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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 вер, 2020 19:08
Долярчик написав: Trast написав:
Зранку я скажу правільну відповідь)
Інтрига шалена! )))))
Це або буде 29,20 і нашого Гаранта ґедзь вкусить в задницю
Або буде 26,70 і нашого Гаранта ґузно буде не чіпане
п.с.
Прочитав - і не повірив, що то я написав
Але згадав, що я тут у ролі Долярчика, тож все ок!
А чого? День же народження, ДС таке полюбляв, ставка зростає до 300 баксів.
Але треба букву "г" загнути, ще там, де потрібно.
В слові "гарант", наприклад, літера "г", так не виглядає.
Востаннє редагувалось Trast
в Сер 16 вер, 2020 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 19:10
L написав:
Як на мене, "фактор 20-го
" -перебільшення.
Його наразі взагалі НЕМА , хіба що в макітрах склерозників.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 19:28
L написав: Искатель написав:
Спасибо, я вроде никуда особо не пропадал, просто писать часто некогда.
Кстати, а в сентябре разве есть какие-то крупные платежи в бюджет к 20-м числам? По календарю бухгалтера вроде ничего существенного. Вопрос к бухгалтерам, подскажите, если не тяжело, буду крайне признателен.
А экспортерам гривна ж не только на налоги нужна
А НДС явно зажимают. Приходится лить понемногу.
Як на мене, "фактор 20-го" -перебільшення.
До 20-го сплачується хіба що податок на прибуток (і ЄП юр.осіб), але це до 20 числа 2 иісяця кварталу, тобто до 20 серпня, листопада і т.д.(і то податок на прибуток "розмивається" авнсовими платежами). Але в кого зараз прибутки, крім НБУ і НАКу?
У вересні ніби нема нічого, тільки з/п.
ПС Інфо не 100% - я не проф.бух., але стараюся бути "в темі"
Вот и я о том же говорил, что вроде в сентябре как раз ничего нет, чтобы говорить о факторе "20-х чисел".
И чтобы два раза не писать: по имеющей информации, НБУ сегодня или вообще ничего не продал, или продал совсем немного. Достаточно оказалось просто появиться с грозным видом
Остальное сделали за него, VALONI все верно написал.
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