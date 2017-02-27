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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6397639863996400>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 284
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
141
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 19:08

  Долярчик написав:
  Trast написав:Зранку я скажу правільну відповідь)

Інтрига шалена! )))))
Це або буде 29,20 і нашого Гаранта ґедзь вкусить в задницю :)
Або буде 26,70 і нашого Гаранта ґузно буде не чіпане :)

п.с.
Прочитав - і не повірив, що то я написав :)
Але згадав, що я тут у ролі Долярчика, тож все ок! :)

А чого? День же народження, ДС таке полюбляв, ставка зростає до 300 баксів.
Але треба букву "г" загнути, ще там, де потрібно.
В слові "гарант", наприклад, літера "г", так не виглядає. :)
Востаннє редагувалось Trast в Сер 16 вер, 2020 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 19:10

  L написав:Як на мене, "фактор 20-го" -перебільшення.

Його наразі взагалі НЕМА , хіба що в макітрах склерозників. :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 19:14

Trast через дві неділі курс буде 29 гг)))

*Відправлено з Чату
kulishgazmagnat
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 19:28

  L написав:
  Искатель написав:Спасибо, я вроде никуда особо не пропадал, просто писать часто некогда.
Кстати, а в сентябре разве есть какие-то крупные платежи в бюджет к 20-м числам? По календарю бухгалтера вроде ничего существенного. Вопрос к бухгалтерам, подскажите, если не тяжело, буду крайне признателен.
А экспортерам гривна ж не только на налоги нужна :) А НДС явно зажимают. Приходится лить понемногу.

Як на мене, "фактор 20-го" -перебільшення.
До 20-го сплачується хіба що податок на прибуток (і ЄП юр.осіб), але це до 20 числа 2 иісяця кварталу, тобто до 20 серпня, листопада і т.д.(і то податок на прибуток "розмивається" авнсовими платежами). Але в кого зараз прибутки, крім НБУ і НАКу?
У вересні ніби нема нічого, тільки з/п.
ПС Інфо не 100% - я не проф.бух., але стараюся бути "в темі"

Вот и я о том же говорил, что вроде в сентябре как раз ничего нет, чтобы говорить о факторе "20-х чисел".
И чтобы два раза не писать: по имеющей информации, НБУ сегодня или вообще ничего не продал, или продал совсем немного. Достаточно оказалось просто появиться с грозным видом :) Остальное сделали за него, VALONI все верно написал.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 19:49

НБУ сегодня вообще ничего не продал, значит завтра растем
xsh
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 19:53

  xsh написав:НБУ сегодня вообще ничего не продал, значит завтра растем

Продав, але це таке, по моїм даним десь 20-ку лімону. :)
Шукач правий- вийшли настращати, але, хто ж цьому повірив :)
Востаннє редагувалось Trast в Сер 16 вер, 2020 20:00, всього редагувалось 2 разів.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 19:55

:shock: Це
  Искатель написав:
  L написав:
  Искатель написав:Спасибо, я вроде никуда особо не пропадал, просто писать часто некогда.
Кстати, а в сентябре разве есть какие-то крупные платежи в бюджет к 20-м числам? По календарю бухгалтера вроде ничего существенного. Вопрос к бухгалтерам, подскажите, если не тяжело, буду крайне признателен.
А экспортерам гривна ж не только на налоги нужна :) А НДС явно зажимают. Приходится лить понемногу.

Як на мене, "фактор 20-го" -перебільшення.
До 20-го сплачується хіба що податок на прибуток (і ЄП юр.осіб), але це до 20 числа 2 иісяця кварталу, тобто до 20 серпня, листопада і т.д.(і то податок на прибуток "розмивається" авнсовими платежами). Але в кого зараз прибутки, крім НБУ і НАКу?
У вересні ніби нема нічого, тільки з/п.
ПС Інфо не 100% - я не проф.бух., але стараюся бути "в темі"

Вот и я о том же говорил, что вроде в сентябре как раз ничего нет, чтобы говорить о факторе "20-х чисел".
И чтобы два раза не писать: по имеющей информации, НБУ сегодня или вообще ничего не продал, или продал совсем немного. Достаточно оказалось просто появиться с грозным видом :) Остальное сделали за него, VALONI все верно написал.

Так і є. В челенджі участь приймаєте?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 20:11

  Trast написав:
  Долярчик написав:
  Trast написав:Зранку я скажу правільну відповідь)

Інтрига шалена! )))))
Це або буде 29,20 і нашого Гаранта ґедзь вкусить в задницю :)
Або буде 26,70 і нашого Гаранта ґузно буде не чіпане :)

п.с.
Прочитав - і не повірив, що то я написав :)
Але згадав, що я тут у ролі Долярчика, тож все ок! :)

А чого? День же народження, ДС таке полюбляв, ставка зростає до 300 баксів.
Але треба букву "г" загнути, ще там, де потрібно.
В слові "гарант", наприклад, літера "г", так не виглядає. :)



Как же Вы так быстро вернулись с Польши ?
Вы же государственный деятель и недавно в шизофреническом психозе обещали что никогда не вернетесь на форум ?
Очень Прошу ВАС НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ .
С таким то диагнозом ......
В вашей семье же ни кто не страдал психическими расстройствами ????
Я ведь все знаю .



МИЗАНТРОП , помните , что я Вам писал в личку и описывал дальнейшее поведение траста ?

Вернулся ......в такой день .


Он уже и на коленях у ДС сидел , и в один день родился .........
Востаннє редагувалось холява в Сер 16 вер, 2020 20:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 20:19

  Trast написав:
  xsh написав:НБУ сегодня вообще ничего не продал, значит завтра растем

Продав, але це таке, по моїм даним десь 20-ку лімону. :)
Шукач правий- вийшли настращати, але, хто ж цьому повірив :)

Вроде как 35 млн НБУ продал сегодня по 28.15. Завтра откупит по 28.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 20:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Trast написав:ставка зростає до 300 баксів.

Що, цими цифрами(26,7 і 29,2) я промазав?
Тоді остання спроба 28,9 - хоч і попередні цифри я не скасовую ;)

Тож, я висуваю своїх три варіанти, але від призу, якщо мої цифри "попадуть" - наперед вілмовляюсь!(перекажете їх якійсь хворій дитинці)
Добре, Ґарант? :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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