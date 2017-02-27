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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6396639763986399>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 284
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
141
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:53

  сірий написав:
  Trast написав:Ну, як там хлопці,погано без мене?
Немає інсайду?
Та його і не буде, бо я ж якось на сурджику пишу :)
Дам 100 доларів тому, хто вгадає до копійки курс через 2 тиждні :)
( текст повинен бути написаний з двома літерами "г"), для знавців української.:)

У Вас завжди були влучні інсайди.,ЗА ЩО -ЩИРО ДЯКУЮ.
І не важливо якою мовою.
Може ,всеж-таки поділитесь інсайдом :)
ДЯКУЮ.

Ні, я ж образився, але долучаю вас до челенджу-вгадайте курс через 2 тиждні, 10 копійок не рахується, тобто скасовуємо до десятичних і напищіть свій прогноз, новою досконалою мовою України, щоб там де "г", то "г".
А якщо, " г" йде з підкресленням, то, щоб воно таке і було.
До речі , у нас з ДС День народження було сьогодні.
Я ще живий, а він вже ні...
Хай земля йому буде пухом, пам'ятаю його ще з дитинства.
Дуже світла була людина.
Востаннє редагувалось Trast в Сер 16 вер, 2020 18:09, всього редагувалось 1 раз.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:06

  Trast написав:
  сірий написав:
  Trast написав:Ну, як там хлопці,погано без мене?
Немає інсайду?
Та його і не буде, бо я ж якось на сурджику пишу :)
Дам 100 доларів тому, хто вгадає до копійки курс через 2 тиждні :)
( текст повинен бути написаний з двома літерами "г"), для знавців української.:)

У Вас завжди були влучні інсайди.,ЗА ЩО -ЩИРО ДЯКУЮ.
І не важливо якою мовою.
Може ,всеж-таки поділитесь інсайдом :)
ДЯКУЮ.

Ні, я ж образився, але долучаю вас до челенджу-вгадайте курс через 2 тиждні, 10 копійок не рахується, тобто скасовуємо до десятичних і напищіть свій прогноз, новою досконалою мовою України, щоб там де "г", то "г".
А якщо, " г" йде з підкресленням, то, щоб воно таке і було.
Не ображайтесь, але недолугі првцівники форуму, саме за це ж мене поперли!
До речі , у нас з ДС День народження було сьогодні.
Хай земля йому буде пухом.


27,9
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:08

17-55, доллар (ПОВ, опт)

Харьков 28.07 - 28.12 (утром 28.13 - 28.18),
большинство курсов покупки - 28.05,
курсов продажи соответственно - 28.13

Сумы 28.05 - 28.15 (28.05 - 28.20)
Полтава 28.03 - 28.13 (28.12 - 28.23)
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Trast написав:Дам 100 доларів тому, хто вгадає до копійки курс через 2 тиждні

Интересно, зарегистрировать пару-тройку новых аккаунтов стоит $100?
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:15

  Trast написав:
  сірий написав:
  Trast написав:Ну, як там хлопці,погано без мене?
Немає інсайду?
Та його і не буде, бо я ж якось на сурджику пишу :)
Дам 100 доларів тому, хто вгадає до копійки курс через 2 тиждні :)
( текст повинен бути написаний з двома літерами "г"), для знавців української.:)

У Вас завжди були влучні інсайди.,ЗА ЩО -ЩИРО ДЯКУЮ.
І не важливо якою мовою.
Може ,всеж-таки поділитесь інсайдом :)
ДЯКУЮ.

Ні, я ж образився, але долучаю вас до челенджу-вгадайте курс через 2 тиждні, 10 копійок не рахується, тобто скасовуємо до десятичних і напищіть свій прогноз, новою досконалою мовою України, щоб там де "г", то "г".
А якщо, " г" йде з підкресленням, то, щоб воно таке і було.
Не ображайтесь, але недолугі првцівники форуму, саме за це ж мене поперли!
До речі , у нас з ДС День народження було сьогодні.
Я ще живий, а він вже ні...
Хай земля йому буде пухом, пам'ятаю його ще з дитинства.
Дуже світла була людина.

26.95 :)
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:16

  vitaliian написав:сдаём эвро в банк траст-капитал по 33,30
откупаем зелень в пивденном по 28,11
имеем кросс-курс 1,1846 тогда когда на форексе на моменте 1,1817

У меня обычно в банке не покупают и не продают. Может банки такие плохие или Вы такой счастливчик
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:17

  Alex2007 написав:
27,9

Умова челенджу не тільки вгадати курс-у мене сьогодні День народження , як і у ДС, маю повноваження.
А ще і обгрунтувати це, використовуючи 2 "г", які є зараз в українській мові
.
Алексу, нічого особистоого до тебе, але це ж мій челендж :)
І прогнози тривають тільки сьогодні до 24 години.
Востаннє редагувалось Trast в Сер 16 вер, 2020 18:28, всього редагувалось 1 раз.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:27

  kolyuchy написав:
  Trast написав:Дам 100 доларів тому, хто вгадає до копійки курс через 2 тиждні

Интересно, зарегистрировать пару-тройку новых аккаунтов стоит $100?

Умови конкурсу- хто вгадає, яким буде курс через 2 тиждні, з обгрунтуванням на українській мові з використанням двух "г", тому і приз.
Але, якщо курс буде вгаданий, а орфографіка буде страждати, то такий результат не зараховується.
Повинна бути і граматіка з двома "г" і курс.
Виграє той, хто зможе це все зробити до сьогодні, до 24 години.
Всім успіхів!
Зранку я скажу правільну відповідь:)
І
Востаннє редагувалось Trast в Сер 16 вер, 2020 18:35, всього редагувалось 2 разів.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь написав:У меня обычно в банке не покупают и не продают. Может банки такие плохие или Вы такой счастливчик
значит неправдоподобные купюры приносите. но 1-2 купюры с котлеты и у меня обычно бракуют.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 19:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Trast написав:Зранку я скажу правільну відповідь)

Інтрига шалена! )))))
Це або буде 29,20 і нашого Гаранта ґедзь вкусить в задницю :)
Або буде 26,70 і нашого Гаранта ґузно буде не чіпане :)

п.с.
Прочитав - і не повірив, що то я написав :)
Але згадав, що я тут у ролі Долярчика, тож все ок! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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