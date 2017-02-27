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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6401640264036404

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 284
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
141
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 08:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:для этого их надо было запасать заранее, на каждом нужном форуме надо иметь 2-3 запачных учетки на случай бана, но обычно по стилю написания по манере письма фбанят умные модератры уже через 2-3 новых поста. но тут на удивление адекватное модерирование и по сему нету у меня тут запасных акков

Доречі про клони!
Виходить так, що наприклад, моя дружина, чи син НЕ мають права тут залогінитись, так як модератори банять, бо "клон"? (бо з одної айпішки)
Цікаво б почути думку модераторів!
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 17 вер, 2020 08:27, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 08:23

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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 08:43

  vitaliian написав:мне тут писали типа в евро сидеть невыгодно из-за широкого спрэда бла-бла-бла
сдаём эвро в банк траст-капитал по 33,30
откупаем зелень в пивденном по 28,11
имеем кросс-курс 1,1846 тогда когда на форексе на моменте 1,1817

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Так часто бывает в моменты падения доллара к гривне. Иногда пользуюсь.
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