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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6400640164026403>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 284
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
141
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:37

За крок до перевороту думок! ©

  vitaliian написав:Долярчик
Так, не секрет був, що Зе в цій галузі "не шарить", але була надія, що команду набере професіоналів!

Та ви розумієте, що тепер і надії в пересічних нема!
А це тоді, все - прірва!

Ще б міг виїхати на білому коні з "закінченою війною", але я бачу, що:
а) не можливо закінчити війну слабкій державі з слабкою підтримкою інших держав!
б) можна закінчити війну хоч завтра, але мир буде мати дуже завищену ціну!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Ще б міг виїхати на білому коні

Зображення
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Та ви розумієте, що тепер і надії в пересічних нема!
А це тоді, все - прірва!
вы плохо знаете историю, пережили голодомор, пережили сталина, колхозы, пережили 2 войны, переживём и правление Зе. Слишком мелкие это персоны для того чтобы им определять судьбы нации. К счастью они и не пытаются. Пересичный должен научиться брать и нести ответственность за будущее, за детей.
  Долярчик написав:не можливо закінчити війну слабкій державі з слабкою підтримкою інших держав!
Как может государство с 37 миллионным населением быть слабеньким? Люди - главный ресурс. Они двигают прогресс, делают государство сильным. Население самой богатой страны Европы 8,5 млн (Швейцария). Потенциально мы в 4 раза сильнее. Не роботы же сделали Швейцарию богатой!
  Долярчик написав:можна закінчити війну хоч завтра, але мир буде мати дуже завищену ціну!
к сожалению быстро не получится, это идеологическая война (аля холодной войны при совке), чтобы её закончить нужно по всем параметрам превосходить агрессора, прежде всего экономически. Сейчас судьба вечной власти путина решается в Белоруссии, там может стать очень горячо.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 16 вер, 2020 23:09, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 23:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:переживём

Та це зрозуміло, що переживем.
Україна/українці - весь час "переживають"/ перекантовуються і т. п. !
А хочеться то реального покращення життя!
Реальної європи, а не рифми до неї!

Тож, це було світло в кінці тунелю, яке вже ледь блимає...

Як казав тут Чай(який, кудись пропав) -" Сумно, б... дь!"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 23:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:А хочеться то реального покращення життя!
всё происходящее вокруг это отражение нашего мышления. Понаблюдайте на каком то сложном участке как много водителей нарушает пдд. В Киеве это очень заметно. С такой же легкостью они нарушают Законы, понимаете? Невозможно жить хорошо нарушая правила и законы.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 23:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС


«Я с вами согласен полностью. То, что миллионы недополучили предприятия и закрылись из-за этого курса, — это правда. Мы с этим боролись... с лета (2019 года — ред.). Все вокруг нам говорили, что у нас независимый Нацбанк. Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем: как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривня вы видите какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и так далее. И вы это прекрасно все знаете»,
— заявил... 8 июля. подставте нужное вместо точек
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 23:45

  yama написав:

То, что миллионы недополучили предприятия и закрылись из-за этого курса, — это правда.

те что за кредитные деньги набрались долларов чтобы слить дороже? наверное да полиняли из-за адекватного курса.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 23:49

Alex2006 и опятьAlex2007 я думал у меня сбой прошел - кот есть опа и кота нет... как так? куда делся кот с аватарки :) а вот оно что
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 23:58

  Trast написав:
  сірий написав:
  Trast написав:Ну, як там хлопці,погано без мене?
Немає інсайду?
Та його і не буде, бо я ж якось на сурджику пишу :)
Дам 100 доларів тому, хто вгадає до копійки курс через 2 тиждні :)
( текст повинен бути написаний з двома літерами "г"), для знавців української.:)

У Вас завжди були влучні інсайди.,ЗА ЩО -ЩИРО ДЯКУЮ.
І не важливо якою мовою.
Може ,всеж-таки поділитесь інсайдом :)
ДЯКУЮ.

Ні, я ж образився, але долучаю вас до челенджу-вгадайте курс через 2 тиждні, 10 копійок не рахується, тобто скасовуємо до десятичних і напищіть свій прогноз, новою досконалою мовою України, щоб там де "г", то "г".
А якщо, " г" йде з підкресленням, то, щоб воно таке і було.
До речі , у нас з ДС День народження було сьогодні.
Я ще живий, а він вже ні...
Хай земля йому буде пухом, пам'ятаю його ще з дитинства.
Дуже світла була людина.

прийму участь в аукціоні чи то пак розіграші небаченої щедрості. Вийшов на
ґанок подумав і ґрунтуючись на хвилях Елліота вирішив 29.9
Востаннє редагувалось yama в Чет 17 вер, 2020 00:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 00:01

  kolyuchy написав:
  Trast написав:Дам 100 доларів тому, хто вгадає до копійки курс через 2 тиждні

Интересно, зарегистрировать пару-тройку новых аккаунтов стоит $100?

для этого их надо было запасать заранее, на каждом нужном форуме надо иметь 2-3 запачных учетки на случай бана, но обычно по стилю написания по манере письма фбанят умные модератры уже через 2-3 новых поста. но тут на удивление адекватное модерирование и по сему нету у меня тут запасных акков
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