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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6401640264036404>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 284
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
141
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 00:03

  vitaliian написав:
  yama написав:

То, что миллионы недополучили предприятия и закрылись из-за этого курса, — это правда.

те что за кредитные деньги набрались долларов чтобы слить дороже? наверное да полиняли из-за адекватного курса.


Там же о реальном секторе шла речь... На падающих рынках - и внешних, и внутренних - меньше потеряет тот, кто больше других обесценит издержки производства. У нас от удешевления гривны экономия возникает по услугам, труду и электроэнергии, что очень существенно.

Поэтому Турция упадет в 2020-м на 2,9% (выше сегодня давал прогноз), а мы - на 5-6%, несмотря на то, что лиру они обесценили на 27%, а мы гривну - на 16%. Вот беда-беда туркам - итальянский сыр не запьют французским вином :mrgreen: Зато сохранят производство и уже к середине следующего года отыграют потери (вдвое меньшие, повторюсь, чем у нас)!
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 00:10

холява хочет человек отдать 300 первому встречному не мешайте, или уронит свою репутацию, ведь кто то угадает. но прошу вас господин Траст обозначить какие сообще6ия приняты к участвию в конкурсе, что бы задним числом не было отмазок что буква ґ не там или не такая
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 00:43

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andrein
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 00:56

  Trast написав:
  kulishgazmagnat написав:Trast через дві неділі курс буде 29 гг)))

*Відправлено з Чату

Зараз літера " г" пишеться не так. До речі, а чому?


Навить тому що зошити таки.
Тут гарно позаду
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А спереду ганьба :)

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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 01:53

Оптимистам на заметку.


Украинские аграрии в этом году могут потерять до 118 миллиардов гривен из-за засухи и заморозков. Об этом сообщила пресс-служба Аграрного союза Украины.

"В этом году даже критически пострадавшие регионы (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области), несмотря на обещания государства, не получили ни копейки помощи", - отметил глава союза Геннадий Новиков.

Больше всего от непогоды пострадали посевы кукурузы - ее урожайность в этом году на 40% меньше, чем в прошлом.

Урожайность подсолнечника в части регионов составляет всего 300-400 кг/га, что в 4-5 раз ниже прошлогодних показателей.

Новиков напомнил, что власти обещали выделить пострадавшим аграриям по 5 000 гривен за гектар. "Хотя реальные потери некоторых хозяйств 10-15 тысяч гривен за гектар", - отметил он.

https://khersonline.net/lenta/168804-po ... ardov.html
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 06:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых


За сообщение - отдельное спасибо!
Остальные пять страниц форума можно было бы и не читать.

Кстати, EUR/USD опустился на моменте до 1.175
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 07:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:или уронит свою репутацию

Не можна втратити те, чого немає.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 07:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  andrein написав:А спереду ганьба

А в чому проблема?
Храм Покрови Богородиці на Ро́ві (рос. Храм Покрова Богородицы на Рву), відоміший як Собор Василія Блаженного (рос. Собор Василия Блаженного) — православний собор у Москві, побудований в XVI столітті
Храм є філією Державного історичного музею. Він вважається пам'яткою архітектури і інженерно-будівельного мистецтва світового значення. У 1990 році був включений в Список Всесвітньої історичної і культурної спадщини ЮНЕСКО.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 08:09

  Trast написав:
  kolyuchy написав:
  Trast написав:Дам 100 доларів тому, хто вгадає до копійки курс через 2 тиждні

Интересно, зарегистрировать пару-тройку новых аккаунтов стоит $100?

Умови конкурсу- хто вгадає, яким буде курс через 2 тиждні, з обгрунтуванням на українській мові з використанням двух "г", тому і приз.
Але, якщо курс буде вгаданий, а орфографіка буде страждати, то такий результат не зараховується.
Повинна бути і граматіка з двома "г" і курс.
Виграє той, хто зможе це все зробити до сьогодні, до 24 години.
Всім успіхів!
Зранку я скажу правільну відповідь:)
І


29,78 Обґрунтування курсу - при владі справжні ґоспідари )
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 08:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Василь-Рівне написав:собор у Москві

То краще рівненському сторожеві їхати в московію жити і там любуватись рАсєєю!
А в Україні краще нехай, навіть, і не пахне московією! І не важливо, чи це зображення на зошиті, зробленому в Україні, чи це тату московських куполів набите на дупі сторожа з Рівного! :mrgreen:

Слава Україні!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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