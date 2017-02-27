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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 вер, 2020 00:10
холява хочет человек отдать 300 первому встречному не мешайте, или уронит свою репутацию, ведь кто то угадает. но прошу вас господин Траст обозначить какие сообще6ия приняты к участвию в конкурсе, что бы задним числом не было отмазок что буква ґ не там или не такая
Додано: Чет 17 вер, 2020 06:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 17 вер, 2020 08:09
29,78 Обґрунтування курсу - при владі справжні ґоспідари )
Додано: Чет 17 вер, 2020 08:43
Так часто бывает в моменты падения доллара к гривне. Иногда пользуюсь.
Додано: Чет 17 вер, 2020 09:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
откат по обом валютам?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 17 вер, 2020 09:38
Всем доброе утро.
На сегодня официальный курс доллара 28,1195. Что существенно выше вчерашнего закрытия межбанка: 28.0400 / 28.0600, так бывает и мне думается, что нужно дождаться конца недели чтобы делать какие краткосрочные предположения: цифра 28.00 надолго (пришла осень) или нет (временная паника). А может это курсовая пила, о которой писал ДС. Напомню в марте официальный курс выше 28 продержался только 4 дня.
Интересны рассуждения Ореста:
viewtopic.php?p=5058640#p5058640
PS. Наличка посматривает вниз.
Додано: Чет 17 вер, 2020 09:41
Підведемо підсумки мого вчорашнього челенджу:
Всі умови челленджу виконали тільки 3 людини-
1. Алех 2007-прогноз на 30 вересня-27,9.
2.Долярчик-28,9
3.yama-29,9.
30 вересня виграє той, у кого прогноз буде не близький, як в прогнозах Фейлеса, а саме співпаде цифра в цифру до десятичних включно, як я вчора і писав, при тому не важливо співпаде він зранку, чи ввечері , важливо, щоб саме цей курс був 30 вересня, як ви вказали, на готівковому ринку.
Моя думка, що ближче всього до перемоги, прогноз Алеха 2007, поживемо-побачимо.
Додано: Чет 17 вер, 2020 09:47
9-40, доллар (ПОВ, опт)
Харьков 28.00..28.05 - 28.10..28.13
Сумы 28.00..28.05 - 28.10
Полтава 28.03..28.05 - 28.10..28.13
Додано: Чет 17 вер, 2020 10:14
Уважаемые коллеги!
Рекомендуем к просмотру
С ув.
Додано: Чет 17 вер, 2020 10:56
Тем временем:
Плавный (не драматический, но устойчивый) выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ продолжается:
- за последний день ( 17 сент к 16 сент ): -550 млн ( 83,932 - 84,482 млрд грн)
- за посленюю неделю ( 17 сент к 10 сент ): -1.1 млрд ( 83,932 - 85,047 млрд грн)
- за последний месяц ( 17 сент к 17 авг ): -4.1 млрд ( 83,932 - 88,035 млрд грн)
Стабильность результата - признак мастерства!
За два последних дня нерезы расстались с бумагами на 750 млн. грн. Интересно, что суммарные интервенции НБУ за эти же два дня составили, по порядку величины, сопоставимую сумму. Не пытаясь искать взаимосвязи, замечу лишь, что выходящим из бумаг нерезам стоило бы сказать НБУ большое спасибо за столь своевременные действия.
(Полная картина здесь:
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