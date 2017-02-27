yama написав:для этого их надо было запасать заранее, на каждом нужном форуме надо иметь 2-3 запачных учетки на случай бана, но обычно по стилю написания по манере письма фбанят умные модератры уже через 2-3 новых поста. но тут на удивление адекватное модерирование и по сему нету у меня тут запасных акков
Доречі про клони! Виходить так, що наприклад, моя дружина, чи син НЕ мають права тут залогінитись, так як модератори банять, бо "клон"? (бо з одної айпішки) Цікаво б почути думку модераторів!
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 17 вер, 2020 08:27, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
vitaliian написав:мне тут писали типа в евро сидеть невыгодно из-за широкого спрэда бла-бла-бла сдаём эвро в банк траст-капитал по 33,30 откупаем зелень в пивденном по 28,11 имеем кросс-курс 1,1846 тогда когда на форексе на моменте 1,1817
Так часто бывает в моменты падения доллара к гривне. Иногда пользуюсь.