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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6398639964006401>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 284
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
141
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 20:34

  kulishgazmagnat написав:Trast через дві неділі курс буде 29 гг)))

*Відправлено з Чату

Зараз літера " г" пишеться не так. До речі, а чому?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 20:44

[quote="5058785:холява"


Как же Вы так быстро вернулись с Польши ?
Вы же государственный деятель и недавно в шизофреническом психозе обещали что никогда не вернетесь на форум ?
Очень Прошу ВАС НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ .
С таким то диагнозом .....
В вашей семье же ни кто не страдал психическими расстройствами ????
Я ведь все знаю .



МИЗАНТРОП , помните , что я Вам писал в личку и описывал дальнейшее поведение траста ?

Вернулся ......в такой день .


Он уже и на коленях у ДС сидел , и в один день родился .........[/quoteХ


Хлопчику, ти краще розповідь свою тут залиш, як ми тебе виголтували в Дніпровському психдспансері, ти ж сам знаєш, з якого лиха ми тебе забрали.
Міркуй, якщо є чим!
Так, що , 300 доларів кортиш чи недотепа, як завжди? :)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 20:52

  Trast написав:[quote="5058785:холява"


Как же Вы так быстро вернулись с Польши ?
Вы же государственный деятель и недавно в шизофреническом психозе обещали что никогда не вернетесь на форум ?
Очень Прошу ВАС НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ .
С таким то диагнозом .....
В вашей семье же ни кто не страдал психическими расстройствами ????
Я ведь все знаю .



МИЗАНТРОП , помните , что я Вам писал в личку и описывал дальнейшее поведение траста ?

Вернулся ......в такой день .


Он уже и на коленях у ДС сидел , и в один день родился .........[/quoteХ


Хлопчику, ти краще розповідь свою тут залиш, як ми тебе виголтували в Дніпровському психдспансері, ти ж сам знаєш, з якого лиха ми тебе забрали.
Міркуй, якщо є чим!
Так, що , 300 доларів кортиш чи недотепа, як завжди? :)

В Днепре ни одно заведение ТАК не принято именовать, вы не месный?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 20:58

Трошки вечінього офтопу


Тут з 23сек...

Жовта картка владі!
Долярчик-ки владу попередили!
ДумайТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 21:00

  L написав:
  Искатель написав:
  VALONI написав:
Вот и Искатель вернулся, народ переживал и огорчался куда Вы пропали.
Да, похоже НБУ пока не готов идти выше, но спрос на валюту все еще высокий и экспортеры не спешат пока до 20-го числа есть время.


Спасибо, я вроде никуда особо не пропадал, просто писать часто некогда.
Кстати, а в сентябре разве есть какие-то крупные платежи в бюджет к 20-м числам? По календарю бухгалтера вроде ничего существенного. Вопрос к бухгалтерам, подскажите, если не тяжело, буду крайне признателен.
А экспортерам гривна ж не только на налоги нужна :) А НДС явно зажимают. Приходится лить понемногу.

Як на мене, "фактор 20-го" -перебільшення.
До 20-го сплачується хіба що податок на прибуток (і ЄП юр.осіб), але це до 20 числа 2 иісяця кварталу, тобто до 20 серпня, листопада і т.д.(і то податок на прибуток "розмивається" авнсовими платежами). Але в кого зараз прибутки, крім НБУ і НАКу?
У вересні ніби нема нічого, тільки з/п.
ПС Інфо не 100% - я не проф.бух., але стараюся бути "в темі"


больше интересно, откуда вообще пошла байка про 20 число? :D
если по налогам:
наибольшие платежи до 15 и до 30/31 - это НДС
до 20 числа платится ЕСВ теми, кто не успел выплатить зп раньше. Тут разнобой - у каждого по-своему размазаны сроки выплаты зп, но вполне возможно, что много предприятий, особенно где большая часть белой зп, затягивают до этой даты.
налог на прибыль - до 50 дня после окончания квартала - 1 раз в 3 месяца

по возмещению НДС - по срокам это обычно 20-30 число - интересно, насколько это коррелирует с данными казначейства?
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 21:07

  Vadim V написав:
  Trast написав:[quote="5058785:холява"


Как же Вы так быстро вернулись с Польши ?
Вы же государственный деятель и недавно в шизофреническом психозе обещали что никогда не вернетесь на форум ?
Очень Прошу ВАС НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ .
С таким то диагнозом .....
В вашей семье же ни кто не страдал психическими расстройствами ????
Я ведь все знаю .



МИЗАНТРОП , помните , что я Вам писал в личку и описывал дальнейшее поведение траста ?

Вернулся ......в такой день .


Он уже и на коленях у ДС сидел , и в один день родился .........[/quoteХ


Хлопчику, ти краще розповідь свою тут залиш, як ми тебе виголтували в Дніпровському психдспансері, ти ж сам знаєш, з якого лиха ми тебе забрали.
Міркуй, якщо є чим!
Так, що , 300 доларів кортиш чи недотепа, як завжди? :)

В Днепре ни одно заведение ТАК не принято именовать, вы не месный?

Звісно, це я з повагою до місцевих так написав.
Я мав доповіді на конференціях, ми з професором Говенко, були в свій час у вас дуже часто.

Бехтерєва, 1я , те , що пам'ятаю, там з холявою, дуже багато зустрічався, як з складним пацієнтом:)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 21:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пля ,опять дебелоиды под вечер набежали....
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 21:22

Забанить всех за оффтоп на недельку. Реально уже надоело постоянно читать чей-то понос.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 21:24

  Trast написав:
  Alex2007 написав:
27,9

Умова челенджу не тільки вгадати курс-у мене сьогодні День народження , як і у ДС, маю повноваження.
А ще і обгрунтувати це, використовуючи 2 "г", які є зараз в українській мові
.
Алексу, нічого особистоого до тебе, але це ж мій челендж :)
І прогнози тривають тільки сьогодні до 24 години.


поки відкат невеличкий, тобто будемо гевґати :mrgreen: , може навіть загляне і нижче 27.9, але через 2 тижні (30.09) повинно бути саме 27.9. Мабуть.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 16 вер, 2020 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 21:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Долярчик-ки владу попередили!
ДумайТЕ!

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Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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