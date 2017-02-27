RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 63996400640164026403>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 284
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
141
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 21:26

  Striker написав:Забанить всех за оффтоп на недельку. Реально уже надоело постоянно читать чей-то понос.


поместите в недруги. по идее, форум сам будет фильтровать сообщения
Shaman
 
Повідомлень: 480
З нами з: 29.09.19
Подякував: 49 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 21:46

  Trast написав:
  kolyuchy написав:
  Trast написав:Дам 100 доларів тому, хто вгадає до копійки курс через 2 тиждні

Интересно, зарегистрировать пару-тройку новых аккаунтов стоит $100?

Умови конкурсу- хто вгадає, яким буде курс через 2 тиждні, з обгрунтуванням на українській мові з використанням двух "г", тому і приз.
Але, якщо курс буде вгаданий, а орфографіка буде страждати, то такий результат не зараховується.
Повинна бути і граматіка з двома "г" і курс.
Виграє той, хто зможе це все зробити до сьогодні, до 24 години.
Всім успіхів!
Зранку я скажу правільну відповідь:)
І

Ключове слово вгадай))
Які два тижні, тут на два дні загадати важко...

ПС Зебрі привіт, обіцяв маякнути, коли будемо на піку, я вже вчора навіть натяк давав, а він далі за ріст))
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3363
З нами з: 19.01.09
Подякував: 32 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 21:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС


Так, не секрет був, що Зе в цій галузі "не шарить", але була надія, що команду набере професіоналів!
А йому завжди підсовують якесь "ґ" :roll:

п. с.
Сам Зе, як людина - досить розумний!
А якщо закрались сумніви, то на хвилинку задумайтесь:
- хто зараз ви?
- і хто зараз він!

А так - та, легко писати/обс#рати президента на форумі, сидячи на обшарпаній канапі, десь в іпенях іпеней, в орендованій панельці/бабушатніку! :mrgreen:

Хех, але продовжуйте писати рівненські сторожа в обдертих фуфайках :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8629
З нами з: 19.10.15
Подякував: 533 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 21:53

Долярчик
Так, не секрет був, що Зе в цій галузі "не шарить", але була надія, що команду набере професіоналів!
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4486
З нами з: 06.04.16
Подякував: 950 раз.
Подякували: 1274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18388
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4420 раз.
Подякували: 7140 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:03

  Долярчик написав:Сам Зе, як людина - досить розумний!
А якщо закрались сумніви, то на хвилинку задумайтесь:
- хто зараз ви?
- і хто зараз він!
Так і Гонта -дуже розумна людина
Уявляєш він в тебе і таких як ти 250 млн доларів позичив ,при чому так,що ви йому навіть судових претензій предявити не можете.
Єдина проблема
Гонта - закінчить в тюрмі (кримінальній)
ти в тюрмі(борговій)
Зеленський-швидше за все в Ростові...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23384
З нами з: 15.01.09
Подякував: 186 раз.
Подякували: 2395 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Сам Зе, як людина - досить розумний!

Зеленський з'явився у Житомирі з передвиборчою поїздкою (замаскованою під робочу) за державні кошти. До вашої уваги промова Зеленського, коли треба говорити від себе, без паперу та телесуфлерів.
«Дякую, а... дякую, до всім бажаю успіху, це найголовніше, мені здається я дуже коротко ви знаєте... я є сьогодні перше в своєму житті був, ге, тут... в Стенфордськом політехніці. Ви знаєте дуже чудовий-чудовий університет що я побачив-побачив та... так ми звикли ми всі навчались в університетах ааа по-перше я побачив... а.. державний університет і коли ми бачимо саме словосполучення «державний університет» і заходимо потім... що ми бачимо-бачимо... сьогодні я побачив.... таке відчуття сучасний, приватний, щось не наше. І тому я вражений, дуже задоволений просто... як громадянин США що є такий університет. Але найголовніше що я побачив там окрім ціх умов про які можна дуже багато говорити, пишатися, детально і довго, не буду витрачати час. Я побачив найголовніше: я побачив однакова... єєє...розумних, студентів та викладачів. Однакова енергійних, однакова молодих, однакова інтелектуальних і однакова задоволених і в цілому це що? Це однаково щасливих. Є... Вікторе я всім бажаю але вам хочу особисто сказати: після всього що я бачив і тещ... тещо не вигадаєш і... знаєте так підготувати так д-до.. є-єє... спеціально до приїзда президента епла. Тобто воно - Є. Я хочу вам сказати що ви... мені здається ви зробили щасливими студентів Стенфордської політехніки. Я вам бажаю щоб ви зробили так для всіх мешканців Стенфорда. І тоді, апелюючи до вашої промови, і тоді вам не буде соромно.»
Зображення
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Сер 16 вер, 2020 22:36, всього редагувалось 3 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5305
З нами з: 07.04.12
Подякував: 5486 раз.
Подякували: 2468 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:13

  budivelnik написав:
  Долярчик написав:Сам Зе, як людина - досить розумний!
А якщо закрались сумніви, то на хвилинку задумайтесь:
- хто зараз ви?
- і хто зараз він!
Так і Гонта -дуже розумна людина
Уявляєш він в тебе і таких як ти 250 млн доларів позичив ,при чому так,що ви йому навіть судових претензій предявити не можете.
Єдина проблема
Гонта - закінчить в тюрмі (кримінальній)
ти в тюрмі(борговій)
Зеленський-швидше за все в Ростові...

Вот не надо про Ростов. В Ростове оказываются только те , кто не хочет кредиты в МВФ брать.
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 775
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Эх, ДС !
Просил с самого утра всех помянуть Ваше Доброе Имя !
Не ВСЕ , НЕ все помнят ,,,,,,
Представьте , нашелся человек , который у Вас на коленях сидел и родился с Вами в один день !

И ЭТОТ КРЕТИН ......ДОЛЯРЧИК ,,,,я просто удивлен , он что ,в сговоре с модератором ?
Вы бы и следа не оставили .
Представьте , сегодня читал минфин (форум ).
Там какой то ГОНЗА поставил под сомнение , финфорум !!!!!!!
Обидно , что побеждают люди , которые в слове член пять ошибок делают .
Поудаляли на форуме "рабочих лошадок ".
Пусть были они с характером , но они были и остались менялами .
В спорах с ними рождались достойные беседы ,споры .
Сейчас все спорят с кретинами , ДАЖЕ НЕ ПОНИМАЯ , ЧТО ИМ ЭТО ДОБАВЛЯЕТ внутренней энергии и своего ЭГО.
ПЛЯТЬЬЬЬЬЬ , зря Вы нас покинули , ОХ ЗРЯ
холява
2
 
Повідомлень: 2966
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2707 раз.
Подякували: 2647 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:35

  sequence написав:
  zРадио написав:Индексы деловых ожиданий и потребительских настроений в августе слегка улучшились к июлю, хотя и остаются на низких уровнях карантинного апреля.

хотя если глянуть историю подлиннее, то все выглядит довольно неплохо. Уровень текущего положения растет лучше всего, а все остальное суть производные нашего менталитета - "шоб не сглазить!".


А как он может не расти из эмоциональной точки "мы все умрем"? Причем это ведь не гипербола - это реальное весеннее понимание значительной части обывателей всех возрастов и уровней образования
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7412
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1324 раз.
Подякували: 3059 раз.
 
Профіль
7
5
3
  #<1 ... 63996400640164026403>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stryzhko, yama, zРадио, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 721, 722, 723
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7228 1648331
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 вер, 2020 21:43
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1986, 1987, 1988
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19876 2507840
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 вер, 2020 20:02
lrs7719
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
514 121099
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 17:17
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.