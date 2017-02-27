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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 вер, 2020 20:34
kulishgazmagnat написав:
Trast через дві неділі курс буде 29 гг)))*Відправлено з Чату
Зараз літера " г" пишеться не так. До речі, а чому?
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Trast
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Додано: Сер 16 вер, 2020 20:44
[quote="5058785:холява"
Как же Вы так быстро вернулись с Польши ?
Вы же государственный деятель и недавно в шизофреническом психозе обещали что никогда не вернетесь на форум ?
Очень Прошу ВАС НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ .
С таким то диагнозом .....
В вашей семье же ни кто не страдал психическими расстройствами ????
Я ведь все знаю .
МИЗАНТРОП , помните , что я Вам писал в личку и описывал дальнейшее поведение траста ?
Вернулся ......в такой день .
Он уже и на коленях у ДС сидел , и в один день родился .........[/quoteХ
Хлопчику, ти краще розповідь свою тут залиш, як ми тебе виголтували в Дніпровському психдспансері, ти ж сам знаєш, з якого лиха ми тебе забрали.
Міркуй, якщо є чим!
Так, що , 300 доларів кортиш чи недотепа, як завжди?
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Trast
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Додано: Сер 16 вер, 2020 20:52
Trast написав:
[quote="5058785:холява"
Как же Вы так быстро вернулись с Польши ?
Вы же государственный деятель и недавно в шизофреническом психозе обещали что никогда не вернетесь на форум ?
Очень Прошу ВАС НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ .
С таким то диагнозом .....
В вашей семье же ни кто не страдал психическими расстройствами ????
Я ведь все знаю .
МИЗАНТРОП , помните , что я Вам писал в личку и описывал дальнейшее поведение траста ?
Вернулся ......в такой день .
Он уже и на коленях у ДС сидел , и в один день родился .........[/quoteХ
Хлопчику, ти краще розповідь свою тут залиш, як ми тебе виголтували в Дніпровському психдспансері
, ти ж сам знаєш, з якого лиха ми тебе забрали.
Міркуй, якщо є чим!
Так, що , 300 доларів кортиш чи недотепа, як завжди?
В Днепре ни одно заведение ТАК не принято именовать, вы не месный?
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Vadim V
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Додано: Сер 16 вер, 2020 20:58
Тут з 23сек...
Жовта картка владі!
Долярчик-ки владу попередили!
ДумайТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Сер 16 вер, 2020 21:00
L написав: Искатель написав: VALONI написав:
Вот и Искатель вернулся, народ переживал и огорчался куда Вы пропали.
Да, похоже НБУ пока не готов идти выше, но спрос на валюту все еще высокий и экспортеры не спешат пока до 20-го числа есть время.
Спасибо, я вроде никуда особо не пропадал, просто писать часто некогда.
Кстати, а в сентябре разве есть какие-то крупные платежи в бюджет к 20-м числам? По календарю бухгалтера вроде ничего существенного. Вопрос к бухгалтерам, подскажите, если не тяжело, буду крайне признателен.
А экспортерам гривна ж не только на налоги нужна
А НДС явно зажимают. Приходится лить понемногу.
Як на мене, "фактор 20-го" -перебільшення.
До 20-го сплачується хіба що податок на прибуток (і ЄП юр.осіб), але це до 20 числа 2 иісяця кварталу, тобто до 20 серпня, листопада і т.д.(і то податок на прибуток "розмивається" авнсовими платежами). Але в кого зараз прибутки, крім НБУ і НАКу?
У вересні ніби нема нічого, тільки з/п.
ПС Інфо не 100% - я не проф.бух., але стараюся бути "в темі"
больше интересно, откуда вообще пошла байка про 20 число?
если по налогам:
наибольшие платежи до 15 и до 30/31 - это НДС
до 20 числа платится ЕСВ теми, кто не успел выплатить зп раньше. Тут разнобой - у каждого по-своему размазаны сроки выплаты зп, но вполне возможно, что много предприятий, особенно где большая часть белой зп, затягивают до этой даты.
налог на прибыль - до 50 дня после окончания квартала - 1 раз в 3 месяца
по возмещению НДС - по срокам это обычно 20-30 число - интересно, насколько это коррелирует с данными казначейства?
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