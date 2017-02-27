Додано: Сер 16 вер, 2020 22:08

Долярчик написав: Сам Зе, як людина - досить розумний! Сам Зе, як людина - досить розумний!

Зеленський з'явився у Житомирі з передвиборчою поїздкою (замаскованою під робочу) за державні кошти. До вашої уваги промова Зеленського, коли треба говорити від себе, без паперу та телесуфлерів.«Дякую, а... дякую, до всім бажаю успіху, це найголовніше, мені здається я дуже коротко ви знаєте... я є сьогодні перше в своєму житті був, ге, тут... в Стенфордськом політехніці. Ви знаєте дуже чудовий-чудовий університет що я побачив-побачив та... так ми звикли ми всі навчались в університетах ааа по-перше я побачив... а.. державний університет і коли ми бачимо саме словосполучення «державний університет» і заходимо потім... що ми бачимо-бачимо... сьогодні я побачив.... таке відчуття сучасний, приватний, щось не наше. І тому я вражений, дуже задоволений просто... як громадянин США що є такий університет. Але найголовніше що я побачив там окрім ціх умов про які можна дуже багато говорити, пишатися, детально і довго, не буду витрачати час. Я побачив найголовніше: я побачив однакова... єєє...розумних, студентів та викладачів. Однакова енергійних, однакова молодих, однакова інтелектуальних і однакова задоволених і в цілому це що? Це однаково щасливих. Є... Вікторе я всім бажаю але вам хочу особисто сказати: після всього що я бачив і тещ... тещо не вигадаєш і... знаєте так підготувати так д-до.. є-єє... спеціально до приїзда президента епла. Тобто воно - Є. Я хочу вам сказати що ви... мені здається ви зробили щасливими студентів Стенфордської політехніки. Я вам бажаю щоб ви зробили так для всіх мешканців Стенфорда. І тоді, апелюючи до вашої промови, і тоді вам не буде соромно.»