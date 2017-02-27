поместите в недруги. по идее, форум сам будет фильтровать сообщения
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 вер, 2020 21:26
Додано: Сер 16 вер, 2020 21:46
Ключове слово вгадай))
Які два тижні, тут на два дні загадати важко...
ПС Зебрі привіт, обіцяв маякнути, коли будемо на піку, я вже вчора навіть натяк давав, а він далі за ріст))
Додано: Сер 16 вер, 2020 21:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так, не секрет був, що Зе в цій галузі "не шарить", але була надія, що команду набере професіоналів!
А йому завжди підсовують якесь "ґ"
п. с.
Сам Зе, як людина - досить розумний!
А якщо закрались сумніви, то на хвилинку задумайтесь:
- хто зараз ви?
- і хто зараз він!
А так - та, легко писати/обс#рати президента на форумі, сидячи на обшарпаній канапі, десь в іпенях іпеней, в орендованій панельці/бабушатніку!
Хех, але продовжуйте писати рівненські сторожа в обдертих фуфайках
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 16 вер, 2020 21:53
Долярчик
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 16 вер, 2020 22:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Сер 16 вер, 2020 22:03
Так і Гонта -дуже розумна людина
Уявляєш він в тебе і таких як ти 250 млн доларів позичив ,при чому так,що ви йому навіть судових претензій предявити не можете.
Єдина проблема
Гонта - закінчить в тюрмі (кримінальній)
ти в тюрмі(борговій)
Зеленський-швидше за все в Ростові...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 16 вер, 2020 22:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
«Дякую, а... дякую, до всім бажаю успіху, це найголовніше, мені здається я дуже коротко ви знаєте... я є сьогодні перше в своєму житті був, ге, тут... в Стенфордськом політехніці. Ви знаєте дуже чудовий-чудовий університет що я побачив-побачив та... так ми звикли ми всі навчались в університетах ааа по-перше я побачив... а.. державний університет і коли ми бачимо саме словосполучення «державний університет» і заходимо потім... що ми бачимо-бачимо... сьогодні я побачив.... таке відчуття сучасний, приватний, щось не наше. І тому я вражений, дуже задоволений просто... як громадянин США що є такий університет. Але найголовніше що я побачив там окрім ціх умов про які можна дуже багато говорити, пишатися, детально і довго, не буду витрачати час. Я побачив найголовніше: я побачив однакова... єєє...розумних, студентів та викладачів. Однакова енергійних, однакова молодих, однакова інтелектуальних і однакова задоволених і в цілому це що? Це однаково щасливих. Є... Вікторе я всім бажаю але вам хочу особисто сказати: після всього що я бачив і тещ... тещо не вигадаєш і... знаєте так підготувати так д-до.. є-єє... спеціально до приїзда президента епла. Тобто воно - Є. Я хочу вам сказати що ви... мені здається ви зробили щасливими студентів Стенфордської політехніки. Я вам бажаю щоб ви зробили так для всіх мешканців Стенфорда. І тоді, апелюючи до вашої промови, і тоді вам не буде соромно.»
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Сер 16 вер, 2020 22:16, всього редагувалось 2 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Сер 16 вер, 2020 22:13
Вот не надо про Ростов. В Ростове оказываются только те , кто не хочет кредиты в МВФ брать.
Додано: Сер 16 вер, 2020 22:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Эх, ДС !
Просил с самого утра всех помянуть Ваше Доброе Имя !
Не ВСЕ , НЕ все помнят ,,,,,,
Представьте , нашелся человек , который у Вас на коленях сидел и родился с Вами в один день !
И ЭТОТ КРЕТИН ......ДОЛЯРЧИК ,,,,я просто удивлен , он что ,в сговоре с модератором ?
Вы бы и следа не оставили .
Представьте , сегодня читал минфин (форум ).
Там какой то ГОНЗА поставил под сомнение , финфорум !!!!!!!
Обидно , что побеждают люди , которые в слове член пять ошибок делают .
Поудаляли на форуме "рабочих лошадок ".
Пусть были они с характером , но они были и остались менялами .
В спорах с ними рождались достойные беседы ,споры .
Сейчас все спорят с кретинами , ДАЖЕ НЕ ПОНИМАЯ , ЧТО ИМ ЭТО ДОБАВЛЯЕТ внутренней энергии и своего ЭГО.
ПЛЯТЬЬЬЬЬЬ , зря Вы нас покинули , ОХ ЗРЯ
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