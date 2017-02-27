То, что миллионы недополучили предприятия и закрылись из-за этого курса, — это правда.
те что за кредитные деньги набрались долларов чтобы слить дороже? наверное да полиняли из-за адекватного курса.
Там же о реальном секторе шла речь... На падающих рынках - и внешних, и внутренних - меньше потеряет тот, кто больше других обесценит издержки производства. У нас от удешевления гривны экономия возникает по услугам, труду и электроэнергии, что очень существенно.
Поэтому Турция упадет в 2020-м на 2,9% (выше сегодня давал прогноз), а мы - на 5-6%, несмотря на то, что лиру они обесценили на 27%, а мы гривну - на 16%. Вот беда-беда туркам - итальянский сыр не запьют французским вином Зато сохранят производство и уже к середине следующего года отыграют потери (вдвое меньшие, повторюсь, чем у нас)!
холява хочет человек отдать 300 первому встречному не мешайте, или уронит свою репутацию, ведь кто то угадает. но прошу вас господин Траст обозначить какие сообще6ия приняты к участвию в конкурсе, что бы задним числом не было отмазок что буква ґ не там или не такая
Украинские аграрии в этом году могут потерять до 118 миллиардов гривен из-за засухи и заморозков. Об этом сообщила пресс-служба Аграрного союза Украины.
"В этом году даже критически пострадавшие регионы (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области), несмотря на обещания государства, не получили ни копейки помощи", - отметил глава союза Геннадий Новиков.
Больше всего от непогоды пострадали посевы кукурузы - ее урожайность в этом году на 40% меньше, чем в прошлом.
Урожайность подсолнечника в части регионов составляет всего 300-400 кг/га, что в 4-5 раз ниже прошлогодних показателей.
Новиков напомнил, что власти обещали выделить пострадавшим аграриям по 5 000 гривен за гектар. "Хотя реальные потери некоторых хозяйств 10-15 тысяч гривен за гектар", - отметил он.