Trast написав:Ну, як там хлопці,погано без мене? Немає інсайду? Та його і не буде, бо я ж якось на сурджику пишу Дам 100 доларів тому, хто вгадає до копійки курс через 2 тиждні ( текст повинен бути написаний з двома літерами "г"), для знавців української.
У Вас завжди були влучні інсайди.,ЗА ЩО -ЩИРО ДЯКУЮ. І не важливо якою мовою. Може ,всеж-таки поділитесь інсайдом ДЯКУЮ.
Ні, я ж образився, але долучаю вас до челенджу-вгадайте курс через 2 тиждні, 10 копійок не рахується, тобто скасовуємо до десятичних і напищіть свій прогноз, новою досконалою мовою України, щоб там де "г", то "г". А якщо, " г" йде з підкресленням, то, щоб воно таке і було. До речі , у нас з ДС День народження було сьогодні. Я ще живий, а він вже ні... Хай земля йому буде пухом, пам'ятаю його ще з дитинства. Дуже світла була людина.
Востаннє редагувалось Trast в Сер 16 вер, 2020 18:09, всього редагувалось 1 раз.
Trast написав:Ну, як там хлопці,погано без мене? Немає інсайду? Та його і не буде, бо я ж якось на сурджику пишу Дам 100 доларів тому, хто вгадає до копійки курс через 2 тиждні ( текст повинен бути написаний з двома літерами "г"), для знавців української.
У Вас завжди були влучні інсайди.,ЗА ЩО -ЩИРО ДЯКУЮ. І не важливо якою мовою. Може ,всеж-таки поділитесь інсайдом ДЯКУЮ.
Ні, я ж образився, але долучаю вас до челенджу-вгадайте курс через 2 тиждні, 10 копійок не рахується, тобто скасовуємо до десятичних і напищіть свій прогноз, новою досконалою мовою України, щоб там де "г", то "г". А якщо, " г" йде з підкресленням, то, щоб воно таке і було. Не ображайтесь, але недолугі првцівники форуму, саме за це ж мене поперли! До речі , у нас з ДС День народження було сьогодні. Хай земля йому буде пухом.
Trast написав:Ну, як там хлопці,погано без мене? Немає інсайду? Та його і не буде, бо я ж якось на сурджику пишу Дам 100 доларів тому, хто вгадає до копійки курс через 2 тиждні ( текст повинен бути написаний з двома літерами "г"), для знавців української.
У Вас завжди були влучні інсайди.,ЗА ЩО -ЩИРО ДЯКУЮ. І не важливо якою мовою. Може ,всеж-таки поділитесь інсайдом ДЯКУЮ.
Ні, я ж образився, але долучаю вас до челенджу-вгадайте курс через 2 тиждні, 10 копійок не рахується, тобто скасовуємо до десятичних і напищіть свій прогноз, новою досконалою мовою України, щоб там де "г", то "г". А якщо, " г" йде з підкресленням, то, щоб воно таке і було. Не ображайтесь, але недолугі првцівники форуму, саме за це ж мене поперли! До речі , у нас з ДС День народження було сьогодні. Я ще живий, а він вже ні... Хай земля йому буде пухом, пам'ятаю його ще з дитинства. Дуже світла була людина.
Умова челенджу не тільки вгадати курс-у мене сьогодні День народження , як і у ДС, маю повноваження. А ще і обгрунтувати це, використовуючи 2 "г", які є зараз в українській мові . Алексу, нічого особистоого до тебе, але це ж мій челендж І прогнози тривають тільки сьогодні до 24 години.
Востаннє редагувалось Trast в Сер 16 вер, 2020 18:28, всього редагувалось 1 раз.
Trast написав:Дам 100 доларів тому, хто вгадає до копійки курс через 2 тиждні
Интересно, зарегистрировать пару-тройку новых аккаунтов стоит $100?
Умови конкурсу- хто вгадає, яким буде курс через 2 тиждні, з обгрунтуванням на українській мові з використанням двух "г", тому і приз. Але, якщо курс буде вгаданий, а орфографіка буде страждати, то такий результат не зараховується. Повинна бути і граматіка з двома "г" і курс. Виграє той, хто зможе це все зробити до сьогодні, до 24 години. Всім успіхів! Зранку я скажу правільну відповідь:) І
Востаннє редагувалось Trast в Сер 16 вер, 2020 18:35, всього редагувалось 2 разів.
Інтрига шалена! ))))) Це або буде 29,20 і нашого Гаранта ґедзь вкусить в задницю Або буде 26,70 і нашого Гаранта ґузно буде не чіпане
п.с. Прочитав - і не повірив, що то я написав Але згадав, що я тут у ролі Долярчика, тож все ок!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!