|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 вер, 2020 14:10
goldfinger написав: flyman написав: Zebra написав:
Сцать против тренда, все равно что против ветра в данном случае.
Я свої 25% річних у гривні отримав.
До того ж тре гривня на покриття касових розривів.
Считать доходы в гривне,конечно же можно.Но разумно ли это?
рахую і в грн. і доларі,
я привів порівняльний аналіз для долярчиків із стовпчиками, які тут бадьоро клікали кожен день по 100500 разів скріншоти і пропали при ПА28 і ПА33(євро)
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21535
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1167 раз.
- Подякували: 1565 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 16 вер, 2020 14:21
гуляйполе написав:
Запоріжжя 28-28.10/28.20-28.25
14-15:
Харьков, есть небольшой откат. Во всяком случае уже нет утренних оферов 28.25 (остались только в рознице). Также утром был прием 28.13
28.10..28.12 - 28.15..28.17 (опт)
14-20:
Сумы 28.05..28.10 - 28.20
Полтава 28.10..28.12 - 28.20
-
Patrick
-
-
- Повідомлень: 1105
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 1919 раз.
- Подякували: 1354 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 16 вер, 2020 14:42
L
Скорее всего, речь о выплате зарплаты. Ее вторую официальную часть надо выплатить до 22-го числа. Ну, и перечислить с нее НДФЛ, ЕСВ и военный сбор. Сбор денег - за пару дней до дня Х.
https://novo.od.ua/
-
Волк
-
-
- Повідомлень: 488
- З нами з: 09.11.14
- Подякував: 259 раз.
- Подякували: 262 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 16 вер, 2020 15:13
xsh написав:
Нацбанк молодец! Сначала подкидывал дровишки в огонь, а теперь будет тушить пожар...
Так а где пожар-то? Просто обломал попытку экспортеров завысить курс, чтобы выгодно слиться, еще и сам заработал. Да и жалкие 35 млн это разве "тушить пожар"?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
-
Alex2006
-
-
- Повідомлень: 4497
- З нами з: 13.06.15
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 827 раз.
-
- Профіль
-
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 2440
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1136 раз.
- Подякували: 995 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 16 вер, 2020 15:20
Плато, "похід в гори з пустими рюкзаками" закінчився.
Попереду "плавний спуск в долини"?
Зливайте долар/євро, поки не пізно.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21535
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1167 раз.
- Подякували: 1565 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 16 вер, 2020 15:22
flyman написав:
Плато, "похід в гори з пустими рюкзаками" закінчився.
Попереду "плавний спуск в долини"?Зливайте долар/євро, поки не пізно
.
А дальше что?
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 2440
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1136 раз.
- Подякували: 995 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 16 вер, 2020 15:30
VALONI
уровень 28.30 заколдовал
viewtopic.php?p=5057767#p5057767
VALONI написав:
Завтра во второй половине дня ожидаем перелом тренда и небольшой откат назад с уровней 28.30, выше полагаю не дорастем.
-
Patrick
-
-
- Повідомлень: 1105
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 1919 раз.
- Подякували: 1354 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 16 вер, 2020 15:36
Alex2007 написав: flyman написав:
Плато, "похід в гори з пустими рюкзаками" закінчився.
Попереду "плавний спуск в долини"?Зливайте долар/євро, поки не пізно
.
А дальше что?
поповнюєм стовпчики, чекаєм відкат, закупляєм нікомунепотрібний.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21535
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1167 раз.
- Подякували: 1565 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 16 вер, 2020 15:44
flyman написав:
Плато, "похід в гори з пустими рюкзаками" закінчився.
Попереду "плавний спуск в долини"?
Зливайте долар/євро, поки не пізно.
А откуда такой оптимизм ? Зеля сказал 30, значит будет 30.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 772
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19871
|2507078
|
|
|7227
|1648131
|
Вів 15 вер, 2020 13:03
ЛОБ
|
|514
|121069
|
|