поместите в недруги. по идее, форум сам будет фильтровать сообщения
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 вер, 2020 21:26
Додано: Сер 16 вер, 2020 21:46
Ключове слово вгадай))
Які два тижні, тут на два дні загадати важко...
ПС Зебрі привіт, обіцяв маякнути, коли будемо на піку, я вже вчора навіть натяк давав, а він далі за ріст))
Додано: Сер 16 вер, 2020 21:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так, не секрет був, що Зе в цій галузі "не шарить", але була надія, що команду набере професіоналів!
А йому завжди підсовують якесь "ґ"
п. с.
Сам Зе, як людина - досить розумний!
А якщо закрались сумніви, то на хвилинку задумайтесь:
- хто зараз ви?
- і хто зараз він!
А так - та, легко писати/обс#рати президента на форумі, сидячи на обшарпаній канапі, десь в іпенях іпеней, в орендованій панельці/бабушатніку!
Хех, але продовжуйте писати рівненські сторожа в обдертих фуфайках
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 16 вер, 2020 21:53
Долярчик
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 16 вер, 2020 22:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Сер 16 вер, 2020 22:03
Так і Гонта -дуже розумна людина
Уявляєш він в тебе і таких як ти 250 млн доларів позичив ,при чому так,що ви йому навіть судових претензій предявити не можете.
Єдина проблема
Гонта - закінчить в тюрмі (кримінальній)
ти в тюрмі(борговій)
Зеленський-швидше за все в Ростові...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 16 вер, 2020 22:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Зеленський з'явився у Житомирі з передвиборчою поїздкою (замаскованою під робочу) за державні кошти. До вашої уваги промова Зеленського, коли треба говорити від себе, без паперу та телесуфлерів.
«Дякую, а... дякую, до всім бажаю успіху, це найголовніше, мені здається я дуже коротко ви знаєте... я є сьогодні перше в своєму житті був, ге, тут... в Стенфордськом політехніці. Ви знаєте дуже чудовий-чудовий університет що я побачив-побачив та... так ми звикли ми всі навчались в університетах ааа по-перше я побачив... а.. державний університет і коли ми бачимо саме словосполучення «державний університет» і заходимо потім... що ми бачимо-бачимо... сьогодні я побачив.... таке відчуття сучасний, приватний, щось не наше. І тому я вражений, дуже задоволений просто... як громадянин США що є такий університет. Але найголовніше що я побачив там окрім ціх умов про які можна дуже багато говорити, пишатися, детально і довго, не буду витрачати час. Я побачив найголовніше: я побачив однакова... єєє...розумних, студентів та викладачів. Однакова енергійних, однакова молодих, однакова інтелектуальних і однакова задоволених і в цілому це що? Це однаково щасливих. Є... Вікторе я всім бажаю але вам хочу особисто сказати: після всього що я бачив і тещ... тещо не вигадаєш і... знаєте так підготувати так д-до.. є-єє... спеціально до приїзда президента епла. Тобто воно - Є. Я хочу вам сказати що ви... мені здається ви зробили щасливими студентів Стенфордської політехніки. Я вам бажаю щоб ви зробили так для всіх мешканців Стенфорда. І тоді, апелюючи до вашої промови, і тоді вам не буде соромно.»
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Сер 16 вер, 2020 22:36, всього редагувалось 3 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Сер 16 вер, 2020 22:13
Вот не надо про Ростов. В Ростове оказываются только те , кто не хочет кредиты в МВФ брать.
Додано: Сер 16 вер, 2020 22:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Эх, ДС !
Просил с самого утра всех помянуть Ваше Доброе Имя !
Не ВСЕ , НЕ все помнят ,,,,,,
Представьте , нашелся человек , который у Вас на коленях сидел и родился с Вами в один день !
И ЭТОТ КРЕТИН ......ДОЛЯРЧИК ,,,,я просто удивлен , он что ,в сговоре с модератором ?
Вы бы и следа не оставили .
Представьте , сегодня читал минфин (форум ).
Там какой то ГОНЗА поставил под сомнение , финфорум !!!!!!!
Обидно , что побеждают люди , которые в слове член пять ошибок делают .
Поудаляли на форуме "рабочих лошадок ".
Пусть были они с характером , но они были и остались менялами .
В спорах с ними рождались достойные беседы ,споры .
Сейчас все спорят с кретинами , ДАЖЕ НЕ ПОНИМАЯ , ЧТО ИМ ЭТО ДОБАВЛЯЕТ внутренней энергии и своего ЭГО.
ПЛЯТЬЬЬЬЬЬ , зря Вы нас покинули , ОХ ЗРЯ
Додано: Сер 16 вер, 2020 22:35
А как он может не расти из эмоциональной точки "мы все умрем"? Причем это ведь не гипербола - это реальное весеннее понимание значительной части обывателей всех возрастов и уровней образования
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