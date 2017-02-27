То, что миллионы недополучили предприятия и закрылись из-за этого курса, — это правда.
те что за кредитные деньги набрались долларов чтобы слить дороже? наверное да полиняли из-за адекватного курса.
Там же о реальном секторе шла речь... На падающих рынках - и внешних, и внутренних - меньше потеряет тот, кто больше других обесценит издержки производства. У нас от удешевления гривны экономия возникает по услугам, труду и электроэнергии, что очень существенно.
Поэтому Турция упадет в 2020-м на 2,9% (выше сегодня давал прогноз), а мы - на 5-6%, несмотря на то, что лиру они обесценили на 27%, а мы гривну - на 16%. Вот беда-беда туркам - итальянский сыр не запьют французским вином Зато сохранят производство и уже к середине следующего года отыграют потери (вдвое меньшие, повторюсь, чем у нас)!
холява хочет человек отдать 300 первому встречному не мешайте, или уронит свою репутацию, ведь кто то угадает. но прошу вас господин Траст обозначить какие сообще6ия приняты к участвию в конкурсе, что бы задним числом не было отмазок что буква ґ не там или не такая
Украинские аграрии в этом году могут потерять до 118 миллиардов гривен из-за засухи и заморозков. Об этом сообщила пресс-служба Аграрного союза Украины.
"В этом году даже критически пострадавшие регионы (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области), несмотря на обещания государства, не получили ни копейки помощи", - отметил глава союза Геннадий Новиков.
Больше всего от непогоды пострадали посевы кукурузы - ее урожайность в этом году на 40% меньше, чем в прошлом.
Урожайность подсолнечника в части регионов составляет всего 300-400 кг/га, что в 4-5 раз ниже прошлогодних показателей.
Новиков напомнил, что власти обещали выделить пострадавшим аграриям по 5 000 гривен за гектар. "Хотя реальные потери некоторых хозяйств 10-15 тысяч гривен за гектар", - отметил он.
А в чому проблема? Храм Покрови Богородиці на Ро́ві (рос. Храм Покрова Богородицы на Рву), відоміший як Собор Василія Блаженного (рос. Собор Василия Блаженного) — православний собор у Москві, побудований в XVI столітті Храм є філією Державного історичного музею. Він вважається пам'яткою архітектури і інженерно-будівельного мистецтва світового значення. У 1990 році був включений в Список Всесвітньої історичної і культурної спадщини ЮНЕСКО.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Trast написав:Дам 100 доларів тому, хто вгадає до копійки курс через 2 тиждні
Интересно, зарегистрировать пару-тройку новых аккаунтов стоит $100?
Умови конкурсу- хто вгадає, яким буде курс через 2 тиждні, з обгрунтуванням на українській мові з використанням двух "г", тому і приз. Але, якщо курс буде вгаданий, а орфографіка буде страждати, то такий результат не зараховується. Повинна бути і граматіка з двома "г" і курс. Виграє той, хто зможе це все зробити до сьогодні, до 24 години. Всім успіхів! Зранку я скажу правільну відповідь:) І
29,78 Обґрунтування курсу - при владі справжні ґоспідари )
То краще рівненському сторожеві їхати в московію жити і там любуватись рАсєєю! А в Україні краще нехай, навіть, і не пахне московією! І не важливо, чи це зображення на зошиті, зробленому в Україні, чи це тату московських куполів набите на дупі сторожа з Рівного!
Слава Україні!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!