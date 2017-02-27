Там же о реальном секторе шла речь... На падающих рынках - и внешних, и внутренних - меньше потеряет тот, кто больше других обесценит издержки производства. У нас от удешевления гривны экономия возникает по услугам, труду и электроэнергии, что очень существенно.
Поэтому Турция упадет в 2020-м на 2,9% (выше сегодня давал прогноз), а мы - на 5-6%, несмотря на то, что лиру они обесценили на 27%, а мы гривну - на 16%. Вот беда-беда туркам - итальянский сыр не запьют французским вином Зато сохранят производство и уже к середине следующего года отыграют потери (вдвое меньшие, повторюсь, чем у нас)!