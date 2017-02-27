Так, не секрет був, що Зе в цій галузі "не шарить", але була надія, що команду набере професіоналів!
Та ви розумієте, що тепер і надії в пересічних нема! А це тоді, все - прірва!
Ще б міг виїхати на білому коні з "закінченою війною", але я бачу, що: а) не можливо закінчити війну слабкій державі з слабкою підтримкою інших держав! б) можна закінчити війну хоч завтра, але мир буде мати дуже завищену ціну!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Та ви розумієте, що тепер і надії в пересічних нема! А це тоді, все - прірва!
вы плохо знаете историю, пережили голодомор, пережили сталина, колхозы, пережили 2 войны, переживём и правление Зе. Слишком мелкие это персоны для того чтобы им определять судьбы нации. К счастью они и не пытаются. Пересичный должен научиться брать и нести ответственность за будущее, за детей.
Долярчик написав:не можливо закінчити війну слабкій державі з слабкою підтримкою інших держав!
Как может государство с 37 миллионным населением быть слабеньким? Люди - главный ресурс. Они двигают прогресс, делают государство сильным. Население самой богатой страны Европы 8,5 млн (Швейцария). Потенциально мы в 4 раза сильнее. Не роботы же сделали Швейцарию богатой!
Долярчик написав:можна закінчити війну хоч завтра, але мир буде мати дуже завищену ціну!
к сожалению быстро не получится, это идеологическая война (аля холодной войны при совке), чтобы её закончить нужно по всем параметрам превосходить агрессора, прежде всего экономически. Сейчас судьба вечной власти путина решается в Белоруссии, там может стать очень горячо.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 16 вер, 2020 23:09, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Та це зрозуміло, що переживем. Україна/українці - весь час "переживають"/ перекантовуються і т. п. ! А хочеться то реального покращення життя! Реальної європи, а не рифми до неї!
Тож, це було світло в кінці тунелю, яке вже ледь блимає...
Як казав тут Чай(який, кудись пропав) -" Сумно, б... дь!"
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:А хочеться то реального покращення життя!
всё происходящее вокруг это отражение нашего мышления. Понаблюдайте на каком то сложном участке как много водителей нарушает пдд. В Киеве это очень заметно. С такой же легкостью они нарушают Законы, понимаете? Невозможно жить хорошо нарушая правила и законы.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
«Я с вами согласен полностью. То, что миллионы недополучили предприятия и закрылись из-за этого курса, — это правда. Мы с этим боролись... с лета (2019 года — ред.). Все вокруг нам говорили, что у нас независимый Нацбанк. Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем: как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривня вы видите какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и так далее. И вы это прекрасно все знаете»,
Trast написав:Ну, як там хлопці,погано без мене? Немає інсайду? Та його і не буде, бо я ж якось на сурджику пишу Дам 100 доларів тому, хто вгадає до копійки курс через 2 тиждні ( текст повинен бути написаний з двома літерами "г"), для знавців української.
У Вас завжди були влучні інсайди.,ЗА ЩО -ЩИРО ДЯКУЮ. І не важливо якою мовою. Може ,всеж-таки поділитесь інсайдом ДЯКУЮ.
Ні, я ж образився, але долучаю вас до челенджу-вгадайте курс через 2 тиждні, 10 копійок не рахується, тобто скасовуємо до десятичних і напищіть свій прогноз, новою досконалою мовою України, щоб там де "г", то "г". А якщо, " г" йде з підкресленням, то, щоб воно таке і було. До речі , у нас з ДС День народження було сьогодні. Я ще живий, а він вже ні... Хай земля йому буде пухом, пам'ятаю його ще з дитинства. Дуже світла була людина.
прийму участь в аукціоні чи то пак розіграші небаченої щедрості. Вийшов на ґанок подумав і ґрунтуючись на хвилях Елліота вирішив 29.9
Востаннє редагувалось yama в Чет 17 вер, 2020 00:04, всього редагувалось 1 раз.
Trast написав:Дам 100 доларів тому, хто вгадає до копійки курс через 2 тиждні
Интересно, зарегистрировать пару-тройку новых аккаунтов стоит $100?
для этого их надо было запасать заранее, на каждом нужном форуме надо иметь 2-3 запачных учетки на случай бана, но обычно по стилю написания по манере письма фбанят умные модератры уже через 2-3 новых поста. но тут на удивление адекватное модерирование и по сему нету у меня тут запасных акков