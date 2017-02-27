Как же Вы так быстро вернулись с Польши ? Вы же государственный деятель и недавно в шизофреническом психозе обещали что никогда не вернетесь на форум ? Очень Прошу ВАС НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ . С таким то диагнозом ..... В вашей семье же ни кто не страдал психическими расстройствами ???? Я ведь все знаю .
МИЗАНТРОП , помните , что я Вам писал в личку и описывал дальнейшее поведение траста ?
Вернулся ......в такой день .
Он уже и на коленях у ДС сидел , и в один день родился .........[/quoteХ
Хлопчику, ти краще розповідь свою тут залиш, як ми тебе виголтували в Дніпровському психдспансері, ти ж сам знаєш, з якого лиха ми тебе забрали. Міркуй, якщо є чим! Так, що , 300 доларів кортиш чи недотепа, як завжди?
Как же Вы так быстро вернулись с Польши ? Вы же государственный деятель и недавно в шизофреническом психозе обещали что никогда не вернетесь на форум ? Очень Прошу ВАС НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ . С таким то диагнозом ..... В вашей семье же ни кто не страдал психическими расстройствами ???? Я ведь все знаю .
МИЗАНТРОП , помните , что я Вам писал в личку и описывал дальнейшее поведение траста ?
Вернулся ......в такой день .
Он уже и на коленях у ДС сидел , и в один день родился .........[/quoteХ
Хлопчику, ти краще розповідь свою тут залиш, як ми тебе виголтували в Дніпровському психдспансері, ти ж сам знаєш, з якого лиха ми тебе забрали. Міркуй, якщо є чим! Так, що , 300 доларів кортиш чи недотепа, як завжди?
В Днепре ни одно заведение ТАК не принято именовать, вы не месный?
Жовта картка владі! Долярчик-ки владу попередили! ДумайТЕ!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
VALONI написав: Вот и Искатель вернулся, народ переживал и огорчался куда Вы пропали. Да, похоже НБУ пока не готов идти выше, но спрос на валюту все еще высокий и экспортеры не спешат пока до 20-го числа есть время.
Спасибо, я вроде никуда особо не пропадал, просто писать часто некогда. Кстати, а в сентябре разве есть какие-то крупные платежи в бюджет к 20-м числам? По календарю бухгалтера вроде ничего существенного. Вопрос к бухгалтерам, подскажите, если не тяжело, буду крайне признателен. А экспортерам гривна ж не только на налоги нужна А НДС явно зажимают. Приходится лить понемногу.
Як на мене, "фактор 20-го" -перебільшення. До 20-го сплачується хіба що податок на прибуток (і ЄП юр.осіб), але це до 20 числа 2 иісяця кварталу, тобто до 20 серпня, листопада і т.д.(і то податок на прибуток "розмивається" авнсовими платежами). Але в кого зараз прибутки, крім НБУ і НАКу? У вересні ніби нема нічого, тільки з/п. ПС Інфо не 100% - я не проф.бух., але стараюся бути "в темі"
больше интересно, откуда вообще пошла байка про 20 число? если по налогам: наибольшие платежи до 15 и до 30/31 - это НДС до 20 числа платится ЕСВ теми, кто не успел выплатить зп раньше. Тут разнобой - у каждого по-своему размазаны сроки выплаты зп, но вполне возможно, что много предприятий, особенно где большая часть белой зп, затягивают до этой даты. налог на прибыль - до 50 дня после окончания квартала - 1 раз в 3 месяца
по возмещению НДС - по срокам это обычно 20-30 число - интересно, насколько это коррелирует с данными казначейства?
Как же Вы так быстро вернулись с Польши ? Вы же государственный деятель и недавно в шизофреническом психозе обещали что никогда не вернетесь на форум ? Очень Прошу ВАС НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ . С таким то диагнозом ..... В вашей семье же ни кто не страдал психическими расстройствами ???? Я ведь все знаю .
МИЗАНТРОП , помните , что я Вам писал в личку и описывал дальнейшее поведение траста ?
Вернулся ......в такой день .
Он уже и на коленях у ДС сидел , и в один день родился .........[/quoteХ
Хлопчику, ти краще розповідь свою тут залиш, як ми тебе виголтували в Дніпровському психдспансері, ти ж сам знаєш, з якого лиха ми тебе забрали. Міркуй, якщо є чим! Так, що , 300 доларів кортиш чи недотепа, як завжди?
В Днепре ни одно заведение ТАК не принято именовать, вы не месный?
Звісно, це я з повагою до місцевих так написав. Я мав доповіді на конференціях, ми з професором Говенко, були в свій час у вас дуже часто.
Бехтерєва, 1я , те , що пам'ятаю, там з холявою, дуже багато зустрічався, як з складним пацієнтом:)
Умова челенджу не тільки вгадати курс-у мене сьогодні День народження , як і у ДС, маю повноваження. А ще і обгрунтувати це, використовуючи 2 "г", які є зараз в українській мові . Алексу, нічого особистоого до тебе, але це ж мій челендж І прогнози тривають тільки сьогодні до 24 години.
поки відкат невеличкий, тобто будемо гевґати , може навіть загляне і нижче 27.9, але через 2 тижні (30.09) повинно бути саме 27.9. Мабуть.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 16 вер, 2020 21:26, всього редагувалось 1 раз.