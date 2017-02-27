Додано: Сер 16 вер, 2020 16:05

Подивимось що із того вийде.

Для інтересу скинув трішки, щоб цікавіше було спостерігати за коливаннями.

Здавав онлайн в Тасі, Альфі та Креді Агріколь.

Курси відповідно 27,95/27,97/28,07

На жаль в Креді Агріколь було найменше.

Два рази за останні три місяці ми відбивались від рівня який близький до 28. Цього разу думаю, що менше як 27,6 не просядемо перед новим ростом. Плану відкуповуватись нижче 27.7

Повторюю, суми не великі. Це як поставити кілька гривень на улюблену команду, щоб було цікавіше спостерігати.

Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!