумы 28.05..28.10 - 28.20
Полтава 28.10..28.12 - 28.20
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:42

L
Скорее всего, речь о выплате зарплаты. Ее вторую официальную часть надо выплатить до 22-го числа. Ну, и перечислить с нее НДФЛ, ЕСВ и военный сбор. Сбор денег - за пару дней до дня Х.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:13

  xsh написав:Нацбанк молодец! Сначала подкидывал дровишки в огонь, а теперь будет тушить пожар...

Так а где пожар-то? Просто обломал попытку экспортеров завысить курс, чтобы выгодно слиться, еще и сам заработал. Да и жалкие 35 млн это разве "тушить пожар"?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

да что ж это за рост такой? - даже до 28.3 не может дорасти :mrgreen: :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:20

  Alex2007 написав:да что ж это за рост такой? - даже до 28.3 не может дорасти :mrgreen: :mrgreen:

Плато, "похід в гори з пустими рюкзаками" закінчився.
Попереду "плавний спуск в долини"?
Зливайте долар/євро, поки не пізно.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:22

  flyman написав:
  Alex2007 написав:да что ж это за рост такой? - даже до 28.3 не может дорасти :mrgreen: :mrgreen:

Плато, "похід в гори з пустими рюкзаками" закінчився.
Попереду "плавний спуск в долини"?
Зливайте долар/євро, поки не пізно.


А дальше что?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:30

  Alex2007 написав:да что ж это за рост такой? - даже до 28.3 не может дорасти :mrgreen: :mrgreen:

VALONI уровень 28.30 заколдовал :)
  VALONI написав:Завтра во второй половине дня ожидаем перелом тренда и небольшой откат назад с уровней 28.30, выше полагаю не дорастем.
viewtopic.php?p=5057767#p5057767
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:36

  Alex2007 написав:
  flyman написав:
  Alex2007 написав:да что ж это за рост такой? - даже до 28.3 не может дорасти :mrgreen: :mrgreen:

Плато, "похід в гори з пустими рюкзаками" закінчився.
Попереду "плавний спуск в долини"?
Зливайте долар/євро, поки не пізно.


А дальше что?

поповнюєм стовпчики, чекаєм відкат, закупляєм нікомунепотрібний.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:44

  flyman написав:
  Alex2007 написав:да что ж это за рост такой? - даже до 28.3 не может дорасти :mrgreen: :mrgreen:

Плато, "похід в гори з пустими рюкзаками" закінчився.
Попереду "плавний спуск в долини"?
Зливайте долар/євро, поки не пізно.

А откуда такой оптимизм ? Зеля сказал 30, значит будет 30. :)
andrein
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