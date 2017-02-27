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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6396639763986399

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 284
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
141
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 19:08

  Долярчик написав:
  Trast написав:Зранку я скажу правільну відповідь)

Інтрига шалена! )))))
Це або буде 29,20 і нашого Гаранта ґедзь вкусить в задницю :)
Або буде 26,70 і нашого Гаранта ґузно буде не чіпане :)

п.с.
Прочитав - і не повірив, що то я написав :)
Але згадав, що я тут у ролі Долярчика, тож все ок! :)

А чого? День же народження, ДС таке полюбляв, ставка зростає до 300 баксів.
Але треба букву "г" загнути, ще там, де потрібно.
В слові "гарант", наприклад, літера "г", так не виглядає. :)
Востаннє редагувалось Trast в Сер 16 вер, 2020 19:18, всього редагувалось 1 раз.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 19:10

  L написав:Як на мене, "фактор 20-го" -перебільшення.

Його наразі взагалі НЕМА , хіба що в макітрах склерозників. :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 19:28

  L написав:
  Искатель написав:Спасибо, я вроде никуда особо не пропадал, просто писать часто некогда.
Кстати, а в сентябре разве есть какие-то крупные платежи в бюджет к 20-м числам? По календарю бухгалтера вроде ничего существенного. Вопрос к бухгалтерам, подскажите, если не тяжело, буду крайне признателен.
А экспортерам гривна ж не только на налоги нужна :) А НДС явно зажимают. Приходится лить понемногу.

Як на мене, "фактор 20-го" -перебільшення.
До 20-го сплачується хіба що податок на прибуток (і ЄП юр.осіб), але це до 20 числа 2 иісяця кварталу, тобто до 20 серпня, листопада і т.д.(і то податок на прибуток "розмивається" авнсовими платежами). Але в кого зараз прибутки, крім НБУ і НАКу?
У вересні ніби нема нічого, тільки з/п.
ПС Інфо не 100% - я не проф.бух., але стараюся бути "в темі"

Вот и я о том же говорил, что вроде в сентябре как раз ничего нет, чтобы говорить о факторе "20-х чисел".
И чтобы два раза не писать: по имеющей информации, НБУ сегодня или вообще ничего не продал, или продал совсем немного. Достаточно оказалось просто появиться с грозным видом :) Остальное сделали за него, VALONI все верно написал.
Искатель
 
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