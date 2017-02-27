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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6395639663976398>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 284
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
141
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 16:55

  zРадио написав:
  Alex2006 написав:
  Alex2007 написав:Если бы вы раскрыли формулу расчета ЭОК то было вообще прекрасно. :lol:

Так 100 раз же уже ее озвучивал. Текущий курс = ЭОК + паническая надбавка. За счет оценки панической надбавки мы получаем ЭОК. Учитывая текущее состояние оленей и спрос на бакс, паническая надбавка составляет около 3-4 грн/дол. Это то, насколько бакс сейчас переоценен относительно ситуации с нулевой панической надбавкой, когда бакс покупают лишь когда он нужен, а не для "сбережений".


- Дайте формулу ЭОК!
- Без проблем. ЭОК = текущий курс - паническая надбавка.

Это гениально :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Ору!

PS: дайте тогда формулу панической надбавки

CB (currency board або валютний коридор ) + премія за ризик (панічна надбавка) = поточний курс

Тобто весною розігнали паніку через корону отримали ПА28,
Літом зкинули колишнього Голову НБУ, знову панічна складова нагнала до ПА28.
Зараз сезонний ріст, який був "обломаний нерезами" минулого року.

ЕОК повільно дрейфує вверх через різницю інфляції у долара та грнивні.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 16 вер, 2020 16:58, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 16:56

Индексы деловых ожиданий и потребительских настроений в августе слегка улучшились к июлю, хотя и остаются на низких уровнях карантинного апреля.

Зображення

https://sapiens.com.ua/ua/publication-s ... age?id=134
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:22

  flyman написав:
ЕОК повільно дрейфує вверх через різницю інфляції у долара та грнивні.


Если об этом вспомнить, то на сегодня ЭОК составляет 32,14 грн за доллар. С 2016-го положительная разница гривневой и долларовой инфляции составила 38,5%. Курс на начало 2016-го - 23,13. 23,13 * 138,5% = 32,14. Почему точка отсчета именно там - потому что в 2014-2015 гг и наблюдалась та самая паническая надбавка, которая сначала взлетела до небес с гипердевальвацией, а затем обнулилась с ревальвацией. Т.е. последний раз ЭОК наблюдался по завершению этого процесса, а с 2016-го поперла диспропорция инфляций. Как-то так. Но понятно, что тут натяжка на натяжка, и всерьез я к этому относиться не рекомендую
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:22

  zРадио написав:Индексы деловых ожиданий и потребительских настроений в августе слегка улучшились к июлю, хотя и остаются на низких уровнях карантинного апреля.

хотя если глянуть историю подлиннее, то все выглядит довольно неплохо. Уровень текущего положения растет лучше всего, а все остальное суть производные нашего менталитета - "шоб не сглазить!".
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну, як там хлопці,погано без мене?
Немає інсайду?
Та його і не буде, бо я ж якось на сурджику пишу :)
Дам 100 доларів тому, хто вгадає до копійки курс через 2 тиждні :)
( текст повинен бути написаний з двома літерами "г"), для знавців української.:)
Востаннє редагувалось Trast в Сер 16 вер, 2020 17:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:29

  zРадио написав:
  Alex2006 написав:
  Alex2007 написав:Если бы вы раскрыли формулу расчета ЭОК то было вообще прекрасно. :lol:

Так 100 раз же уже ее озвучивал. Текущий курс = ЭОК + паническая надбавка. За счет оценки панической надбавки мы получаем ЭОК. Учитывая текущее состояние оленей и спрос на бакс, паническая надбавка составляет около 3-4 грн/дол. Это то, насколько бакс сейчас переоценен относительно ситуации с нулевой панической надбавкой, когда бакс покупают лишь когда он нужен, а не для "сбережений".


- Дайте формулу ЭОК!
- Без проблем. ЭОК = текущий курс - паническая надбавка.

Это гениально :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Ору!

PS: дайте тогда формулу панической надбавки

Так это же элементарно. Ваша задача - правильно оценить паническую надбавку. Оцените, какой объем бакса скупаеться не потому, что он нужен на текущие траты, а "шоб було, а то ж будеттолькодорожать!!", прикиньте соотношение этого объема к общему объему покупаемой валюты - вот вам и будет паническая надбавка.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:Против экономики не попрешь При ЭОК 24.5 будет очень сложно достичь 30, и, тем более, закрепиться на этом уровне надолго)
як ви робили пiдрахуй?
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:43

  zРадио написав:
  flyman написав:
ЕОК повільно дрейфує вверх через різницю інфляції у долара та грнивні.


Если об этом вспомнить, то на сегодня ЭОК составляет 32,14 грн за доллар. С 2016-го положительная разница гривневой и долларовой инфляции составила 38,5%. Курс на начало 2016-го - 23,13. 23,13 * 138,5% = 32,14. Почему точка отсчета именно там - потому что в 2014-2015 гг и наблюдалась та самая паническая надбавка, которая сначала взлетела до небес с гипердевальвацией, а затем обнулилась с ревальвацией. Т.е. последний раз ЭОК наблюдался по завершению этого процесса, а с 2016-го поперла диспропорция инфляций. Как-то так. Но понятно, что тут натяжка на натяжка, и всерьез я к этому относиться не рекомендую

Тут по різниці інфляцій тяжко вибрати точку відліку, чи 1996 (але дані на мінфін доступні з 2002 чи може і пізніше).
А так з поправкою на +- півкілометра ЕОК від ПА20 до ПА32, десь посередині ПА26, я так думаю.

Але можна піти від супротивного, що при паніці два рази брали і не взяли ПА28, тобто що ЕОК що осені був менше чим ПА28. Зараз міг і наблизитися, так як паніки нема, але є сезонний ріст. Тобто формула має ще враховувати СФ (сезонний фактор),
ЕОК + СФ + П = поточний ПА28.1
Востаннє редагувалось flyman в Сер 16 вер, 2020 17:47, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:43

  Trast написав:Ну, як там хлопці,погано без мене?
Немає інсайду?
Та його і не буде, бо я ж якось на сурджику пишу :)
Дам 100 доларів тому, хто вгадає до копійки курс через 2 тиждні :)
( текст повинен бути написаний з двома літерами "г"), для знавців української.:)

У Вас завжди були влучні інсайди.,ЗА ЩО -ЩИРО ДЯКУЮ.
І не важливо якою мовою.
Може ,всеж-таки поділитесь інсайдом :)
ДЯКУЮ.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

мне тут писали типа в евро сидеть невыгодно из-за широкого спрэда бла-бла-бла
сдаём эвро в банк траст-капитал по 33,30
откупаем зелень в пивденном по 28,11
имеем кросс-курс 1,1846 тогда когда на форексе на моменте 1,1817

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Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 16 вер, 2020 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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