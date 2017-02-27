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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 вер, 2020 15:50
andrein написав: flyman написав:
Плато, "похід в гори з пустими рюкзаками" закінчився.
Попереду "плавний спуск в долини"?
Зливайте долар/євро, поки не пізно.
А откуда такой оптимизм ? Зеля сказал 30, значит будет 30.
Против экономики не попрешь
При ЭОК 24.5 будет очень сложно достичь 30, и, тем более, закрепиться на этом уровне надолго)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 15:51
andrein написав: flyman написав:
Плато, "похід в гори з пустими рюкзаками" закінчився.
Попереду "плавний спуск в долини"?
Зливайте долар/євро, поки не пізно.
А откуда такой оптимизм ? Зеля сказал 30, значит будет 30.
Ринок дихає: буде і по 30 видосі і по 27 на вдосі, але це про 2021р.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 15:53
Alex2006 написав: andrein написав: flyman написав:
Плато, "похід в гори з пустими рюкзаками" закінчився.
Попереду "плавний спуск в долини"?
Зливайте долар/євро, поки не пізно.
А откуда такой оптимизм ? Зеля сказал 30, значит будет 30.
Против экономики не попрешь
При ЭОК 24.5 будет очень сложно достичь 30, и, тем более, закрепиться на этом уровне надолго)
Если бы вы еще раскрыли формулу расчета ЭОК то было вообще прекрасно.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 16:00
Alex2007 написав: Alex2006 написав: andrein написав:
А откуда такой оптимизм ? Зеля сказал 30, значит будет 30.
Против экономики не попрешь
При ЭОК 24.5 будет очень сложно достичь 30, и, тем более, закрепиться на этом уровне надолго)
Если бы вы раскрыли формулу расчета ЭОК то было вообще прекрасно.
Так 100 раз же уже ее озвучивал. Текущий курс = ЭОК + паническая надбавка. За счет оценки панической надбавки мы получаем ЭОК. Учитывая текущее состояние оленей и спрос на бакс, паническая надбавка составляет около 3-4 грн/дол. Это то, насколько бакс сейчас переоценен относительно ситуации с нулевой панической надбавкой, когда бакс покупают лишь когда он нужен, а не для "сбережений".
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 16:05
Подивимось що із того вийде.
Для інтересу скинув трішки, щоб цікавіше було спостерігати за коливаннями.
Здавав онлайн в Тасі, Альфі та Креді Агріколь.
Курси відповідно 27,95/27,97/28,07
На жаль в Креді Агріколь було найменше.
Два рази за останні три місяці ми відбивались від рівня який близький до 28. Цього разу думаю, що менше як 27,6 не просядемо перед новим ростом. Плану відкуповуватись нижче 27.7
Повторюю, суми не великі. Це як поставити кілька гривень на улюблену команду, щоб було цікавіше спостерігати.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: Сер 16 вер, 2020 16:18
Alex2006 написав: Alex2007 написав: Alex2006 написав:
Против экономики не попрешь
При ЭОК 24.5 будет очень сложно достичь 30, и, тем более, закрепиться на этом уровне надолго)
Если бы вы раскрыли формулу расчета ЭОК то было вообще прекрасно.
Так 100 раз же уже ее озвучивал. Текущий курс = ЭОК + паническая надбавка. За счет оценки панической надбавки мы получаем ЭОК. Учитывая текущее состояние оленей и спрос на бакс, паническая надбавка составляет около 3-4 грн/дол.
Это то, насколько бакс сейчас переоценен относительно ситуации с нулевой панической надбавкой, когда бакс покупают лишь когда он нужен, а не для "сбережений".
Оказывается паническая надбавка высчитывается так легко и просто
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