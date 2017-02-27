Додано: Сер 16 вер, 2020 20:44

[quote="5058785:холява"Как же Вы так быстро вернулись с Польши ?Вы же государственный деятель и недавно в шизофреническом психозе обещали что никогда не вернетесь на форум ?Очень Прошу ВАС НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ .С таким то диагнозом .....В вашей семье же ни кто не страдал психическими расстройствами ????Я ведь все знаю .МИЗАНТРОП , помните , что я Вам писал в личку и описывал дальнейшее поведение траста ?Вернулся ......в такой день .Он уже и на коленях у ДС сидел , и в один день родился .........[/quoteХХлопчику, ти краще розповідь свою тут залиш, як ми тебе виголтували в Дніпровському психдспансері, ти ж сам знаєш, з якого лиха ми тебе забрали.Міркуй, якщо є чим!Так, що , 300 доларів кортиш чи недотепа, як завжди?