То, что миллионы недополучили предприятия и закрылись из-за этого курса, — это правда.
те что за кредитные деньги набрались долларов чтобы слить дороже? наверное да полиняли из-за адекватного курса.
Там же о реальном секторе шла речь... На падающих рынках - и внешних, и внутренних - меньше потеряет тот, кто больше других обесценит издержки производства. У нас от удешевления гривны экономия возникает по услугам, труду и электроэнергии, что очень существенно.
Поэтому Турция упадет в 2020-м на 2,9% (выше сегодня давал прогноз), а мы - на 5-6%, несмотря на то, что лиру они обесценили на 27%, а мы гривну - на 16%. Вот беда-беда туркам - итальянский сыр не запьют французским вином Зато сохранят производство и уже к середине следующего года отыграют потери (вдвое меньшие, повторюсь, чем у нас)!
холява хочет человек отдать 300 первому встречному не мешайте, или уронит свою репутацию, ведь кто то угадает. но прошу вас господин Траст обозначить какие сообще6ия приняты к участвию в конкурсе, что бы задним числом не было отмазок что буква ґ не там или не такая